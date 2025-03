Salesforce e Google Cloud uniscono le forze: Gemini arriva su Agentforce

Salesforce e Google Cloud hanno annunciato un’espansione significativa della loro partnership strategica, per offrire alle aziende più opzioni nei modelli e nelle capacità per costruire e distribuire agenti potenziati dall’AI. Questa partnership espansa consente ai clienti di sviluppare soluzioni AI personalizzate che soddisfano le loro esigenze specifiche, anziché essere vincolati a un singolo fornitore di modelli.

Integrazione dei modelli Gemini

La partnership permetterà ai clienti Salesforce di costruire agenti Agentforce usando Gemini e di distribuire Salesforce su Google Cloud. Questo è un ampliamento della partnership esistente che consente ai clienti di utilizzare i dati in modo bidirezionale da Google BigQuery e Salesforce, equipaggiando ulteriormente i clienti con i dati, l’AI, la fiducia e l’azione di cui hanno bisogno per introdurre agenti autonomi nelle loro attività.

Benefici per i clienti

Con la selezione di Google Cloud come principale fornitore di infrastruttura da parte di Salesforce, i clienti aziendali possono ora distribuire alcune delle loro applicazioni più critiche sulla infrastruttura sicura e ottimizzata per l’AI, con un attrito minimo. I clienti comuni hanno chiesto di poter lavorare in modo più fluido tra Salesforce e Google Cloud, e questa partnership espansa li aiuterà ad accelerare le loro trasformazioni AI con agenti AI, modelli AI all’avanguardia, analisi dei dati e altro ancora.

Importanza della partnership

L’AI agentica rappresenta un’opportunità di mercato da 2mila miliardi di dollari, secondo uno studio di Salesforce. Infatti, l‘84% dei CIO ritiene che l’AI sarà significativa per le aziende quanto lo è stato Internet. Per realizzare appieno questo potenziale, le aziende necessitano di una strategia agentica con apertura, fiducia e scelta al centro.

Agentforce sfrutterà il Grounding con Google Search tramite Vertex AI, basandosi sulla solida base di dati stabilita tramite la partnership a zero copia tra Salesforce Data Cloud e Google BigQuery. Questa integrazione potenzia gli agenti Agentforce con la capacità di fare riferimento a dati aggiornati, notizie, eventi attuali e citazioni credibili, migliorando sostanzialmente la loro consapevolezza contestuale e la capacità di fornire risposte accurate e basate su prove.

Futuro della collaborazione

Questa partnership va oltre le integrazioni di prodotto di base per offrire una base dati più connessa e intelligente per le aziende. Salesforce e Google Cloud si impegnano per un’innovazione continua e una collaborazione più profonda per potenziare le aziende con soluzioni ancora più potenti. La disponibilità è prevista per tutto il 2025.