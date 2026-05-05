Arriva il primo standard italiano per i professionisti dell’intelligenza artificiale. È stata pubblicata il 30 aprile 2026 la norma UNI 11621-8:2026, il documento che definisce i profili di ruolo professionale attivi nel settore dell’Intelligenza artificiale. Il testo è stato elaborato dalla Commissione tecnica UNI/CT 526 – UNINFO, con il coordinamento del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il contributo della Commissione tecnica 533 “AI” di UNI.
normazione
L’Italia prima in Europa a pubblicare una norma UNI sull’AI
Pubblicata la UNI 11621-8:2026 che definisce i profili professionali dell’Intelligenza artificiale. È il primo standard nazionale in Europa a fissare ruoli, competenze e KPI per imprese, Pa, enti formativi e organismi di certificazione, in coerenza con AI Act e legge italiana. Per orientare il mercato del lavoro
Argomenti
Canali