Intelligenza Artificiale AI Leader AI Generativa Robotica Normative Sicurezza

normazione

L’Italia prima in Europa a pubblicare una norma UNI sull’AI

Home Intelligenza Artificiale
Indirizzo copiato

Pubblicata la UNI 11621-8:2026 che definisce i profili professionali dell’Intelligenza artificiale. È il primo standard nazionale in Europa a fissare ruoli, competenze e KPI per imprese, Pa, enti formativi e organismi di certificazione, in coerenza con AI Act e legge italiana. Per orientare il mercato del lavoro

Pubblicato il 5 mag 2026
UNI 11621-8

Arriva il primo standard italiano per i professionisti dell’intelligenza artificiale. È stata pubblicata il 30 aprile 2026 la norma UNI 11621-8:2026, il documento che definisce i profili di ruolo professionale attivi nel settore dell’Intelligenza artificiale. Il testo è stato elaborato dalla Commissione tecnica UNI/CT 526 – UNINFO, con il coordinamento del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il contributo della Commissione tecnica 533 “AI” di UNI.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Alessandra Castelli

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • AI Act Europa

  • normative

    Trasparenza sull’AI: prima bozza del Codice europeo per l’etichettatura dei contenuti

    18 Dic 2025

    di Pierluigi Sandonnini

    Condividi
  • AI Index 2026 istituzioni

  • AI index HAI 2026

    AI, la corsa è iniziata, ma scuola, regole e società non tengono il passo

    21 Apr 2026

    di Maurizio Carmignani

    Condividi
  • Wayve Lingo-1

  • approfondimento

    Auto a guida autonoma: cosa sono, come funzionano, la normativa in Europa e in Italia

    20 Mar 2026

    di Gianluigi Torchiani e Redazione

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x