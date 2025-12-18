Intelligenza Artificiale AI Leader News Realtà Virtuale (XR) Quantum computing

normative

Trasparenza sull’AI: prima bozza del Codice europeo per l’etichettatura dei contenuti

Home Intelligenza Artificiale
Indirizzo copiato

La Commissione europea ha pubblicato la prima bozza del Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Il documento, frutto di un processo collaborativo, mira a supportare l’applicazione dell’AI Act, in particolare sull’obbligo di marcatura ed etichettatura dei contenuti artificiali e dei deep fake

Pubblicato il 18 dic 2025
bozza Codice buone pratiche trasparenza contenuti generati da AI

Il 17 dicembre 2025 segna una tappa chiave nell’attuazione dell’AI Act europeo. È stata infatti pubblicata la prima bozza del Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale, un documento pensato per guidare fornitori e utilizzatori di sistemi di AI nel rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 50, paragrafi 2 e 4.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Pierluigi Sandonnini
Pierluigi Sandonnini

Senior web editor di Nextwork360. Oltre trent’anni di esperienza giornalistica, maturata in diversi settori della tecnologia: audio video, tv digitale, telecomunicazioni, internet, intelligenza artificiale.

Dal 2020 gestisce il sito Ai4business.it, coordinando la redazione, curandone i contenuti e scrivendo articoli.

Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • Dino Pedreschi vice-chair del gruppo europeo AI Act

  • normative

    Un docente dell'Università di Pisa nominato vice-chair UE per la trasparenza dei contenuti generati dall'AI

    07 Nov 2025

    di Alessandra Castelli

    Condividi
  • AI Act open source

  • normative

    Bruxelles apre la consultazione sull’AI: verso linee guida e codice di condotta per la trasparenza

    08 Set 2025

    di Giovanni Clericò

    Condividi
  • AI code generator

  • approfondimento

    AI code generator: i migliori tool per programmare bene e veloce

    19 Giu 2025

    di Giuditta Mosca

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x