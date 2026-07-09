Nonostante l’intelligenza artificiale sia ormai una priorità per il settore logistico e per le attività di procurement, molte organizzazioni faticano ancora a trasformare obiettivi e investimenti in risultati e benefici concreti.
nuovi flussi operativi
Logistica e procurement, il divario tra obiettivi e capacità di esecuzione frena il potenziale dell’AI
I nuovi sistemi di intelligenza artificiale cambiano attività, flussi e procedure nei settori della logistica e del procurement, ma c’è ancora un gap netto tra ambizione dei manager e risultati concreti. Come rileva lo studio Impact of Intelligent Operations di Zebra Technologies, realizzato con Oxford Economics
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