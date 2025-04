Portare l’AI nel business a partire da infrastrutture scalabili e cultura del dato. Una guida pratica per i leader dell’innovazione

Far toccare con mano i benefici delle applicazioni AI per il business senza retorica ma, anzi, con una metodologia in grado di garantire benefici tangibili in tempi brevissimi. Questa l’idea che guida il team di Alterna impegnato a supportare i clienti che intraprendono il proprio AI journey. Queste le buone prassi che hanno illustrato Massimo Barocci, Chief Technology Officer di Alterna, e il suo team ai visitatori che hanno affollato lo stand del system integrator durante la recente tappa milanese del Microsoft AI Tour, il roadshow pensato per far conoscere in tutto il mondo gli AI Agent della casa di Redmond, che stanno rivoluzionando il concetto di automazione intelligente.