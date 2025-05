NVLM, la risposta open-source di Nvidia all’AI multimodale

NVLM 1.0 è una famiglia di modelli linguistici multimodali di Nvidia, progettati per diventare testa di serie sia in compiti di visione-linguaggio che in attività puramente testuali. Questo rilascio rappresenta un epocale passo avanti nell’ambito dell’intelligenza artificiale open-source (tecnologie di AI in cui il codice sorgente è liberamente disponibile per chiunque per l’uso, la modifica e la distribuzione), offrendo prestazioni competitive rispetto ai modelli proprietari di altre aziende leader di settore.