Nasce AIFIA, l’Associazione Italiana dei Formatori di Intelligenza Artificiale

Nasce da Yellow Tech, una startup italiana specializzata nella formazione e integrazione dell’intelligenza artificiale in aziende, scuole e pubblica amministrazione, l’Associazione Italiana Formatori di Intelligenza Artificiale (AIFIA). L’obiettivo di AIFIA è quello di fare ordine in un contesto in cui l’AI si evolve a una velocità superiore rispetto alla capacità collettiva di comprenderla. In questo scenario, AIFIA vuole promuovere e qualificare una figura professionale ancora poco conosciuta ma sempre più centrale: il formatore di AI, ovvero colui che guida e trasforma l’intelligenza artificiale nella pratica quotidiana.

Secondo l’associazione, la figura del formatore di AI richiede competenze specifiche, ma soprattutto una passione e una vocazione per la trasmissione della conoscenza. L’attività di formazione non si limita infatti a un aspetto tecnico, ma richiede un’abilità nel comunicare e nel far comprendere una tecnologia complessa, in un linguaggio che sia accessibile e applicabile a diversi ambiti, dai settori aziendali alla pubblica amministrazione.

I pilastri fondanti di AIFIA: etica, aggiornamento e qualità professionale

AIFIA si fonda su tre pilastri principali: l’aggiornamento continuo, l’etica e la qualità professionale. L’Associazione promuove la formazione continua dei suoi associati, che include aggiornamenti mensili, corsi accreditati, workshop pratici e percorsi di mentorship. L’obiettivo è quello di garantire un livello elevato di competenza e di far fronte a una tecnologia in costante evoluzione.

Particolare attenzione viene riservata all’etica e alla responsabilità, attraverso un codice deontologico chiaro e procedure trasparenti. AIFIA punta a garantire che i formatori operino nel rispetto di elevati standard etici, in modo che la formazione in AI non solo sia competente, ma anche responsabile, e che rispetti i diritti e la privacy degli individui.

Inoltre, l’Associazione si impegna nella rappresentanza istituzionale, interagendo con aziende, scuole e pubbliche amministrazioni per favorire il riconoscimento della professione del formatore di AI.

AIFIA si propone anche di creare connessioni tra professionisti attraverso eventi tecnici e di networking, hub territoriali e spazi di confronto per condividere strumenti, buone pratiche e casi d’uso.

La struttura e la visione di AIFIA

AIFIA si struttura come ente professionale ai sensi della Legge 4/2013, con un comitato tecnico-scientifico che si occupa della gestione e supervisione delle attività dell’Associazione. Un altro aspetto distintivo di AIFIA è l’introduzione di un test di ingresso per i formatori ordinari, che consentirà di certificare la qualità e le competenze dei professionisti che desiderano entrare nell’associazione. Inoltre, sarà rilasciato un attestato di qualità che certificherà le competenze dei formatori di AI, un passo fondamentale per garantire il valore e il riconoscimento della professione.

Antonio Pisante, fondatore di Yellow Tech, ha dichiarato: “La nostra vision è quella di guidare l’Italia nel futuro attraverso la trasformazione AI. La sfida è culturale prima ancora che tecnologica, e per affrontarla servono persone qualificate che sappiano accompagnare questo cambiamento.”

In questo contesto, AIFIA non è solo un’organizzazione, ma un punto di partenza per tutti coloro che vogliono formare con metodo, per chi cerca il riconoscimento professionale e per chi desidera comprendere come la tecnologia dell’AI può essere implementata in modo consapevole e responsabile.

I soci fondatori: un team con esperienza e passione per l’AI

I sette soci fondatori di AIFIA provengono tutti dal team di Yellow Tech, una startup che in poco più di un anno e mezzo ha già raggiunto traguardi significativi: oltre 450 clienti serviti, più di 25mila persone formate e una rete di 190 formatori qualificati, rendendo Yellow Tech la più grande community di formatori di AI in Italia.

I soci fondatori, tra cui Stefano Zaniboni, Giovanni Pasquali, Antonio Pisante, Sofia Ghisetti, Lorenzo Marchi, Adriano Tricerri e Patrizia Berchi, sono professionisti con esperienze concrete e dirette nella formazione in AI.

Iscrizioni aperte: un’opportunità per i professionisti e le istituzioni

AIFIA ha aperto le sue iscrizioni a formatori, professionisti, enti pubblici e privati che sono interessati a contribuire alla crescita e alla formazione nell’ambito dell’intelligenza artificiale. L’associazione accoglie chiunque sia pronto a farsi carico della responsabilità di guidare il cambiamento già in atto, formando le persone e preparando le aziende a comprendere e utilizzare correttamente l’AI.

Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale dell’Associazione, www.aifia.it, e rappresentano un’occasione per tutti coloro che desiderano intraprendere una carriera nella formazione in AI o per chi cerca un punto di riferimento professionale nell’ambito dell’intelligenza artificiale.