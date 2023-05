L’azienda sta già testando alcuni strumenti con clienti selezionati, in modo da facilitare la creazione di contenuti per il marketing, mentre un lancio più ampio è previsto per la fine dell'anno. Sarà il primo prodotto di AI generativa della social media company [...]

Meta ha lanciato AI Sandbox, un campo di prova per gli strumenti di AI generativa. Le nuove funzionalità includono quelle per la variazione del testo, che consente agli utenti di generare più varianti dello stesso testo; uno strumento di ritaglio delle immagini per generare diversi rapporti di aspetto di un contenuto per diverse piattaforme; un generatore di sfondi che consente agli utenti di creare immagini da input di testo.

Meta sta testando questi nuovi strumenti con un piccolo gruppo di inserzionisti e l’accesso sarà esteso ad altre aziende nel corso dell’estate. Meta prevede di integrare questi strumenti in prodotti pubblicitari più generici nel corso dell’anno.

L’AI Sandbox è la prima incursione di Meta nell’AI generativa, al di là della ricerca, seguendo l’esempio di Microsoft e Google, che si sono entrambi affrettati a integrare l’AI in vari prodotti e servizi.

La rivale di Google nel settore degli annunci pubblicitari sta lavorando per offrire capacità di AI generativa ai marketer già dal dicembre dello scorso anno. L’azienda sta pensando di offrire agli utenti strumenti per generare immagini, video e testi per gli annunci pubblicitari in base al pubblico di riferimento e agli obiettivi di vendita.

L’ingresso di Meta nei prodotti di AI generativa arriva dopo mesi di pubblicazione di modelli, come il recente ImageBind.

Meta potenzia la piattaforma per le campagne pubblicitarie

Meta ha anche introdotto nuove funzionalità nella sua piattaforma Meta Advantage, che comprende una serie di strumenti AI/ML per aiutare gli inserzionisti a ottimizzare i risultati delle campagne pubblicitarie e a personalizzare gli annunci per il pubblico di riferimento.

WHITEPAPER Ottimizzare i processi per risparmiare risorse: tutto quello che puoi fare con RPA Intelligenza Artificiale Robotica

Ora gli inserzionisti potranno presto trasformare le loro campagne in campagne commerciali Advantage+ potenziate dall’intelligenza artificiale, disponibili all’interno di Ad Manager quando si fa clic su “duplica” in una campagna pubblicitaria. Meta sta per estendere gradualmente questo servizio a tutti gli inserzionisti entro il prossimo mese.

Più avanti nel corso dell’anno arriveranno anche i video negli annunci del catalogo, e Meta utilizzerà l’AI/ML per mostrare quelli che, a suo dire, saranno i video migliori tra Feed, Watch e Reels. Infine, Meta consentirà agli inserzionisti di puntare a un pubblico che va oltre i tradizionali “target difficili”2.

Meta ha dichiarato che sta utilizzando modelli di intelligenza artificiale più grandi e complessi per alimentare la sua piattaforma pubblicitaria, al fine di migliorare le prestazioni e la misurazione se non ha accesso a dati granulari, soprattutto perché gli utenti iOS di Apple, dal 2021 possono scegliere di non essere tracciati.