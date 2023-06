AI Copy Suggestions consente agli utenti di generare testi introduttivi e titoli per gli annunci. Utilizza i dati della piattaforma social per garantire la pertinenza, ma dà anche agli utenti la possibilità di apportare modifiche (se necessario) e di mantenere il contenuto in linea con il linguaggio del proprio marchio [...]

Dopo l’annuncio di Meta AI, anche LinkedIn ha presentato uno strumento di AI generativa per aiutare ad automatizzare la parte di scrittura delle campagne pubblicitarie ospitate sul network professionale. La funzione si chiama AI Copy Suggestions e consente agli utenti di generare testi introduttivi e titoli per gli annunci. Utilizza i dati della piattaforma LinkedIn per garantire la pertinenza, ma offre anche agli utenti la possibilità di apportare modifiche (se necessario) e di mantenere il contenuto in linea con il linguaggio del proprio marchio.

Al momento, LinkedIn sta testando i suggerimenti di copia AI in inglese con un piccolo gruppo di clienti in Nord America. Nei prossimi mesi renderà disponibile la funzione in altre lingue e aree geografiche e aggiungerà nuove funzionalità.

La funzionalità, che ha appena iniziato a essere distribuita, è l’ultima aggiunta al portafoglio di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale dell’azienda di proprietà di Microsoft. LinkedIn ha già lanciato strumenti di intelligenza artificiale per articoli collaborativi, descrizioni di lavori e suggerimenti di scrittura personalizzati per i profili LinkedIn.

In che modo l’AI Copy Suggestions può aiutare

LinkedIn sta aggiungendo l’intelligenza artificiale al suo campaign manager utilizzando GPT di OpenAI. Come spiega l’azienda, gli utenti della piattaforma avranno a disposizione un bottone per attivare i suggerimenti di copia per gli annunci che intendono pubblicare.

Una volta attivata la funzione, non appena l’utente inizia a redigere il contenuto dell’annuncio, vedrà opzioni predefinite e pertinenti tra cui scegliere e pubblicare. La funzione utilizza gli insight della pagina del brand dell’utente su LinkedIn, nonché le impostazioni del campaign manager come l’obiettivo, i criteri di targeting e il pubblico, per suggerire diverse opzioni di testo introduttivo e fino a cinque titoli per la campagna pubblicitaria.

La funzione consente agli utenti di accettare un suggerimento così com’è o di rivederlo e modificarlo in base alla propria strategia di marketing e al linguaggio del marchio. LinkedIn condivide una nota nel flusso di lavoro in cui si afferma chiaramente che chi pubblica è responsabile del contenuto dell’annuncio, anche se generato dall’intelligenza artificiale.

L’AI generativa per la creazione di annunci pubblicitari

Attualmente, la generazione di contenuti per gli annunci pubblicitari sembra essere il principale caso di utilizzo dei modelli linguistici di grandi dimensioni nell’ambito del marketing. Il mese scorso, Meta ha annunciato un’AI Sandbox per consentire agli inserzionisti di creare, attraverso messaggi di testo, variazioni di testi di base per diversi tipi di pubblico. Nel frattempo, il nuovo Marketing GPT di Salesforce aiuta le aziende a redigere e-mail personalizzate – complete di oggetto e contenuto – per le campagne.

Secondo quanto riportato da The Information e CNBC, Amazon e Google starebbero cercando di utilizzare l’intelligenza artificiale generativa per accelerare la pubblicità. PaLM 2 può aiutare gli inserzionisti a generare risorse per gli annunci.

L’AI generativa elimina le attività ripetitive

Strumenti di intelligenza artificiale generativa come quello di LinkedIn potrebbero consentire ai marketer di eliminare le attività ripetitive e dispendiose in termini di tempo, in modo da potersi concentrare su processi strategici e di alto valore. In un recente sondaggio condotto da Salesforce e YouGov su un campione di oltre mille marketer, il 71% degli intervistati ha dichiarato che le tecnologie di AI generativa eliminano il lavoro da svolgere e possono far risparmiare in media cinque ore a settimana, ovvero più di un mese in un anno.

“AI Copy Suggestions può aiutarvi a stimolare la vostra creatività e a ridurre il tempo che dedicate alle attività quotidiane, in modo che possiate continuare a concentrarvi su ciò che conta: continuare a produrre campagne memorabili e costruire il vostro marchio”, ha dichiarato Abhishek Shrivastava, VP of product di LinkedIn, in un post sul blog.