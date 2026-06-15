C’è un paradosso al cuore dell’adozione dell’AI generativa nelle organizzazioni: più strumenti vengono introdotti, più la comunicazione tende a somigliarsi. Non per colpa degli strumenti in sé, ma per il modo in cui vengono usati, senza un layer di governo che li vincoli a qualcosa di specifico e riconoscibile.

Nel 2025, secondo le stime più conservative, oltre il 70% delle grandi imprese europee ha integrato almeno uno strumento di AI generativa nei propri flussi di content production. Eppure la percentuale di organizzazioni che ha formalizzato un sistema di governance dell’identità di brand per questi strumenti resta marginale: secondo Gartner meno del 15%.

Il resto produce testi, email, post, risposte ai clienti, materiali commerciali. Tutto corretto. Tutto generico.

Il risultato non è solo una questione estetica o di tone of voice. È una questione di capitale. L’identità di un brand ovvero i suoi valori, il suo linguaggio, le sue soglie di qualità è un asset che si costruisce nel tempo e che ha un impatto diretto su diversi livelli:

capacità di giustificare un premium price di prodotto

capacità di mantenere la fiducia del cliente

capacità di differenziarsi in mercati saturi.

Quando quell’identità si diluisce il danno è economico prima ancora che reputazionale.

Questo fenomeno ha un nome: Identity drift. E capire come si manifesta, perché accelera nell’era degli agenti AI, e quali architetture esistono per contrastarlo è diventato un tema prioritario per qualunque C-suite che voglia affrontare la trasformazione AI con rigore strategico e non solo con entusiasmo operativo.

Il capitale semantico: un asset che non appare in nessun bilancio

Per capire l’Identity drift, bisogna prima capire cosa si perde quando avviene. Il filosofo e teorico dell’informazione Luciano Floridi ha introdotto il concetto di capitale semantico: l’insieme di significati, aspettative e storie che si accumulano attorno a un brand nel tempo. È il motivo per cui riconosciamo un marchio senza vederne il logo. È la ragione per cui siamo disposti a pagare di più per un prodotto funzionalmente equivalente a uno concorrente.

Questo capitale è immateriale, ma non è illimitato. Si accumula con anni di comunicazione coerente, di promesse mantenute, di un linguaggio riconoscibile che, nel tempo, diventa parte del modo in cui i clienti percepiscono il mondo. E si erode, velocemente e in modo spesso invisibile, quando quella coerenza si interrompe.

Nell’economia tradizionale l’erosione del capitale semantico era lenta. I vettori di comunicazione erano pochi, i processi di approvazione rallentavano le derive, e il brand manual — per quanto rigido — funzionava come argine. Nell’economia dell’AI generativa, quei vettori si sono moltiplicati in modo esponenziale. Ogni team può produrre contenuti in tempo reale. Ogni agente può rispondere ai clienti in modo autonomo. Ogni touchpoint è potenzialmente vivo e attivo.

La velocità è aumentata ma i meccanismi di controllo no.

La conseguenza è che il capitale semantico si erode molto più in fretta di quanto si costruisca e il processo è spesso invisibile fino a quando il danno è già consolidato. Non c’è un momento preciso in cui si può dire “il brand ha perso coerenza oggi”.

L’Identity drift è un processo cumulativo, sottile, che si manifesta in metriche lagging: calo del Net Promoter Score, aumento del churn, perdita di margine. Spesso mesi dopo che il problema ha avuto origine.

I tre fronti dell’attacco all’identità aziendale

L’Identity drift non è il risultato di un singolo errore. È il prodotto di tre dinamiche convergenti che l’AI generativa non ha creato, ma ha accelerato in modo drammatico.

Frammentazione interna

Il primo fronte è la frammentazione interna. Ogni grande organizzazione è, di fatto, una federazione di sotto-identità. Il team marketing ha il suo tono di voce. Il customer care ha i suoi script. Il team commerciale ha le sue presentazioni. Il legal ha i suoi disclaimer. Ognuno di questi mondi ha sempre convissuto con una certa autonomia, ma la coerenza era garantita, almeno parzialmente, dalla lentezza dei processi produttivi. Con l’AI generativa ogni team può ora produrre in autonomia e velocità, moltiplicando i vettori di divergenza senza moltiplicare i meccanismi di allineamento.

Il risultato è quello che gli esperti di customer experience descrivono con la metafora dell’iceberg: la punta è l’esperienza che il cliente vive, spesso contraddittoria e frammentata. La massa sommersa è un caos di strumenti, processi e conoscenza tacita che non comunicano tra loro. L’abbondanza di output non si traduce in valore perché le fondamenta sono rotte.

Noise Tax

Il secondo fronte è la noise tax, o tassa sul rumore. Questo concetto, ancora poco formalizzato nella letteratura manageriale, ma sempre più presente nelle analisi sul brand equity, descrive il costo crescente che un’organizzazione sostiene per farsi riconoscere e sentire in un ecosistema informativo saturo. Non è solo il costo del media. È il costo cognitivo che il brand impone ai propri interlocutori. Quanto sforzo mentale richiede distinguere la propria comunicazione dal rumore di fondo?

L’AI generativa ha contribuito in modo significativo ad aumentare questo rumore. I modelli linguistici di ultima generazione producono testi fluenti, corretti, persuasivi, ma profondamente simili tra loro. Addestrati sugli stessi corpus, tendono a convergere verso lo stesso lessico, le stesse strutture argomentative, lo stesso registro. Il risultato è un’inflazione di contenuti ben scritti ma indistinguibili, che aumentano la Noise tax per tutti i player di mercato ma che colpiscono in modo sproporzionato chi non ha un’identità strutturata e difendibile.

La Noise tax ha una caratteristica insidiosa: è asimmetrica. I brand con un’identità forte e formalizzata la pagano meno, perché il loro segnale emerge dal rumore. I brand con un’identità debole o non governata la pagano sempre di più, in un circolo vizioso in cui più producono, meno vengono riconosciuti, e più devono produrre per compensare.

Il paradosso della token governance

Il terzo fronte è il paradosso della token governance. Con l’introduzione degli LLM nei processi aziendali le organizzazioni hanno iniziato a misurare i costi dell’AI in termini di token, l’unità di misura del consumo dei modelli linguistici. Questo ha creato una nuova ossessione per l’ottimizzazione dei costi operativi dell’AI, spesso a scapito di una riflessione più profonda sul valore generato.

Il paradosso è questo: stiamo misurando la spesa per la benzina senza sapere se l’auto sta andando nella direzione giusta. Un’organizzazione può ridurre il proprio costo per token ottimizzando i prompt, scegliendo modelli più economici, riducendo il numero di chiamate API e continuare a produrre output che erodono il suo capitale semantico. Il risparmio operativo coesiste con la perdita strategica.

Stiamo ottimizzando il costo dell’irrilevanza.

L’Identity drift nell’era degli agenti AI: un problema di architettura

Se l’Identity drift era un problema gestibile nell’era dell’AI come strumento di assistenza, dove un umano revisionava ogni output prima della pubblicazione, diventa un problema architetturale nell’era degli agenti AI autonomi.

Gli agenti AI rappresentano il passo successivo nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale applicata al business. Sistemi che non solo generano contenuti su richiesta, ma agiscono in modo autonomo per conto dell’organizzazione. Rispondono ai clienti in tempo reale, gestiscono trattative commerciali, producono report, orchestrano flussi di lavoro. E lo fanno — per definizione — senza un umano nel loop su ogni singola interazione.

In questo contesto, la domanda “quanto è coerente questo output con la nostra identità?” non può più essere posta a posteriori, dopo che l’output è stato generato e distribuito. Deve essere risolta a monte, a livello di architettura, prima che l’agente produca qualsiasi cosa. Il brand manual — per quanto ben scritto — non è uno strumento progettato per questo tipo di integrazione. È un documento, non un protocollo. Può essere letto da un umano, non eseguito da una macchina.

Questa è la frattura fondamentale che l’era agentica ha aperto: tra la conoscenza implicita dell’identità di un brand – dispersa nelle persone, nei documenti, nelle pratiche consolidate – e la necessità di renderla operativa come istruzione eseguibile per sistemi automatizzati. È una frattura che nessuno dei tool AI attualmente disponibili sul mercato è progettato per colmare sistematicamente.

Il risultato pratico è quello che si osserva in molte grandi organizzazioni che hanno deployato agenti AI per il customer care o per la produzione di contenuti. Gli agenti sono tecnicamente funzionanti, producono output di qualità accettabile, rispettano i constraint espliciti che sono stati loro imposti, ma non riflettono l’identità specifica dell’organizzazione. Sono bravi, ma non sono il brand. E in un mercato in cui la differenziazione è sempre più difficile e il capitale semantico è sempre più prezioso, “bravo ma generico” è una categoria pericolosa.

Il capitale cognitivo: il sapere che non si formalizza mai

Alla radice del problema c’è una sfida organizzativa che precede l’AI di decenni, ma che l’AI ha reso urgente in modo del tutto nuovo: come si formalizza la conoscenza tacita?

Il capitale cognitivo di un’organizzazione – il modo in cui interpreta il mercato, i criteri con cui riconosce un rischio, le soglie di qualità che non sono mai scritte da nessuna parte ma che “tutti sanno” – è il vero motore della differenziazione. È quello che fa sì che un testo scritto da un membro senior del team marketing sia immediatamente riconoscibile come coerente con il brand, anche senza che quella persona abbia consultato nessun documento.

Questo sapere è distribuito nelle persone, sedimentato nella cultura organizzativa, veicolato attraverso l’esempio e la correzione tacita nel tempo. Ha una densità enorme e una formalizzazione bassissima. Per decenni, questa caratteristica è stata tollerabile, persino desiderabile, perché garantiva una certa fluidità adattativa. Con l’AI, è diventata una vulnerabilità strutturale.

Se il capitale cognitivo non viene formalizzato in modo che un sistema automatizzato possa leggerlo e applicarlo, quel sistema opererà sempre al di sotto del potenziale identitario dell’organizzazione. O ancora peggio opererà in modo autonomo, producendo output che si discostano dall’identità senza che nessuno se ne accorga sistematicamente, accumulando deriva nel tempo.

Il problema della formalizzazione del capitale cognitivo non è nuovo. Le organizzazioni hanno da sempre investito in brand manual, linee guida editoriali, tone of voice document, training commerciale. Ma questi strumenti sono stati progettati per essere letti e interpretati da persone, non per essere eseguiti da macchine. Sono rappresentazioni della conoscenza, non infrastrutture della conoscenza.

La distinzione è cruciale. Una rappresentazione può essere ignorata, interpretata in modo divergente, aggiornata raramente, dimenticata nei cassetti. Un’infrastruttura è sempre presente, sempre attiva, sempre applicata. Il passaggio da brand manual a brand infrastructure, da documento a protocollo, è il salto concettuale che l’era agentica richiede alle organizzazioni.

Brand drift score: verso la misurabilità dell’identità

Uno degli aspetti più sottovalutati del problema è la sua invisibilità metrica. Le organizzazioni sono abituate a misurare la performance della comunicazione in termini di reach, engagement, conversion. Sono meno abituate, e spesso non equipaggiate, a misurare la coerenza identitaria degli output AI.

Questa lacuna non è solo tecnica. È anche concettuale. La domanda “quanto è coerente questo output con la nostra identità?” presuppone che l’identità sia definita in modo sufficientemente strutturato da permettere una misurazione. Se l’identità è un documento di 50 pagine scritto tre anni fa, la risposta a quella domanda è necessariamente soggettiva e discontinua. Se l’identità è un set di parametri strutturati: valori pesati, vincoli espliciti, bias comportamentali codificati, la risposta può essere automatizzata, continua, scalabile.

È in questa direzione che si stanno muovendo le architetture più avanzate di brand governance per l’AI. L’idea di un Brand drift score: un indice che misura in tempo reale quanto gli output degli agenti si discostano dall’identità formalizzata del brand e che rappresenta la risposta ingegneristica a un problema che fino ad oggi era trattato solo editorialmente.

La logica di un Brand drift score è relativamente intuitiva. Ogni output generato da un agente viene confrontato con un insieme di parametri identitari dell’organizzazione: tono, registro, valori esplicitati, termini ammessi e vietati, distanza semantica dai contenuti certificati. Il risultato è un punteggio che può essere usato per approvare l’output, bloccarlo, o inviarlo a revisione umana. La soglia di accettabilità è configurabile e può variare in funzione del rischio associato al touchpoint: un’email transazionale ha soglie più permissive di un comunicato stampa o di una risposta a un cliente in crisi.

L’implementazione di un sistema di questo tipo pone sfide non banali. La prima è la definizione dei parametri: formalizzare l’identità in modo strutturato richiede un processo estrattivo approfondito, che va ben oltre la compilazione di un questionario. La seconda è la manutenzione: l’identità di un brand evolve nel tempo e il sistema di governance deve evolvere con essa. La terza, la più delicata, è la comprensibilità: un Brand drift score che blocca un output deve essere in grado di spiegare perché, in modo comprensibile per chi deve decidere se fare un’eccezione.

Il problema della verifica esterna: chi certifica che un output è autentico?

C’è una dimensione del problema dell’Identity drift che va oltre la governance interna e tocca la fiducia esterna. In un ecosistema in cui i deepfake si moltiplicano, in cui la generazione automatica di contenuti è accessibile a chiunque e in cui i brand sono esposti a campagne di disinformazione sempre più sofisticate, la domanda non è solo “il nostro agente produce output coerenti con la nostra identità?” ma anche “come possiamo dimostrare ai nostri interlocutori che un contenuto è davvero nostro?”

Questa domanda ha implicazioni regolatorie molto concrete. L’AI Act europeo — entrato in vigore nel 2024 e in applicazione progressiva fino al 2027 — include requisiti di trasparenza per i contenuti generati da AI, con particolare attenzione ai sistemi ad alto rischio. Il Cyber Resilience Act aggiunge un layer di accountability sulla tracciabilità dei sistemi software. E le normative sulla corporate governance stanno evolvendo per includere la gestione del rischio AI come elemento di due diligence.

In questo contesto, la certificazione crittografica degli output AI, la possibilità di dimostrare, con una firma digitale verificabile, che un contenuto è stato generato in conformità con il protocollo identitario di un brand, sta emergendo come un tema di governance che supera il perimetro IT e diventa rilevante per i board. Non è più solo una questione di qualità della comunicazione. È una questione di accountability legale e reputazionale.

L’analogia più calzante è quella con SSL/TLS per la sicurezza web. Prima dell’adozione di massa dei certificati digitali, la fiducia nelle transazioni online era un problema aperto. L’introduzione di un protocollo di certificazione standardizzato ha risolto il problema non eliminando il rischio di frode, ma rendendo verificabile l’autenticità di un interlocutore. La stessa logica si applica alla comunicazione AI: non si tratta di impedire che esistano contenuti falsi, ma di rendere verificabile che un contenuto specifico sia autentico.

Il parallelo regge anche su un’altra dimensione: come SSL è diventato un prerequisito de facto per qualsiasi transazione commerciale online – non per obbligo di legge, in origine, ma per pressione del mercato – la certificazione dell’autenticità AI potrebbe diventare un prerequisito implicito per la comunicazione B2B e B2C nei settori ad alto rischio reputazionale: finance, healthcare, legal, luxury.

Dall’Execution economy alla Judgment economy

C’è un frame più ampio in cui collocare tutte queste dinamiche e che aiuta a capire perché il problema dell’Identity drift non è un problema tecnico da risolvere con un aggiornamento di software, ma un problema strategico che richiede un cambio di paradigma organizzativo.

Per decenni le organizzazioni hanno operato in quella che potremmo chiamare Execution economy: un’economia in cui il vantaggio competitivo era fare le cose meglio degli altri, più in fretta, con meno errori, a costi più bassi. Le strutture organizzative, i processi, le tecnologie adottate erano tutte progettate per ottimizzare l’esecuzione. L’AI generativa è stata inizialmente adottata come strumento di ottimizzazione dell’esecuzione: scrivere più velocemente, rispondere più rapidamente, produrre più contenuti con meno risorse.

Il problema è che l’AI sta commoditizzando l’esecuzione stessa. La capacità di fare, scrivere, rispondere, analizzare, produrre è diventata accessibile e a basso costo per chiunque. Il differenziale competitivo si è spostato sulla qualità del giudizio che precede e guida l’esecuzione: sapere cosa scrivere, a chi rispondere e come, quali analisi produrre e per quale scopo.

Questo spostamento dall’Execution economy alla Judgment economy ha implicazioni profonde per il modo in cui le organizzazioni devono pensare all’identità:

In un’economia dell’esecuzione l’identità è un vincolo. Una serie di regole che limitano cosa si può fare e come.

In un’economia del giudizio l’identità è un asset: la fonte da cui derivano i criteri con cui si prendono decisioni, si selezionano opportunità, si qualificano rischi.

La differenza non è semantica. Un’organizzazione che tratta l’identità come vincolo investe nel brand manual: un documento che dice cosa non fare. Un’organizzazione che tratta l’identità come asset investe nell’Identity Infrastructure: un sistema che abilita gli agenti AI a fare le scelte giuste senza supervisione umana su ogni singola decisione.

Il passaggio tra i due modelli richiede un investimento non solo tecnologico ma anche organizzativo e culturale. Richiede che il management sia disposto a formalizzare conoscenze che spesso preferisce tenere implicite, perché la formalizzazione espone a critica e richiede aggiornamento continuo. Richiede che l’IT sia pronto a trattare l’identità come un layer infrastrutturale, con la stessa serietà con cui tratta la sicurezza o la compliance. E richiede che il marketing sia pronto ad abbandonare l’idea che l’identità sia di sua proprietà esclusiva.

Quando gli agenti AI agiscono in nome del brand su tutti i touchpoint l’identità è responsabilità di tutta l’organizzazione.

Come si costruisce un’architettura di governance dell’identità

Dal punto di vista pratico, costruire un sistema di governance dell’identità per l’AI richiede di affrontare cinque problemi distinti, che si collocano a livelli diversi dello stack organizzativo e tecnologico.

Il primo problema è l’estrazione. Prima di poter governare l’identità bisogna averla formalizzata. Questo richiede un processo strutturato che alcuni definiscono “maieutico”, con riferimento al metodo socratico di intervista e analisi approfondita con i key stakeholder dell’organizzazione. Non si tratta di compilare un questionario sulla brand positioning, ma di arrivare a quello che potremmo chiamare le “Roots” del brand: i principi non negoziabili che definiscono chi è l’organizzazione, indipendentemente da cosa fa. Il processo è più simile a un audit strategico che a un esercizio creativo, e deve produrre output in formato strutturato. Non un documento narrativo, ma un set di parametri logici che possano essere letti e applicati da un sistema automatizzato.

Il secondo problema è la rappresentazione. Una volta estratti, i valori identitari devono essere tradotti in una struttura dati che i sistemi AI possano utilizzare. Questo significa definire non solo i valori in modo astratto, ma i loro pesi relativi, i vincoli che li rendono operativi, i bias comportamentali che ne derivano. Un valore come “trasparenza” può tradursi in parametri molto diversi a seconda del contesto: un bias verso la disclosure proattiva nelle comunicazioni istituzionali, un vincolo sull’uso di linguaggio tecnico non spiegato nelle comunicazioni con i consumatori, una regola che vieta certi tipi di formulazioni ambigue nei materiali commerciali. La granularità di questa traduzione determina la qualità del governo identitario che ne risulta.

Il terzo problema è l’enforcement. Avere un’identità formalizzata e strutturata non basta se non viene applicata sistematicamente a ogni output degli agenti AI. Questo richiede un layer di orchestrazione , un “identity kernel” nella letteratura tecnica che si interpone tra il modello AI e il mondo esterno, iniettando i parametri identitari su ogni richiesta in tempo reale. Il principio di funzionamento è analogo a quello di un firewall: nessun output bypassa il sistema, e ogni output viene valutato rispetto ai parametri definiti prima di essere distribuito.

Il quarto problema è la misurabilità. Il Brand drift score, di cui si è parlato in precedenza, è lo strumento di monitoring che rende il sistema di governance non solo preventivo ma anche diagnostico. Permette di monitorare nel tempo l’andamento della coerenza identitaria, di identificare gli agenti o i touchpoint che generano più deriva, di segnalare anomalie prima che si traducano in danno reputazionale. La misurabilità è anche il requisito che trasforma la governance dell’identità da un costo operativo a un asset misurabile: se si può dimostrare che il Brand Drift Score è stabile o in miglioramento, si può anche dimostrare che l’investimento in governance ha un ritorno.

Il quinto problema è la manutenzione. L’identità di un brand non è statica. Evolve con il mercato, con il management, con le crisi e le opportunità. Un sistema di governance dell’identità che non prevede un meccanismo strutturato di aggiornamento è destinato a diventare obsoleto, trasformandosi da asset in vincolo. La governance dell’identità deve essere pensata come un processo continuo, non come un progetto con una data di fine. Questo implica non solo aggiornamenti periodici del database identitario, ma anche la definizione di trigger che segnalino quando un aggiornamento è necessario, ad esempio un cambio di strategia, l’ingresso in un nuovo mercato, una crisi comunicativa, l’acquisizione di un nuovo brand.

Il rischio di bypass: i tool esterni non controllati

Uno degli aspetti più complessi della governance dell’identità nell’era agentica è il problema dei tool esterni non controllati. Un’organizzazione può distribuire un sistema di governance sofisticato per i propri agenti AI proprietari e vedere quella governance bypassata da un singolo collaboratore che usa ChatGPT, Gemini o qualsiasi altro strumento AI di consumo per produrre un’email, una presentazione o un post social.

Questo problema non ha una soluzione puramente tecnologica. Richiederebbe o un controllo totale degli strumenti utilizzati dai dipendenti. Cosa non sempre praticabile, né desiderabile, oppure un’integrazione di qualsiasi tool esterno nel layer di governance identitaria, il che presuppone API aperte e standard di interoperabilità che non esistono ancora in modo maturo.

La risposta più realistica, nel breve termine, è di natura organizzativa e culturale: costruire la consapevolezza del problema Identity drift come priorità strategica, formare i team sull’uso responsabile degli strumenti AI in relazione all’identità del brand, e definire policy chiare su quali strumenti sono ammessi per quali tipologie di output. Non è una soluzione elegante, ma è quella che si può implementare oggi.

Nel medio termine, l’evoluzione verso standard di certificazione dell’autenticità AI di cui l’AI Act europeo è il primo segnale normativo significativo, potrebbe creare le condizioni per un ecosistema in cui qualsiasi tool di produzione AI sia in grado di “interrogare” un sistema di governance identitaria esterno prima di produrre output a nome di un brand. Un’infrastruttura di questo tipo richiederebbe standardizzazione, interoperabilità e un modello di trust distribuito. Problemi non da poco, ma non diversi da quelli che l’industria ha già risolto in altri contesti (si pensi ancora all’analogia con i certificati digitali).

Cosa sta succedendo nel mercato: segnali deboli e tendenze emergenti

Il tema dell’Identity drift e della governance dell’identità AI è ancora agli inizi ma ci sono segnali deboli che indicano dove si sta muovendo l’industria.

Il primo segnale è la crescita dell’interesse per i Master prompt come asset aziendale. Sempre più organizzazioni stanno iniziando a trattare i prompt di sistema che configurano i loro agenti AI come intellectual property da proteggere, aggiornare e auditare, non come configurazioni tecniche di secondo piano. Questo è il punto di ingresso più semplice verso una logica di governance identitaria: il prompt non è solo un’istruzione operativa, è la traduzione dell’identità del brand in linguaggio che un LLM può eseguire.

Il secondo segnale è l’emergere di audit di coerenza AI come servizio. Alcune boutique di consulenza strategica e alcune agenzie creative stanno iniziando a offrire servizi di analisi della coerenza identitaria degli output AI, in pratica, confrontando un campione di contenuti prodotti dagli agenti AI di un’organizzazione con i suoi valori dichiarati e il suo stile comunicativo storicamente consolidato. È un servizio ancora artigianale, ma la domanda che soddisfa è reale.

Il terzo segnale, forse il più significativo, è l’attenzione crescente dei board al rischio AI reputazionale. Nelle organizzazioni più mature la gestione del rischio AI sta uscendo dal perimetro IT per diventareo una voce del risk register a livello executive. Questo non riguarda solo i rischi di bias algoritmico o di data breach, ma anche e sempre di più il rischio che gli agenti AI agiscano in modo non coerente con i valori dell’organizzazione, generando danni reputazionali o legali. In questo frame, la governance dell’identità non è un tema di brand management, ma di risk management.

La dipendenza dai modelli: un rischio strutturale spesso sottovalutato

C’è un ultimo nodo da affrontare che riguarda la dipendenza strutturale dai modelli AI fondazionali. Tutte le architetture di governance dell’identità descritte finora operano sopra modelli linguistici di terze parti: OpenAI, Anthropic, Google, Meta. Questo significa che le garanzie di coerenza identitaria dipendono, in ultima istanza, dal comportamento deterministico o meglio, dalla mancanza di determinismo, di questi modelli.

Un LLM non è un sistema deterministico. A parità di input, può produrre output diversi. A parità di governance applicata, può interpretare i parametri identitari in modo leggermente divergente in funzione di variabili interne non controllabili dall’organizzazione. E, aspetto ancora più rilevante, il comportamento di questi modelli cambia nel tempo, man mano che vengono aggiornati dai loro produttori. Un’organizzazione che ha calibrato il proprio sistema di governance identitaria su GPT-4o potrebbe trovarsi a doverlo ricalibrare quando il modello viene aggiornato.

Questa dipendenza non è eliminabile nel breve termine ma può essere gestita. La risposta più robusta è un’architettura di governance che non presupponga il determinismo del modello ma lo tratti come una variabile verificando ogni output rispetto ai parametri identitari indipendentemente da come il modello è arrivato a produrlo. In altri termini: non fidarsi del modello, ma verificare sistematicamente. È la stessa logica che governa la sicurezza informatica: non presupporre che un sistema sia sicuro, ma verificarne la sicurezza continuamente.

L’altra risposta è la diversificazione. Le organizzazioni che dipendono da un solo modello per tutti i loro agenti AI sono esposte a un rischio di single point of failure: tecnico, ma anche reputazionale. Una strategia multi-modello, con un layer di governance identitaria che si applica in modo uniforme a modelli diversi, riduce questa esposizione e aumenta la resilienza dell’architettura.

Conclusioni: l’identità come infrastruttura, non come documento

L’Identity drift non è un problema del futuro. È un problema del presente che si sta manifestando in modo ancora sotterraneo in molte grandi organizzazioni, ma che è destinato a diventare visibile e costoso con l’accelerazione del deployment degli agenti AI autonomi.

La risposta a questo problema non è rallentare l’adozione dell’AI, bensì costruire le condizioni affinché l’AI operi in modo coerente con l’identità dell’organizzazione a prescindere dalla supervisione umana su ogni singola interazione. Questo richiede un cambio di paradigma: dall’identità come documento (qualcosa che si legge, si interpreta, si aggiorna raramente) all’identità come infrastruttura: qualcosa che è sempre attiva, sempre applicata, sempre misurabile.

Il capitale semantico di un brand, i suoi significati, le sue aspettative, la fiducia che ha costruito nel tempo, è un asset reale, con un impatto reale sul business. Trattarlo come tale significa investire nella sua governance con la stessa serietà con cui si investe nella governance dei dati, della sicurezza, della compliance. Non perché sia richiesto da una norma, ma perché è la precondizione per continuare a differenziarsi in un mercato dove l’esecuzione è sempre più commoditizzata e il giudizio è sempre più il vero vantaggio competitivo.

Alcune organizzazioni stanno già sperimentando questo approccio trasformando la supervisione in infrastruttura e codificando i criteri identitari direttamente nei sistemi di governance dell’AI.

I risultati iniziali mostrano riduzioni significative nei cicli di rework e un aumento della coerenza identitaria su scala.

Le organizzazioni che affronteranno questo problema nei prossimi dodici mesi formalizzando la propria identità in formato strutturato, costruendo layer di enforcement per i propri agenti AI, introducendo metriche di coerenza identitaria nei propri sistemi di monitoring, si troveranno in una posizione di vantaggio strutturale rispetto a quelle che lo affronteranno in ritardo, quando il danno sarà già visibile nelle metriche lagging.

Il tempo per costruire l’infrastruttura dell’identità è adesso. Non perché l’AI sia ancora nuova – non lo è più – ma perché gli agenti AI autonomi non lo sono ancora abbastanza da rendere il problema irrecuperabile.

C’è ancora una finestra di governance, che tuttavia si sta per chiudere.

Le aziende che comprenderanno e implementeranno questo paradigma oggi non si limiteranno a ottimizzare i costi; costruiranno l’infrastruttura necessaria per esistere in modo autentico e difendibile nel futuro.