Google aggiunge nuove funzionalità ad Agentspace

Gli agenti AI rappresentano un salto generazionale rispetto ai tradizionali chatbot o sistemi di automazione. Non si limitano a rispondere a semplici comandi, ma sono in grado di pianificare, ricercare, generare idee e metterle alla prova autonomamente. Tuttavia, per consentire alle imprese di scalare l’adozione di questi strumenti, servono tre elementi chiave:

un ecosistema informativo pronto per l’AI

strumenti facili da usare per creare

adottare agenti, e standard di sicurezza e compliance di livello enterprise.

È proprio per questo che, a dicembre, Google ha lanciato Agentspace: una piattaforma che mette a disposizione dei dipendenti i più recenti modelli fondamentali di Google, agenti AI potenti e l’intelligenza aziendale attiva. Grazie ad Agentspace, le persone possono trovare informazioni all’interno dell’organizzazione, sintetizzarle e comprenderle con l’intelligenza multimodale di Gemini, per poi agire in modo efficace.

Nella fase di anteprima è possibile accedere a questa funzione direttamente dalla barra di ricerca di Chrome, rendendo l’esperienza ancora più fluida e sicura.

Tra le aziende che hanno già adottato Agentspace figurano nomi importanti come Banco BV, Cohesity, Gordon Food Services, KPMG, Rubrik e Wells Fargo.

La ricerca unificata direttamente da Chrome

Immaginate di poter trovare qualsiasi informazione aziendale – testi, immagini, siti web, audio o video – con la semplicità di una ricerca su Google. È esattamente ciò che promette Agentspace, ora integrato direttamente nel browser Chrome Enterprise.

Agentspace costruisce una vera e propria mappa della conoscenza aziendale per ogni cliente: collega dipendenti, documenti, software e dati accessibili, trasformando contenuti sparsi in conoscenze concrete. Indipendentemente dal fatto che i dati siano su Google Workspace, Microsoft 365, Jira, Salesforce, ServiceNow o sul web, Agentspace abbatte i silos informativi.

Creare e adottare agenti in modo semplice e veloce

Con Agentspace, Google punta a democratizzare la creazione e l’adozione di agenti AI in azienda, indipendentemente dal livello tecnico dei dipendenti.

Due le grandi novità:

Agent Gallery : una vera e propria vetrina degli agenti disponibili, interni, sviluppati da Google o da partner esterni. In un solo posto, gli utenti possono scoprire e adottare agenti approvati, ampliando le possibilità operative.

: una vera e propria vetrina degli agenti disponibili, interni, sviluppati da Google o da partner esterni. In un solo posto, gli utenti possono scoprire e adottare agenti approvati, ampliando le possibilità operative. Agent Designer: un’interfaccia no-code che consente a chiunque di creare agenti personalizzati, collegati ai database aziendali, per automatizzare o potenziare attività quotidiane. Un complemento ideale agli strumenti per sviluppatori come Vertex AI Agent Builder.

Nuovi agenti esperti: Deep Research e Idea Generation

Con l’introduzione della Agent Gallery, Google porta due nuovi agenti AI altamente specializzati:

Deep Research Agent : disponibile in generale previa iscrizione, questo agente esplora argomenti complessi, sintetizzando informazioni interne ed esterne in report facili da consultare.

: disponibile in generale previa iscrizione, questo agente esplora argomenti complessi, sintetizzando informazioni interne ed esterne in report facili da consultare. Idea Generation Agent: disponibile in anteprima, aiuta a sviluppare e valutare nuove idee innovative in qualsiasi ambito, ispirandosi al metodo scientifico.

Inoltre, Agentspace supporta il nuovo Protocollo Agent2Agent (A2A), che consente la comunicazione tra agenti sviluppati su framework diversi, aprendo la strada a un ecosistema davvero interoperabile.

Sicurezza e protezione dei dati al primo posto

Agentspace si basa sull’infrastruttura sicura di Google, adottata da miliardi di utenti in tutto il mondo. Oltre a garantire la cifratura dei dati con chiavi gestite dai clienti, offre controlli di accesso basati sui ruoli, verifica della residenza dei dati e strumenti per proteggere informazioni sensibili come PHI e PII.

La piattaforma si integra anche con il nuovo AI Agent Marketplace di Google Cloud, dove le aziende possono acquistare agenti sviluppati da partner come Accenture e Deloitte, pronti per essere distribuiti all’interno di Agentspace.

Per iniziare, basta visitare il sito ufficiale e richiedere l’accesso alla piattaforma. È disponibile anche un credito gratuito di 300 dollari per testare le funzionalità di intelligenza artificiale e machine learning di Google Cloud.