Google annuncia una nuova fase nell’evoluzione degli strumenti di produttività digitale: Gemini entra in modo più profondo in Docs, Sheets, Slides e Drive, diventando un collaboratore attivo durante tutto il processo creativo.
Gemini rinnova la creazione di contenuti in Google Workspace
Google introduce importanti novità per Gemini all’interno di Docs, Sheets, Slides e Drive, trasformando l’intelligenza artificiale in un vero partner creativo. Grazie all’accesso a email, chat e file, Gemini aiuta a scrivere, analizzare dati, creare presentazioni e trovare informazioni più rapidamente, semplificando il lavoro e migliorando la qualità dei contenuti prodotti
