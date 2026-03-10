Gemini rinnova la creazione di contenuti in Google Workspace

AI GENERATIVA

Google introduce importanti novità per Gemini all’interno di Docs, Sheets, Slides e Drive, trasformando l’intelligenza artificiale in un vero partner creativo. Grazie all’accesso a email, chat e file, Gemini aiuta a scrivere, analizzare dati, creare presentazioni e trovare informazioni più rapidamente, semplificando il lavoro e migliorando la qualità dei contenuti prodotti