Google annuncia l’introduzione di Gemini 3.1 Flash-Lite, il modello più veloce ed economico della serie Gemini 3.1. Progettato per gestire carichi di lavoro ad alto volume, garantisce qualità elevata in rapporto al prezzo e alla fascia di appartenenza.
ai generativa
Gemini 3.1 Flash-Lite: l’intelligenza artificiale pensata per la scala globale
Google presenta il modello più rapido ed economico della serie 3.1. Progettato per carichi di lavoro ad alto volume, offre prestazioni elevate, latenza ridotta e costi contenuti. Disponibile in anteprima su Google AI Studio e Vertex AI, punta a rivoluzionare lo sviluppo di applicazioni su larga scala
Aziende
Argomenti
Canali