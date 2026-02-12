Per capire la portata del fenomeno “data center AI“, partiamo dai numeri chiave. Il consumo energetico dei data center è in rapida ascesa dopo anni di relativa stabilità, e la causa principale è l’adozione di carichi di intelligenza artificiale. Secondo un’analisi di Motley Fool, i data center a livello mondiale hanno consumato circa 448 TWh nel 2025, e si prevede quasi un raddoppio a ~980 TWh nel 2030. Gran parte di questa crescita viene dagli AI-optimized servers, i server pensati per carichi AI: questi rappresentavano circa il 21% dell’uso elettrico dei data center nel 2025 e potrebbero salire al 44% nel 2030.
AI 2026
Data center ed energia: il vincolo fisico entra nella strategia
Mentre l’intelligenza artificiale scala, i limiti fisici – data center, elettricità, raffreddamento – diventano fattori strategici per le aziende. Nel 2026 l’AI non è più solo un problema di codice, ma di kilowatt: i server AI consumano già oltre il 20% dell’energia dei data center e potrebbero arrivare al 44% entro il 2030
Argomenti
-
AAi
-
Aamministrazione
-
AAutomotive
-
Bbrand
-
Cchip
-
CCIO
-
CCloud
-
Ccontratti
-
Ddata center
-
Ddecarbonizzazione
-
DDeep Learning
-
Ddire
-
Ddocumenti
-
Eenergia
-
Eenergia rinnovabile
-
Eenergy
-
Eesg
-
Ffornitori
-
Iinfrastruttura
-
Iintelligenza artificiale
-
Llogistica
-
Pproduzione
-
Sserver
-
SSoftware
-
Ssostenibilità
Canali