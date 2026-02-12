Data center ed energia: il vincolo fisico entra nella strategia

Per capire la portata del fenomeno “data center AI“, partiamo dai numeri chiave. Il consumo energetico dei data center è in rapida ascesa dopo anni di relativa stabilità, e la causa principale è l’adozione di carichi di intelligenza artificiale. Secondo un’analisi di Motley Fool, i data center a livello mondiale hanno consumato circa 448 TWh nel 2025, e si prevede quasi un raddoppio a ~980 TWh nel 2030. Gran parte di questa crescita viene dagli AI-optimized servers, i server pensati per carichi AI: questi rappresentavano circa il 21% dell’uso elettrico dei data center nel 2025 e potrebbero salire al 44% nel 2030.