AI 2026

Data center ed energia: il vincolo fisico entra nella strategia

Mentre l’intelligenza artificiale scala, i limiti fisici – data center, elettricità, raffreddamento – diventano fattori strategici per le aziende. Nel 2026 l’AI non è più solo un problema di codice, ma di kilowatt: i server AI consumano già oltre il 20% dell’energia dei data center e potrebbero arrivare al 44% entro il 2030

Pubblicato il 12 feb 2026
Fabio Lalli

Consulente in trasformazione digitale – AI & product strategy

data center AI

Per capire la portata del fenomeno “data center AI“, partiamo dai numeri chiave. Il consumo energetico dei data center è in rapida ascesa dopo anni di relativa stabilità, e la causa principale è l’adozione di carichi di intelligenza artificiale. Secondo un’analisi di Motley Fool, i data center a livello mondiale hanno consumato circa 448 TWh nel 2025, e si prevede quasi un raddoppio a ~980 TWh nel 2030. Gran parte di questa crescita viene dagli AI-optimized servers, i server pensati per carichi AI: questi rappresentavano circa il 21% dell’uso elettrico dei data center nel 2025 e potrebbero salire al 44% nel 2030.

Fabio Lalli è consulente in innovazione e AI, con oltre venticinque anni di esperienza nello sviluppo di prodotti digitali e nella trasformazione delle organizzazioni.

Ha fondato diverse realtà nel corso della sua carriera e completato un exit imprenditoriale nel settore digitale. Oggi guida Iconico, società specializzata nel supporto a startup e imprese nei processi di crescita, validazione di prodotto e go-to-market, e ZeroFive.ai, studio di consulenza strategica focalizzato sull’adozione dell’AI e sulla progettazione di architetture e modelli operativi aumentati dall’intelligenza artificiale.

Collabora con aziende di diversi settori su temi di AI transformation, modelli organizzativi, framework decisionali e misurazione dell’impatto economico delle tecnologie emergenti.

