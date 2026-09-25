Le compagnie assicurative stanno spostando l’attenzione dalla semplice presenza di una misura di sicurezza alla capacità dell’impresa di dimostrarne l’effettiva applicazione. Autenticazione multifattore, backup protetti e piani di risposta agli incidenti restano essenziali, ma durante la sottoscrizione conta sempre di più la qualità delle evidenze che ne documentano il funzionamento.
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Cyber insurance e risk management: ottimizzare le polizze assicurative per i rischi infrastrutturali
Le polizze cyber trasferiscono una parte del rischio residuo, ma richiedono controlli documentabili e informazioni affidabili. Monitoraggio, gestione degli incidenti e metriche storiche possono migliorare il dialogo con assicuratori e broker
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