JustPaid: così OpenClaw automatizza gli sviluppatori

Nel pieno dell’entusiasmo che sta travolgendo la Silicon Valley intorno a OpenClaw, una startup ha deciso di spingersi ben oltre gli usi più comuni della tecnologia, come la pianificazione di viaggi o la sintesi delle notizie. JustPaid, giovane azienda fondata nel 2023 e specializzata in piattaforme finanziarie automatizzate, ha trasformato OpenClaw in qualcosa di molto più ambizioso: il cuore operativo di un team di ingegneri software completamente autonomo.

Vinay Pinnaka

L’idea nasce da Vinay Pinnaka, cofondatore e CTO, che ha intravisto nelle nuove capacità degli agenti AI un’opportunità per ridefinire radicalmente il processo di sviluppo. Combinando OpenClaw con Claude Code, lo strumento di coding sviluppato da Anthropic, Pinnaka ha creato una squadra composta da sette agenti intelligenti in grado di lavorare ininterrottamente, senza pause, ferie o limiti di produttività umani. Non si tratta di semplici assistenti: ogni agente ha un ruolo specifico e una propria identità funzionale, replicando in modo sorprendentemente fedele la struttura di un team umano.

Nel giro di poche settimane, i risultati hanno superato ogni aspettativa. Gli agenti AI sono riusciti a sviluppare dieci funzionalità principali della piattaforma, un volume di lavoro che, secondo Pinnaka, avrebbe richiesto mesi a un team tradizionale.

Questo salto di produttività non si limita alla velocità: il sistema è progettato per gestire l’intero ciclo di sviluppo, dalla scrittura del codice alla revisione, fino al controllo qualità. In altre parole, l’intervento umano diventa opzionale, relegato a supervisione e strategia. In parallelo, JustPaid ha introdotto un nuovo sviluppatore umano che è stato formato quasi esclusivamente dagli agenti AI, segnando un ulteriore passaggio simbolico: l’intelligenza artificiale non solo produce software, ma inizia anche a trasmettere competenze.

Tutorial Video | JustPaid |

Guarda questo video su YouTube

Come funziona il “team invisibile” di agenti AI

Il funzionamento del sistema ideato da Pinnaka si basa su una divisione chiara tra capacità decisionali e operative. OpenClaw agisce come una sorta di “cervello centrale”, in grado di pianificare le attività, assegnare compiti e coordinare il lavoro tra gli agenti. Claude Code, invece, rappresenta il livello esecutivo: è lo strumento che traduce le decisioni in codice concreto. Questa architettura consente agli agenti non solo di eseguire istruzioni, ma di generare autonomamente nuove attività, creando sub-agenti specializzati per affrontare problemi specifici.

Il risultato è un sistema dinamico, che si espande e si adatta in base alle esigenze del progetto, proprio come farebbe un team umano altamente organizzato.

Ogni agente ha un ruolo definito: alcuni sono responsabili della scrittura del codice, altri della revisione, altri ancora del testing e della qualità. Questa segmentazione permette di mantenere standard elevati, riducendo errori e migliorando l’efficienza complessiva. Ma ciò che rende davvero innovativo il modello è la capacità degli agenti di collaborare tra loro in modo autonomo, comunicando, delegando e ottimizzando i flussi di lavoro senza bisogno di intervento esterno.

È un ecosistema autosufficiente, che rappresenta una delle prime incarnazioni concrete di quella che molti definiscono “automazione totale dello sviluppo software”.

Il nuovo ruolo degli sviluppatori umani

All’interno di questo scenario, il ruolo degli sviluppatori umani cambia profondamente. In JustPaid, i dipendenti non sono stati licenziati, ma riallocati su attività a maggiore valore strategico, come la gestione delle richieste dei clienti o la definizione delle priorità di prodotto. Tuttavia, lo stesso Pinnaka non esclude un’evoluzione ancora più drastica. Secondo la sua visione, il limite attuale dell’intelligenza artificiale risiede nella capacità di gestire l’empatia e le relazioni umane. Una volta superato questo ostacolo, anche le funzioni oggi considerate “umane” potrebbero essere automatizzate.

Questa prospettiva apre interrogativi profondi sul futuro del lavoro nel settore tecnologico. Se gli agenti AI possono già sostituire gran parte delle attività tecniche, quale sarà il ruolo degli ingegneri nei prossimi anni? La risposta, per ora, sembra orientarsi verso una trasformazione più che una scomparsa: gli sviluppatori diventeranno supervisori, orchestratori di sistemi intelligenti piuttosto che esecutori diretti. Un passaggio che ricorda altre rivoluzioni industriali, ma che questa volta coinvolge il cuore stesso dell’innovazione digitale.

Un trend in espansione tra entusiasmo e cautela

JustPaid non è un caso isolato. In tutta la Silicon Valley, startup e aziende stanno sperimentando modelli simili, creando agenti AI che agiscono come veri e propri colleghi digitali. Alcune realtà hanno sviluppato sistemi in cui gli agenti comunicano tramite strumenti aziendali come Slack e Gmail, partecipano a riunioni su Zoom e avviano attività in modo proattivo. Questo approccio sta già modificando la struttura organizzativa delle aziende, riducendo il numero di meeting e semplificando le linee di reporting.

Tuttavia, non tutti condividono lo stesso entusiasmo. Molti esperti sottolineano i rischi legati all’uso di agenti autonomi, soprattutto in contesti aziendali complessi. La necessità di garantire sicurezza, controllo e affidabilità resta una sfida aperta. Alcune startup stanno sperimentando queste tecnologie in ambienti isolati, senza accesso ai dati sensibili, proprio per evitare potenziali problemi. Il timore principale è che agenti lasciati troppo liberi possano prendere decisioni errate o addirittura dannose, compromettendo sistemi e informazioni critiche.

I limiti: sicurezza, costi e controllo

Per le grandi aziende, il rischio rappresenta ancora un ostacolo significativo. Sistemi come OpenClaw richiedono accesso completo ai dati e alle infrastrutture per funzionare al meglio, ma questo livello di integrazione espone a potenziali vulnerabilità. Un agente fuori controllo potrebbe modificare o cancellare file importanti, generando danni difficili da recuperare.

Non a caso, aziende come Nvidia stanno sviluppando soluzioni alternative pensate per ambienti enterprise, con maggiori garanzie di sicurezza e controllo.

Oltre alla sicurezza, esiste anche un problema economico. L’utilizzo intensivo di strumenti AI comporta costi elevati, legati principalmente al consumo di token, le unità di testo elaborate dai modelli. Nel caso di JustPaid, le prime fasi di sperimentazione hanno generato spese fino a 4.000 dollari a settimana, una cifra significativa anche per una startup tecnologica. Solo attraverso ottimizzazioni, come l’uso di modelli più efficienti, è stato possibile ridurre i costi a un range compreso tra 10.000 e 15.000 dollari al mese.

Nonostante ciò, Pinnaka sostiene che il rapporto costo-beneficio resta favorevole: a parità di spesa, l’AI offre una scala operativa impossibile da raggiungere per un essere umano.

Verso un nuovo paradigma dello sviluppo software

Quello che emerge dal caso JustPaid è un cambiamento strutturale nel modo in cui il software viene progettato, sviluppato e gestito. L’idea di team numerosi, composti da decine o centinaia di sviluppatori, potrebbe lasciare spazio a gruppi molto più ridotti, supportati da sistemi AI altamente avanzati. Secondo gli analisti, questa transizione è già in corso e accelererà nei prossimi anni, man mano che gli strumenti diventeranno più potenti e affidabili.

In questo nuovo paradigma, il valore non risiederà più nella capacità di scrivere codice, ma nella gestione e nell’orchestrazione di sistemi complessi. Gli sviluppatori dovranno acquisire competenze diverse, più vicine alla strategia e al design che all’implementazione tecnica. Allo stesso tempo, le aziende dovranno ripensare i propri modelli organizzativi, adattandosi a una realtà in cui il confine tra umano e artificiale diventa sempre più sottile.

La visione di Pinnaka è un futuro in cui ogni task può essere automatizzato, ma in cui esiste comunque la necessità di una figura di controllo, un “manager” degli agenti AI. È una prospettiva che non elimina completamente il lavoro umano, ma lo trasforma in qualcosa di profondamente diverso.

E mentre OpenClaw e tecnologie simili continuano a evolversi, una cosa appare certa: il modo in cui costruiamo software non sarà mai più lo stesso.