Anthropic presenta il 21 ottobre 2026 Claude Duet, un agente di intelligenza artificiale progettato per lavorare in autonomia, monitorare le applicazioni aziendali, individuare le attività urgenti e portare a termine incarichi anche quando l’utente non è collegato. Il prodotto si rivolge soprattutto a professionisti, imprenditori e piccole imprese che devono coordinare comunicazioni, clienti, contabilità e progetti attraverso numerosi strumenti digitali.

L’annuncio, pubblicato sul sito ufficiale di Claude, segna un ulteriore sviluppo nella strategia di Anthropic: trasformare l’intelligenza artificiale da strumento che risponde alle richieste a collaboratore software capace di prendere iniziative, organizzare il lavoro ed eseguire operazioni.

Claude Duet debutta come research preview, una versione sperimentale disponibile attraverso una lista d’attesa, inizialmente riservata agli abbonati statunitensi ai piani Pro e Max.

Funziona attraverso un’applicazione autonoma per iOS e Android e sul web, separata dall’app principale di Claude.

Come funziona Claude Duet: dall’assistente all’agente proattivo

La principale differenza rispetto a un chatbot tradizionale riguarda il modo in cui Claude Duet interagisce con l’utente. Non occorre formulare continuamente nuove richieste: il sistema controlla periodicamente le applicazioni collegate e segnala le informazioni che ritiene rilevanti.

Ogni mattina prepara un riepilogo delle priorità, raccogliendo appuntamenti, comunicazioni e attività in sospeso. Nel corso della giornata continua a esaminare gli strumenti autorizzati e invia notifiche quando individua una questione che richiede un intervento.

Il funzionamento si basa su Claude Opus 5.5. Secondo la società, Opus 5.5 offre prestazioni paragonabili a Claude Fable 5.1 nella maggior parte delle attività, con costi operativi inferiori del 40% rispetto al precedente Opus 5.

L’agente può ricevere istruzioni scritte o vocali all’interno di una conversazione persistente. Gli incarichi spaziano dalla programmazione di riunioni alla costruzione di dashboard, dall’elaborazione di previsioni commerciali e finanziarie fino allo sviluppo di prototipi e applicazioni web.

Una caratteristica importante è la continuità operativa. Claude Duet dispone di una macchina virtuale con browser dedicato, ospitata nel cloud. Può quindi continuare a lavorare quando il computer dell’utente è spento, segnalando successivamente il completamento dell’attività oppure la necessità di una decisione.

Introducing Claude Duet

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Oltre 6mila connettori per amministrazione, vendite e marketing

Il valore economico del prodotto dipende in larga misura dalla possibilità di utilizzare le applicazioni già adottate dalle imprese.

Anthropic dichiara che Claude Duet può accedere agli oltre 6mila connettori e plugin disponibili nel Claude Marketplace. L’obiettivo è riunire informazioni distribuite tra programmi diversi, riducendo le operazioni manuali necessarie per trasferire dati e coordinare attività.

Con Gmail e Slack può individuare comunicazioni rimaste senza risposta e preparare messaggi. Attraverso QuickBooks e Stripe può verificare fatture insolute e predisporre solleciti di pagamento. L’integrazione con Gusto permette di preparare le elaborazioni delle retribuzioni, includendo ore lavorate, bonus e rimborsi.

Per le attività commerciali sono previste connessioni con HubSpot, per la gestione dei contatti e delle opportunità di vendita, e Shopify, per la configurazione e l’amministrazione di negozi online. Canva può essere utilizzato per costruire campagne di comunicazione, mentre Docusign consente di preparare documenti da sottoporre a revisione e firma.

Claude Duet può inoltre predisporre annunci di lavoro e pubblicarli su LinkedIn dopo l’approvazione dell’utente.

Per una piccola impresa, l’interesse risiede nella possibilità di automatizzare procedure che oggi richiedono l’accesso a piattaforme separate. Il beneficio effettivo dipenderà dall’affidabilità delle integrazioni, dalla qualità dei dati e dal numero di interventi umani necessari per correggere gli errori.

Pagamenti e acquisti aziendali con autorizzazione umana

Anthropic ha previsto funzionalità che avvicinano Claude Duet alle operazioni economiche effettive.

Attraverso Link, il portafoglio digitale di Stripe, l’agente può assistere negli acquisti destinati all’attività professionale. Prima del pagamento deve ottenere la conferma dell’utente, mentre Link richiede un’ulteriore autorizzazione della spesa.

Il pagamento avviene mediante una carta virtuale, evitando di comunicare al commerciante il numero effettivo della carta. È prevista anche la possibilità di completare acquisti mediante Shop Pay, il sistema di pagamento di Shopify.

L’integrazione annunciata con 1Password permetterà in futuro, con il consenso dell’utente, di accedere ai siti utilizzando credenziali precedentemente salvate.

Le restrizioni restano precise: Claude Duet non può negoziare strumenti finanziari o trasferire denaro fra conti, neppure quando l’utente autorizza espressamente l’operazione.

Queste limitazioni distinguono l’automazione delle attività amministrative dalla gestione autonoma delle risorse finanziarie, ambito nel quale gli errori possono produrre conseguenze economiche immediate.

Quanto costa Claude Duet e chi può utilizzarlo

Claude Duet non prevede, nella fase sperimentale, un abbonamento separato. Anthropic lo include nei piani Pro e Max, mantenendo i limiti di utilizzo già previsti per gli altri servizi Claude.

Secondo il listino ufficiale consultato il 22 ottobre 2026, Claude Pro costa 20 dollari al mese, oppure 200 dollari all’anno con pagamento anticipato. Il piano Max parte da 100 dollari mensili nella versione 5x e raggiunge 200 dollari nella versione 20x. I prezzi possono variare in base al mercato e alle imposte applicabili.

Il costo dell’abbonamento, tuttavia, non coincide necessariamente con quello effettivo dell’automazione. Claude Duet consuma le risorse previste dal piano anche mentre controlla le applicazioni senza una richiesta diretta dell’utente.

Le verifiche vengono effettuate ogni poche ore, proprio per limitare il consumo delle risorse disponibili. La costruzione di modelli finanziari, presentazioni complesse o applicazioni può richiedere numerose operazioni e incidere maggiormente sui limiti di utilizzo.

Per le aziende sarà quindi importante valutare il rapporto fra il tempo risparmiato e la capacità operativa effettivamente disponibile. Un agente economicamente conveniente per poche attività quotidiane potrebbe richiedere un piano superiore quando vengono automatizzati processi più articolati.

Le prime esperienze nelle piccole imprese

Anthropic ha coinvolto alcuni imprenditori nella sperimentazione preliminare, pubblicando esempi di utilizzo che illustrano le applicazioni pratiche del prodotto.

Sono testimonianze selezionate e diffuse direttamente da Anthropic, utili per comprendere i casi d’uso ma insufficienti per misurare i guadagni medi di produttività o la riduzione dei costi aziendali.

Sicurezza dei dati, autorizzazioni e rischi operativi

L’accesso a email, documenti, contabilità e strumenti di pagamento solleva questioni di sicurezza particolarmente rilevanti.

Anthropic dichiara di aver progettato Claude Duet in modo che il modello non abbia accesso diretto alle password o ai token di autenticazione. Le credenziali vengono gestite attraverso un’architettura derivata da Claude Managed Agents.

Un sistema di controllo automatico analizza le azioni previste dall’agente. Prima di inviare messaggi, effettuare pagamenti, firmare documenti o cancellare informazioni, Claude Duet deve mostrare all’utente l’operazione proposta e ottenere un’approvazione.

Sono previste protezioni contro la prompt injection, tecnica con cui istruzioni nascoste in pagine web, documenti o messaggi possono tentare di modificare il comportamento dell’intelligenza artificiale.

Un classificatore dedicato punta inoltre a impedire la divulgazione di numeri di carte di credito e documenti identificativi. Informazioni sanitarie o finanziarie personali possono essere trasmesse soltanto quando l’utente impartisce un’istruzione esplicita.

La società riferisce di aver sottoposto l’infrastruttura a test di penetrazione condotti anche da un’impresa esterna, oltre che a verifiche dei propri specialisti di sicurezza. Il prodotto rientra nel programma pubblico di segnalazione delle vulnerabilità di Anthropic.

Le protezioni dichiarate non eliminano però i rischi legati a classificazioni errate, accessi eccessivamente ampi o utilizzo di informazioni riservate. Le imprese devono definire quali applicazioni collegare, quali operazioni autorizzare e come controllare le attività svolte dall’agente.

La concorrenza con OpenAI, Meta e Microsoft

Il debutto di Claude Duet arriva mentre i principali produttori di intelligenza artificiale investono negli agenti capaci di eseguire incarichi articolati.

Secondo un approfondimento di The Verge pubblicato il 21 ottobre 2026, Claude Duet entra in concorrenza con Muse di Meta e Dots di OpenAI, servizi orientati all’assistenza proattiva e alla continuità operativa.

Anche Microsoft partecipa allo sviluppo di sistemi agentici destinati alla produttività aziendale. Un’analisi di Axios del 5 ottobre 2026 ha evidenziato come questa trasformazione possa modificare il rapporto fra imprese, applicazioni e fornitori tecnologici.

L’interesse economico riguarda soprattutto il controllo dell’interfaccia attraverso cui vengono gestiti i processi aziendali.

Se un agente diventa il principale intermediario fra l’utente e i programmi utilizzati, il fornitore dell’intelligenza artificiale può acquisire una posizione importante nella distribuzione dei servizi digitali.

Per le aziende produttrici di software, questo sviluppo può modificare le modalità di accesso ai clienti. Per gli utenti, invece, aumenta il valore delle integrazioni, della memoria operativa e della continuità delle attività.

La competizione potrebbe quindi spostarsi progressivamente dalla qualità delle risposte generate alla capacità di completare operazioni affidabili, documentabili e verificabili.

Il mercato europeo degli agenti AI cresce

Ulteriori indicazioni arrivano da una ricerca pubblicata da OpenAI Economic Research a ottobre 2026, intitolata The EU’s next chapter in AI is agentic.

Secondo il rapporto, fra i clienti ChatGPT Enterprise del campione europeo, Codex e ChatGPT Work rappresentano ormai oltre metà dei token di output, una misura del volume di testo prodotto dai sistemi.

Per Anthropic, questi dati descrivono un mercato nel quale cresce l’interesse per sistemi capaci di completare processi anziché limitarsi alla produzione di contenuti.

La disponibilità di Claude Duet resta tuttavia circoscritta agli Stati Uniti: al 22 ottobre 2026 la società non ha comunicato una data di apertura della sperimentazione in Italia.

I limiti della versione sperimentale

Anthropic riconosce che Claude Duet può interpretare erroneamente una conversazione o valutare male l’urgenza di un’attività.

Il sistema è stato progettato principalmente per il lavoro professionale e presenta capacità meno sviluppate nelle commissioni personali, come la prenotazione di biglietti.

Gli utenti, inoltre, non possono ancora visualizzare direttamente il browser impiegato dall’agente per svolgere le operazioni. Questa limitazione riduce la possibilità di osservare in tempo reale ogni passaggio del processo.

Il prodotto rimane separato dall’applicazione principale di Claude. L’integrazione futura dipenderà anche dai risultati raccolti durante la sperimentazione.

Per le piccole imprese, l’adozione di strumenti simili richiederà quindi procedure di verifica, soprattutto quando vengono gestiti documenti contrattuali, fatture, dati personali e comunicazioni rivolte ai clienti.

Le prospettive economiche per le piccole imprese

Claude Duet propone un modello nel quale una parte delle attività amministrative e organizzative può essere affidata a un agente disponibile continuativamente.

Per un’impresa con risorse limitate, la possibilità di delegare il controllo delle scadenze, la preparazione dei solleciti e il coordinamento delle comunicazioni può ridurre il lavoro ripetitivo. L’agente potrebbe consentire a imprenditori e collaboratori di dedicare più tempo alle relazioni commerciali e alle decisioni operative.

Il ritorno economico, però, dovrà essere dimostrato attraverso risultati misurabili: ore risparmiate, errori evitati, tempi di risposta e costi complessivi di gestione.

Il valore commerciale degli agenti AI dipenderà dalla capacità di trasformare l’autonomia software in produttività verificabile. Con Claude Duet, Anthropic punta a conquistare una parte di questo mercato, partendo dalle attività quotidiane di professionisti e piccole aziende.

La sperimentazione statunitense servirà anche a misurare quanto controllo umano sarà necessario per rendere affidabile questa nuova forma di automazione.