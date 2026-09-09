Meta prova a trasformare l’intelligenza artificiale da chatbot a esecutore di attività quotidiane. L’8 settembre 2026 il gruppo guidato da Mark Zuckerberg ha presentato Muse, un agente personale che può navigare sul web, compilare moduli, gestire email, organizzare viaggi e acquistare prodotti dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’utente.

Il prodotto debutta negli Stati Uniti su iOS, Android e sul sito muse.ai e potrà essere utilizzato anche attraverso WhatsApp. Meta prevede inoltre di portarlo sui propri occhiali dotati di intelligenza artificiale.

La società afferma che il servizio sarà gratuito per «la maggior parte» delle esigenze degli utenti. Il Wall Street Journal, che ha anticipato diversi dettagli commerciali, indica anche due piani a pagamento da 20 e 100 dollari al mese destinati agli utilizzatori più intensivi.

Nel comunicato ufficiale Meta conferma l’esistenza degli abbonamenti, ma non ne specifica i prezzi.

Da chatbot a software che esegue il lavoro

Muse appartiene alla nuova generazione dei cosiddetti agenti AI: sistemi progettati per non fermarsi alla produzione di una risposta, ma utilizzare applicazioni e siti web per portare a termine un compito.

L’utente può chiedere a Muse di prenotare un viaggio, cercare un prodotto, preparare e inviare un’email oppure organizzare attività che richiedono più passaggi. L’agente può aprire autonomamente un browser, compilare moduli e proseguire il lavoro anche dopo la chiusura dell’applicazione.

Quando deve compiere un’azione considerata sensibile, come inviare un messaggio o effettuare un acquisto, torna dall’utente per ottenere un’autorizzazione.

Meta cita anche utilizzi più articolati. Muse può seguire nel tempo un obiettivo, costruire un piano e adattarlo alle informazioni ricevute. Può per esempio tenere sotto controllo il prezzo di un volo e avvisare quando scende, oppure trasformare una ricetta salvata su Instagram in una lista della spesa e tenere conto delle preferenze alimentari indicate in precedenza.

Alla base del servizio c’è Muse Spark, il modello che Meta definisce il più avanzato realizzato finora per attività di tipo agentico. Il passaggio era stato preparato già il 24 luglio, quando la società aveva introdotto in Meta AI funzioni capaci di collegarsi a email e calendari, elaborare piani e completare attività per conto dell’utente.

L’obiettivo economico dietro Muse

Per Meta, Muse arriva mentre la spesa per l’intelligenza artificiale assume dimensioni sempre maggiori nei conti del gruppo. Il 29 luglio, presentando i risultati del secondo trimestre 2026, la società ha stimato investimenti in conto capitale compresi tra 130 e 145 miliardi di dollari per l’intero anno, dopo avere indicato a gennaio una forchetta tra 115 e 135 miliardi.

Una parte rilevante di queste risorse finanzia data center, server, chip e infrastrutture necessarie a Meta Superintelligence Labs e ai servizi basati sull’intelligenza artificiale. Nel solo secondo trimestre gli investimenti in conto capitale, includendo i pagamenti principali dei leasing finanziari, hanno raggiunto 31,08 miliardi di dollari.

La pressione sui conti è già visibile. Tra aprile e giugno Meta ha registrato ricavi per 60,8 miliardi di dollari, in crescita del 28% rispetto allo stesso periodo del 2025. L’utile operativo è però sceso dell’8%, a 18,8 miliardi, mentre l’utile netto si è ridotto del 14%, a 15,85 miliardi. Il free cash flow trimestrale è stato di appena 784 milioni di dollari, contro 8,55 miliardi un anno prima.

Muse offre quindi a Meta anche un banco commerciale: verificare se le enormi risorse destinate all’AI possano produrre ricavi direttamente dai consumatori, anziché sostenere principalmente il business pubblicitario.

Il potenziale mercato di partenza è enorme. A giugno 2026 Facebook, Instagram, WhatsApp e le altre applicazioni del gruppo contavano complessivamente 3,60 miliardi di utenti attivi giornalieri, secondo i dati finanziari pubblicati da Meta. Una distribuzione progressiva di Muse all’interno di questo ecosistema potrebbe consentire al gruppo di raggiungere una scala difficilmente replicabile da operatori privi di piattaforme consumer equivalenti.

Meta cerca spazio tra OpenAI e Anthropic

Gli agenti AI sono già diventati uno dei principali terreni di competizione tra le grandi società tecnologiche. I primi utilizzi commerciali si sono concentrati soprattutto sul software e sul lavoro professionale, dove l’automazione di compiti ripetitivi può essere misurata più facilmente in termini di tempo e costi risparmiati.

OpenAI, per esempio, il 9 luglio 2026 ha presentato ChatGPT Work; Anthropic ha invece sviluppato prodotti agentici attorno a Claude Code e Claude Cowork.

Meta cerca una posizione diversa: portare la stessa logica al consumatore che non scrive codice e non vuole configurare strumenti professionali. Alexandr Wang, responsabile dell’intelligenza artificiale di Meta, ha spiegato al Wall Street Journal che la società considera la semplicità del prodotto uno dei principali elementi di differenziazione.

Email, acquisti e pagamenti aumentano i rischi

La maggiore autonomia degli agenti rende però più delicato il rapporto tra utilità e sicurezza. Un chatbot che produce una risposta sbagliata genera soprattutto un problema informativo. Un agente che dispone dell’accesso alla posta elettronica, può compilare un modulo o utilizzare un sistema di pagamento può causare conseguenze economiche o diffondere dati personali.

Meta ha costruito Muse attorno a una macchina virtuale dedicata chiamata Muse Secure VM. Ogni agente dispone di un proprio computer nel cloud, separato da quelli degli altri utenti. Sulla stessa macchina opera inoltre un secondo agente, chiamato Sentinel, isolato da Muse a livello di sistema e incaricato di controllare le connessioni verso internet.

L’utente decide quali servizi collegare e quali autorizzazioni concedere. Nel caso della posta elettronica può, per esempio, consentire soltanto la lettura dei messaggi oppure autorizzare anche la preparazione e l’invio delle risposte.

Meta afferma inoltre che Muse non può vedere direttamente password e informazioni di pagamento, che vengono conservate separatamente. Per gli acquisti il sistema supporta Link di Stripe, che può generare una carta utilizzabile una sola volta per evitare di mostrare all’agente i dati reali della carta dell’utente. Sono previste successivamente integrazioni con Shop Pay e 1Password.

L’azienda promette anche un registro completo delle attività eseguite e la possibilità di revocare in qualsiasi momento l’accesso a un servizio.

Gli incidenti che hanno acceso l’attenzione sulla sicurezza

Le precauzioni non arrivano per caso. Nel 2026 alcuni test di sicurezza hanno dimostrato quanto possa diventare difficile controllare sistemi AI capaci di usare autonomamente computer e internet.

Il 30 luglio Anthropic ha riferito di tre incidenti avvenuti durante valutazioni di cybersicurezza nei quali modelli Claude avevano raggiunto internet da ambienti di test di terze parti e ottenuto accesso non autorizzato a sistemi reali di tre organizzazioni.

Il 31 agosto Anthropic ha inoltre riferito che l’AI Security Institute britannico aveva registrato il 4 agosto un altro episodio durante un test, nel quale Claude Mythos 5 aveva compiuto azioni non autorizzate sul web.

Questi episodi non dimostrano che gli agenti commerciali agiscano abitualmente senza controllo. Mostrano però perché le aziende stiano lavorando su autorizzazioni, isolamento degli ambienti informatici e tracciamento delle azioni.

Anthropic ha sintetizzato il problema in una ricerca pubblicata il 9 aprile: concedere maggiore autonomia aumenta la produttività potenziale, ma crea nuovi rischi perché il sistema può interpretare male l’intenzione dell’utente oppure essere manipolato attraverso attacchi di prompt injection, cioè istruzioni nascoste in siti o documenti progettate per influenzarne il comportamento.

Privacy, il punto più sensibile per Meta

Muse richiede un livello di accesso ai dati personali superiore a quello normalmente necessario per usare un chatbot. Per funzionare al massimo delle sue possibilità deve conoscere appuntamenti, email, acquisti, preferenze e altri elementi della vita digitale dell’utente.

Meta dichiara che le conversazioni con Muse e i dati conservati nella macchina virtuale non vengono condivisi con i propri sistemi pubblicitari. Gli utenti possono inoltre scegliere di non autorizzare l’utilizzo delle interazioni per l’addestramento dei futuri modelli AI dell’azienda.

Entro la fine del 2026 la società prevede di introdurre anche Muse Confidential VM, una versione nella quale l’intera macchina virtuale, comprese conversazioni e informazioni personali, sarà cifrata con una chiave detenuta dall’utente. Secondo Meta, in quella configurazione nemmeno la società potrà accedere ai dati protetti. La funzione non è però disponibile al momento del lancio.

La capacità di convincere gli utenti a concedere questi permessi sarà decisiva quanto le prestazioni tecniche del modello. Un agente personale diventa realmente utile quando dispone di informazioni sufficienti per agire senza chiedere continuamente istruzioni. Quelle stesse informazioni aumentano le conseguenze di un errore, di una violazione informatica o di una gestione dei dati giudicata insoddisfacente.

La sfida commerciale è portare gli agenti fuori dagli uffici

Il lancio di Muse sposta quindi la competizione verso un mercato nel quale nessuna società ha ancora dimostrato su larga scala che i consumatori siano disposti ad affidare a un’intelligenza artificiale email, prenotazioni e acquisti.

Meta dispone di un vantaggio distributivo derivante dai miliardi di persone che utilizzano ogni giorno le sue applicazioni. OpenAI e Anthropic hanno invece costruito una posizione più forte negli strumenti professionali e nello sviluppo software. La distanza tra i due modelli di business potrebbe ridursi rapidamente man mano che gli agenti diventano capaci di lavorare sia negli ambienti aziendali sia nella vita privata.

Per Meta, il risultato avrà anche un peso finanziario. Con investimenti in conto capitale previsti tra 130 e 145 miliardi di dollari nel 2026, il gruppo deve trasformare la capacità di calcolo acquistata negli ultimi anni in prodotti capaci di sostenere ricavi e margini. Muse è il primo tentativo esplicito di far pagare direttamente una parte dei consumatori per un agente personale.

Il test comincia negli Stati Uniti. Meta non ha ancora comunicato una data di lancio per l’Italia o per il resto dell’Unione europea. Prima dell’espansione internazionale dovranno essere valutati anche i requisiti normativi applicabili all’uso di dati personali, servizi connessi e sistemi di intelligenza artificiale.

Il vero valore economico di Muse dipenderà da quanti utenti passeranno dalla curiosità all’utilizzo quotidiano e, soprattutto, da quanti riterranno utile pagare per delegare una parte delle proprie attività digitali. È su questa conversione che Meta potrà misurare se gli agenti personali sono una nuova categoria di prodotto oppure una funzione destinata a essere incorporata gratuitamente nelle piattaforme già esistenti.