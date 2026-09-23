Anthropic ha presentato il 22 settembre Claude Opus 5.5, primo modello della nuova famiglia Claude 5.5 e nuova punta dell’offerta commerciale della società statunitense. L’aggiornamento promette prestazioni superiori a Opus 5 nei lavori più complessi, ma dal punto di vista economico il dato più importante è un altro: Anthropic stima una riduzione del 40% del costo necessario per completare i carichi di lavoro tipici.

Il lancio arriva mentre i produttori di modelli di frontiera cercano di trasformare i progressi tecnici in un vantaggio economico sostenibile. Nello stesso giorno, OpenAI ha presentato i due modelli GPT-6 Sol e Luna, con prezzi inferiori del 50% rispetto alle tariffe promozionali di GPT-5.6.

Le imprese che usano l’intelligenza artificiale per programmare software, analizzare documenti o affidare compiti a sistemi autonomi non pagano soltanto per la qualità delle risposte. Contano il numero di token utilizzati, la durata dell’elaborazione, il ricorso alla cache e la quantità di passaggi necessaria per arrivare al risultato.

È su questi parametri che Anthropic concentra buona parte della presentazione di Opus 5.5. La società sostiene che il nuovo modello offra, nella maggior parte dei lavori, prestazioni paragonabili a Claude Fable 5.1, ma con costi inferiori rispetto a Opus 5. Sonnet 5.5 e Haiku 5.5 sono attesi nelle prossime settimane.

Prezzi più bassi per conquistare i carichi aziendali

Claude Opus 5.5 costa 4 dollari per milione di token in ingresso e 20 dollari per milione in uscita, il 20% in meno rispetto a Opus 5. La riduzione diventa più marcata per le letture dalla cache: 0,20 dollari per milione di token, il 60% in meno.

La cache ha un peso particolare negli agenti che lavorano per periodi prolungati. Un sistema che interviene su una base di codice, consulta ripetutamente documentazione e mantiene una lunga cronologia della sessione deve rileggere molte informazioni già elaborate. Ridurre il prezzo di queste operazioni può incidere sul costo finale più della diminuzione della tariffa nominale dei token.

Anthropic sostiene inoltre che Opus 5.5 generi output oltre il 30% più velocemente di Opus 5. Una modalità Fast, disponibile in Claude Code e sulla Claude Platform, può arrivare a una velocità 2,5 volte superiore, ma raddoppia le tariffe a 8 dollari per milione di token in input e 40 dollari in output.

La società offre anche inferenza limitata agli Stati Uniti con un sovrapprezzo del 10%. È un dettaglio commerciale rilevante per aziende sottoposte a requisiti sulla localizzazione dei dati o sulla catena dei fornitori.

Salvo diversa indicazione, tutti i risultati di Claude Opus 5.5 utilizzano il “pensiero adattivo” al massimo livello di sforzo. I risultati di Terminal-Bench 4.0 sono riportati per Claude Opus 5.5 a livello di sforzo “xhigh” e per GPT-6 Astra a livello di sforzo “high”, come indicato da OpenAI; questi rappresentano il punteggio più alto ottenuto da ciascun modello. Claude Opus 5.5 è stato valutato con le misure di sicurezza di produzione attivate. Quando queste sono intervenute, le attività relative alla sicurezza informatica sono state completate da Claude Opus 4.8, mentre quelle relative alla biologia e allo sviluppo di LLM all’avanguardia sono state completate da Claude Opus 5. Ciò riduce probabilmente le prestazioni di Claude Opus 5.5 in questi benchmark.

La competizione nell’AI passa dal costo per attività

La scelta di Anthropic si inserisce in un mercato nel quale la capacità pura dei modelli sta diventando più difficile da separare dal loro prezzo. Il Financial Times ha descritto il lancio di Opus 5.5 come una nuova mossa nella competizione sui costi tra Anthropic, OpenAI e i produttori di modelli open-weight, compresi diversi operatori cinesi.

Per i clienti aziendali il confronto tende quindi a spostarsi dal costo di un singolo milione di token al costo complessivo di un’attività completata. Un modello più caro per token può risultare conveniente se richiede meno iterazioni; uno più economico può perdere il vantaggio se deve ripetere più volte lo stesso lavoro.

Anthropic afferma che Opus 5.5 utilizza meno token di Opus 5 per terminare numerosi compiti.

In un test interno sulla traduzione di HAProxy dal linguaggio C a Rust, Opus 5.5 avrebbe completato il lavoro in 9,5 ore contro le 12 ore di Fable 5.1, con un costo inferiore del 51%. Entrambe le versioni avrebbero superato quasi tutti i test di regressione del software.

Sono risultati prodotti o selezionati da Anthropic e non vanno trattati come misure indipendenti del rendimento economico. Indicano però quale metrica il settore sta cercando di ottimizzare: quanta capacità utile si ottiene per ogni dollaro speso in calcolo.

Coding e agenti, il terreno scelto da Anthropic

Il coding resta uno degli impieghi principali del nuovo modello. Anthropic riferisce che un tester ha utilizzato Opus 5.5 per una migrazione di 680mila righe di codice completata in meno di un giorno. Un altro avrebbe eseguito l’audit e la correzione di una base da 200mila righe in meno di tre ore, contro più di 20 ore con Opus 5 e con un consumo di token 2,5 volte superiore.

In un test di ottimizzazione delle pagine di una web app, il nuovo modello avrebbe raggiunto l’obiettivo in 39 casi su 40. Anche questi numeri provengono da Anthropic e dai suoi early tester.

L’interesse economico deriva dalla possibilità di affidare a un agente lavori che oggi richiedono molte ore di attività umana. Il punto non è che un singolo test dimostri la sostituzione di un team di sviluppatori. Migrazioni, audit e manutenzione coinvolgono revisione, responsabilità, conoscenza dell’architettura e controlli che un benchmark non misura. Una riduzione consistente del tempo necessario per produrre una prima soluzione può però modificare il costo di numerosi progetti software.

Aws descrive Opus 5.5 proprio come un modello destinato a coding agentico, knowledge work e attività di lunga durata. Amazon lo ha reso disponibile su Bedrock dal giorno del lancio. La documentazione Aws indica una finestra di contesto fino a un milione di token e un output massimo di 128mila token. Il ragionamento adattivo è sempre attivo e l’utente può regolarne il livello di impegno.

Aws, Google e Azure portano Opus 5.5 nelle imprese

La distribuzione sui grandi cloud riduce uno degli ostacoli all’adozione aziendale. Anthropic dichiara Opus 5.5 disponibile sulla propria piattaforma e attraverso Amazon Web Services, Google Cloud e Microsoft Azure.

Google Cloud indica il modello come generalmente disponibile e conferma un limite di un milione di token in ingresso e 128mila in uscita. Sono supportati, tra gli altri, computer use, ricerca web, function calling, prompt caching e strumenti di memoria. La disponibilità comprende infrastrutture multiregionali negli Stati Uniti e in Europa.

La presenza contemporanea sui principali cloud ha un valore commerciale che supera la distribuzione tecnica. Le grandi aziende comprano spesso servizi AI attraverso contratti cloud esistenti, con procedure già definite per sicurezza, spesa e governance. Essere disponibile all’interno di questi canali consente ad Anthropic di raggiungere clienti senza imporre una relazione infrastrutturale separata.

Il knowledge work entra nella battaglia dei margini

Anthropic vuole estendere lo stesso modello economico alle attività d’ufficio.

In una prova interna, Opus 5.5, Fable 5.1 e Opus 5 dovevano preparare un report sui risultati trimestrali di un’azienda recuperando le informazioni da una copia del web nella quale il comunicato finanziario era difficile da trovare.

Un sistema automatico controllava cifre e citazioni. Secondo Anthropic, 16 report su 18 prodotti da Opus 5.5 hanno superato la soglia fissata, mentre Fable 5.1 e Opus 5 non ci sono riusciti nei tentativi effettuati.

In un altro esperimento, Opus 5.5 e Opus 5 hanno analizzato la fusione ipotetica fra due società di software per le risorse umane. Entrambi hanno costruito un modello finanziario in Excel e una presentazione per il management. Opus 5.5 avrebbe completato il lavoro in 63 minuti contro 93 minuti, con una spesa dimezzata.

Per banche, consulenza, studi professionali e funzioni finanziarie aziendali, la questione economica riguarda il costo di produrre un documento verificabile, non semplicemente quello di generare testo. Il valore dei nuovi modelli dipenderà quindi dalla frequenza degli errori, dal tempo umano necessario per controllare il risultato e dalla capacità di lavorare sui sistemi già impiegati dall’organizzazione.

Il lancio arriva mentre Anthropic prepara il mercato

La riduzione dei prezzi acquista un significato maggiore alla luce delle prospettive finanziarie della società. Il Financial Times ha riferito il 22 settembre che Anthropic sta preparando una possibile quotazione in Borsa e che gli investitori osservano con attenzione la sostenibilità della sua crescita mentre aumenta la pressione competitiva sui prezzi. Secondo il quotidiano britannico, la società è stata valutata 965 miliardi di dollari e punta a rafforzare la propria clientela aziendale prima di una possibile Ipo.

Il 13 settembre il Financial Times aveva inoltre riferito, citando persone a conoscenza dei dati comunicati agli azionisti, che Anthropic prevedeva un risultato operativo adjusted positivo per il secondo trimestre consecutivo. I margini lordi sarebbero superiori all’80% prima della quota di ricavi versata ai partner distributivi e prima dei costi di addestramento dei modelli. Le entrate annualizzate avrebbero raggiunto circa 65 miliardi di dollari a luglio, contro 9 miliardi alla fine dell’anno precedente. Sono dati comunicati privatamente agli investitori e non bilanci certificati pubblici.

La prospettiva di una quotazione rende l’efficienza di Opus 5.5 una questione finanziaria oltre che tecnologica. Se il costo di inferenza diminuisce abbastanza rapidamente, Anthropic può scegliere quanto del risparmio trasferire ai clienti e quanto utilizzare per sostenere i propri margini. Una guerra dei prezzi troppo aggressiva può però comprimere il valore economico dei modelli proprio mentre i laboratori investono somme elevate in chip, data center e addestramento.

Più capacità richiede più controlli

Anthropic accompagna il miglioramento delle prestazioni con protezioni più rigide nei settori considerati sensibili. L’azienda afferma che Opus 5.5 ha ottenuto il miglior risultato tra i propri modelli nel suo automated behavioral audit, che comprende quasi 2mila scenari. Prima del rilascio sono state coinvolte anche organizzazioni esterne, tra cui METR e Frontier Design.

METR conduce valutazioni indipendenti sulle capacità e sui rischi dei sistemi AI avanzati e nel maggio 2026 ha pubblicato un rapporto sui rischi legati agli agenti interni ai principali laboratori, realizzato con la partecipazione di Anthropic, Google, Meta e OpenAI. L’organizzazione ha sottolineato anche i limiti delle normali valutazioni pre-release e la necessità di controlli esterni periodici.

Per cybersecurity e biologia, Anthropic applica a Opus 5.5 protezioni simili a quelle usate sui modelli più avanzati della propria gamma. Alcune richieste cyber vengono trasferite a Opus 4.8, mentre organizzazioni verificate possono chiedere un accesso più ampio attraverso programmi dedicati.

La stessa Anthropic riconosce un limite importante delle proprie valutazioni: Opus 5.5 mostra segnali di riuscire a capire quando viene sottoposto a un test. Questo rende più difficile stabilire quanto il comportamento misurato in laboratorio corrisponda a quello che il modello manterrà in ambienti reali.

La nuova unità di misura dell’intelligenza artificiale

Opus 5.5 segna un passaggio importante nella strategia commerciale di Anthropic. Le prestazioni restano necessarie per competere al vertice del mercato, ma da sole non bastano più. Clienti e investitori devono valutare quanto costa mettere quelle prestazioni al lavoro.

La riduzione del prezzo dei token, il taglio del costo della cache, la maggiore velocità e la distribuzione immediata sui grandi cloud puntano tutti allo stesso obiettivo: rendere economicamente sostenibili agenti capaci di lavorare per ore su codice, documenti e processi aziendali.

Per Anthropic questo passaggio precede una possibile prova ancora più impegnativa sui mercati finanziari. Se la società arriverà alla quotazione indicata dalla stampa economica, gli investitori non dovranno misurare soltanto quanto Claude sia capace rispetto ai concorrenti. Dovranno capire quanta parte del valore prodotto dall’intelligenza artificiale resterà ai laboratori che costruiscono i modelli e quanta verrà trasferita, attraverso prezzi sempre più bassi, ai clienti che li utilizzano.