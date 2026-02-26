Capgemini e OpenAI lanciano Frontier Alliance: una nuova era per l’AI enterprise

Capgemini e OpenAI annunciano una partnership strategica pluriennale per guidare la trasformazione aziendale basata sull’intelligenza artificiale. Al centro dell’accordo c’è Frontier, la nuova piattaforma sviluppata da OpenAI per creare, implementare e gestire “collaboratori AI” capaci di svolgere attività operative all’interno delle organizzazioni.

Capgemini entra inoltre come membro fondatore dell’OpenAI Frontier Alliance, con l’obiettivo di ridurre il divario tra le opportunità offerte dall’AI e la reale capacità delle imprese di implementarla su larga scala.

Frontier: la piattaforma dei “collaboratori AI”

La piattaforma Frontier consente alle aziende di progettare e orchestrare agenti intelligenti in grado di operare su processi complessi e flussi di lavoro multi-agente. L’integrazione con soluzioni enterprise, API e ambienti cloud permette di ripensare l’organizzazione del lavoro, accelerando il time-to-value.

Grazie alla combinazione tra la competenza settoriale e di processo di Capgemini e la leadership tecnologica di OpenAI nella ricerca e nello sviluppo di modelli avanzati e soluzioni enterprise, le imprese potranno sviluppare nuovi modelli operativi basati sull’AI, con un’adozione sicura, affidabile e scalabile.

Dal pilot alla scalabilità: il banco di prova del 2026

Secondo le analisi di settore, il 2026 rappresenterà un vero e proprio banco di prova per l’intelligenza artificiale. Oltre la metà delle aziende ha già avviato investimenti strutturali su orizzonti pluriennali, segnando il passaggio dalla fase di sperimentazione alla creazione di valore di lungo periodo.

Il principale ostacolo alla scalabilità non è più la tecnologia, ma la maturità di dati, infrastrutture, modelli operativi e competenze digitali. A questo si aggiunge la necessità di un solido know-how settoriale e funzionale, elemento che Capgemini intende mettere a sistema all’interno dell’alleanza.

Le dichiarazioni dei vertici

Brad Lightcap, Chief Operating Officer di OpenAI, ha sottolineato come la collaborazione con Capgemini contribuirà a portare concretamente i collaboratori AI nelle aziende, colmando il divario tra le potenzialità dell’AI di frontiera e le applicazioni reali implementabili nei contesti enterprise.

Aiman Ezzat, CEO di Capgemini, ha definito l’accordo un’alleanza strategica di lungo periodo destinata a rafforzare la posizione del gruppo nella trasformazione aziendale basata sull’AI. L’unione tra competenze specialistiche, asset digitali e modelli di ultima generazione consentirà di sviluppare soluzioni prima non realizzabili.

Una delivery globale per l’AI enterprise

Come partner dell’OpenAI Frontier Alliance, Capgemini istituirà una funzione globale dedicata alla delivery di OpenAI Enterprise Frontier. Il team, composto da professionisti certificati OpenAI provenienti dall’ecosistema internazionale del gruppo, collaborerà a stretto contatto con il team di Forward Deployed Engineering (FDE) di OpenAI.

L’obiettivo è accompagnare i clienti nel passaggio dall’AI sperimentale alle operazioni su larga scala, mantenendo elevati standard qualitativi e solidi livelli di governance, per garantire un impatto misurabile sul business.

Soluzioni verticali e vantaggio competitivo

La collaborazione prevede anche lo sviluppo congiunto di soluzioni verticali personalizzate per settori chiave come beni di consumo e retail, servizi finanziari, life sciences, energia e utility.

In un contesto in cui la maggior parte delle imprese riconosce l’urgenza di scalare l’adozione dell’AI per non perdere competitività, l’alleanza tra Capgemini e OpenAI si propone come un acceleratore strategico. L’obiettivo dichiarato è offrire soluzioni AI di livello enterprise integrate con capacità di implementazione globale, capaci di generare risultati concreti e misurabili in tutte le aree aziendali.