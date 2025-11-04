Intelligenza Artificiale News Realtà Virtuale (XR) Quantum computing

Cala il prezzo delle API, aumentano le capacità dei modelli di AI

Per l’economia significa che, strutturalmente, produrre intelligenza artificiale costa meno, mentre il “prodotto” diventa sempre più raffinato. Come ripensare modelli e strategie puntando sulla qualità e sulla performance

4 nov 2025
Antonio Pisante

fondatore e CEO Yellow Tech

Nel giro di pochi mesi, i costi delle API dei modelli linguistici di ultima generazione si sono abbassati notevolmente, mentre la qualità è aumentata. Per imprese e PA, la sfida ora è la qualità: ottimizzare per la performance oggi conviene più che inseguire il risparmio.

Antonio Pisante
fondatore e CEO Yellow Tech

Antonio Pisante è fondatore e CEO di Yellow Tech, società italiana specializzata in soluzioni di intelligenza artificiale per imprese e PA. Promuove consapevolezza, conoscenza e applicazione concreta delle nuove tecnologie. Nel 2025 contribuisce alla nascita di AIFIA, la prima associazione nazionale dedicata alla figura del formatore IA, con la missione di rappresentare e qualificare chi guida, accompagna, traduce l’Intelligenza Artificiale nella pratica.

