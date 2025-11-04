Nel giro di pochi mesi, i costi delle API dei modelli linguistici di ultima generazione si sono abbassati notevolmente, mentre la qualità è aumentata. Per imprese e PA, la sfida ora è la qualità: ottimizzare per la performance oggi conviene più che inseguire il risparmio.
Cala il prezzo delle API, aumentano le capacità dei modelli di AI
Per l’economia significa che, strutturalmente, produrre intelligenza artificiale costa meno, mentre il “prodotto” diventa sempre più raffinato. Come ripensare modelli e strategie puntando sulla qualità e sulla performance
