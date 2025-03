Arriva Chatbot Arena Italia, la prima piattaforma di comparazione degli LLM per la lingua italiana

Chatbot Arena Italia, la prima piattaforma dedicata alla comparazione di modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) specificamente per la lingua italiana è ufficialmente disponibile. Ispirata all’iniziativa globale Chatbot Arena, questa versione italiana, realizzata da Indigo.ai, mira a diventare il punto di riferimento nazionale per il benchmarking dei principali modelli di linguaggio. La piattaforma si rivolge ai contributor della comunità AI italiana, offrendo loro la possibilità di confrontare i modelli di linguaggio in un contesto specifico per l’italiano, contribuendo così a migliorare la qualità e l’efficacia degli LLM.

Crescita dei modelli di linguaggio

Secondo l’AI Index Report 2024, il numero di modelli linguistici di grandi dimensioni rilasciati a livello mondiale è raddoppiato nel 2023 rispetto all’anno precedente. Questo trend è in continua crescita, con nuovi modelli annunciati di recente sia a livello globale che specificamente per l’Italia. La necessità di strumenti di valutazione per confrontare e migliorare questi modelli è quindi evidente. Chatbot Arena Italia risponde a questa esigenza, permettendo alla comunità AI locale di testare e comparare i modelli disponibili, migliorando così le capacità di questi strumenti per la lingua italiana.

Claude: Claude by Anthropic Gemini: Gemini, famiglia di Foundational Language Models sviluppati da Google GPT-4o: Il modello di punta per l’audio, la visione e il testo di OpenAI o-series: I modelli di punta progettati da OpenAI per elaborare ragionamenti complessi prima di rispondere GPT-4-Turbo: GPT-4-Turbo by OpenAI GPT-3.5: GPT-3.5-Turbo by OpenAI Gemma: Gemma2 by Google Mixtral of experts: Un modello Mixture-of-Experts sviluppato da Mistral AI DeepSeek LLM: Un modello di linguaggio avanzato sviluppato da DeepSeek Llama-3.1: La famiglia Llama 3.1 di Large Language Models open source sviluppati da Meta Llama-3.2: La famiglia Llama 3.2 di Large Language Models open source sviluppati da Meta LLaMAntino: LLM pecializzato nella lingua italiana sviluppato all’interno del progetto ANITA dall’Università degli Studi di Bari e dallo SWAP research group. Il modello è addestrato a partire da Llama-3-8b-instruct di Meta. Minerva-3B: Famiglia di LLMs sviluppati da Sapienza NLP in collaborazione con FAIR e CINECA. Addestrati da zero interamente su dati in italiano e inglese. Maestrale-chat-v0.4: LLM italiano sviluppato da membri della community mii-llm di huggingface in collaborazione con Digitiamo.ai Modello-Italia-9B: LLM italiano sviluppato da iGenius in collaborazione con Cineca Llama-3.3: La famiglia Llama 3.3 di Large Language Models open source sviluppati da Meta Qwen2.5: Famiglia Qwen2.5 di Large Language Models open source sviluppati da Alibaba Deepseek-R1: Il modello più avanzato rilasciato da DeepSeek, con spiccate doti di ragionamento Mistral Small 3: Il modello più veloce rilasciato da Mistral AI Phi 4: L’ultimo modello di linguaggio rilasciato da Microsoft Velvet-14B: Modello Italiano sviluppato da Almawave in collaborazione con CINECA Immagine da Chatbot Arena Italia

Funzionalità di Chatbot Arena Italia

Chatbot Arena Italia offre tre modalità di interazione:

Arena (battaglie)

Arena (fianco a fianco)

Chat diretta.

Gli utenti possono inviare prompt e ricevere risposte da diversi modelli, votando i migliori per contribuire alla classifica dei modelli più efficaci. La piattaforma include oltre 30 modelli linguistici, tra cui Deepseek R1, GPT-4o, e altri modelli italiani come Minerva e Modello Italia.

L’azienda Indigo.ai punta a creare un ecosistema collaborativo per la Gen AI in Italia, promuovendo trasparenza e confronto tra gli esperti del settore.

Chatbot Arena Italia è già disponibile cliccando qui.