La società che ha conquistato gli sviluppatori con gli agenti di programmazione si prepara oggi, 19 novembre 2026, a misurarsi con Wall Street. Anthropic arriva al Nasdaq con un prezzo di collocamento di 83 dollari per azione e una valutazione di circa 1.500 miliardi di dollari: supera così, sulla base delle valutazioni disponibili, OpenAI, che nella più recente operazione di finanziamento è stata stimata intorno a 1.250 miliardi. Il debutto con il simbolo ANT trasforma anche il rapporto di forza tra i due principali laboratori statunitensi di AI generativa: la società fondata dai fratelli Amodei è arrivata per prima al mercato pubblico. (Documenti ufficiali dell’offerta; valutazione privata di OpenAI).

L’operazione vale complessivamente 107,34 miliardi di dollari, ma la cifra somma 81,34 miliardi di azioni collocate al pubblico e 26 miliardi di un collocamento privato parallelo. Nell’Ipo propriamente detta circa 79,38 miliardi sono relativi a nuove azioni emesse da Anthropic; gli altri 1,96 miliardi, prima delle commissioni, spettano agli azionisti venditori. È il più grande collocamento azionario mai realizzato, secondo The Economist. Il prezzo è già fissato; l’effettivo andamento del titolo comincerà a emergere soltanto con l’avvio degli scambi.

La quotazione dice anche qualcosa sul mercato dell’AI. Nel 2022 la corsa era iniziata dai chatbot, trainati dalla diffusione di ChatGPT. Anthropic ha conquistato terreno facendo lavorare i suoi modelli sul software: Claude Code non si limita a suggerire righe di programma, ma può organizzare attività, scrivere e testare codice, correggere errori e interagire con gli strumenti degli sviluppatori. Ora l’azienda deve dimostrare che la stessa capacità può generare un giro d’affari molto più ampio, in uffici, funzioni amministrative e processi aziendali.

Anthropic | ricavi trimestrali | gennaio-settembre 2026 | miliardi di dollari I trim. 4,73 II trim. 11,56 III trim. 16,96 Ricavi effettivi dei primi tre trimestri del 2026, in miliardi di dollari. Le barre partono da zero e sono proporzionali ai valori. Fonte: Anthropic, prospetto Sec S-1/A del 17 novembre 2026, p. 169.

Ipo Anthropic: i ricavi di Claude accelerano, ma il confronto con OpenAI richiede cautela

I numeri del prospetto depositato alla Sec spiegano perché gli investitori abbiano assegnato ad Anthropic una valutazione così elevata. La società ha chiuso il 2025 con 4,585 miliardi di dollari di ricavi e ne ha realizzati 33,242 miliardi nei primi nove mesi del 2026, contro 2,545 miliardi nello stesso periodo del 2025. Nel solo terzo trimestre i ricavi sono stati 16,956 miliardi, dopo 11,555 miliardi nel secondo e 4,731 nel primo.

L’accelerazione è sostenuta soprattutto dai contratti a consumo: nei primi nove mesi del 2026 hanno generato 26,3 miliardi di dollari, pari al 79% dei ricavi, contro il 21% degli abbonamenti. I clienti pagano in funzione dei modelli utilizzati e dei volumi elaborati, spesso attraverso piattaforme cloud. Al 31 ottobre Anthropic indicava un ritmo di ricavi annualizzato di circa 81 miliardi: un’estrapolazione dell’attività recente, da non confondere con il fatturato effettivo dell’intero 2026.

The Economist riporta una stima di Goldman Sachs di circa 53 miliardi di dollari di ricavi Anthropic nel 2026, contro un obiettivo di circa 35 miliardi per OpenAI. Il confronto è meno diretto di quanto suggeriscano i numeri: Anthropic contabilizza al lordo anche i ricavi distribuiti tramite alcuni partner cloud, mentre OpenAI usa criteri che sottraggono le quote riconosciute agli intermediari. Per questo la distanza nei ricavi dichiarati non può essere letta automaticamente come una distanza equivalente nel valore trattenuto dalle due società. (The Economist, 15 novembre 2026; prospetto Anthropic).

Dal coding agli agenti per uffici e imprese: il vantaggio si può allargare?

Lo sviluppo software ha una caratteristica preziosa per i produttori di modelli: è un lavoro per il quale l’output dell’AI si può verificare con test e risultati eseguibili. Gli sviluppatori hanno quindi potuto delegare compiti progressivamente più lunghi e adottare gli agenti prima di molte altre professioni. Anche OpenAI sta puntando sul settore con Codex, mentre Anthropic prova a portare l’architettura di Claude Code a impieghi più generali con Claude Cowork. A entrambi serve un secondo mercato oltre ai programmatori.

Anthropic ha già una base aziendale consistente: a fine settembre contava oltre 11.900 clienti con almeno 100mila dollari di ricavi negli ultimi dodici mesi, di cui oltre 1.900 sopra il milione e circa 250 sopra i 10 milioni. I clienti della fascia da almeno 100mila dollari generavano il 74% dei ricavi degli ultimi dodici mesi. Il prospetto indica però anche che nessun singolo cliente ha pesato più del 10% dei ricavi dei primi nove mesi: la concentrazione riguarda soprattutto i grandi utilizzatori e le attività ad alta intensità di calcolo, non la dipendenza da un unico acquirente.

Se le aziende inizieranno a utilizzare agenti in amministrazione, finanza, legale o assistenza clienti, cambierà anche ciò che devono comprare. Serviranno integrazioni con gli applicativi, autorizzazioni sui dati, monitoraggio delle azioni e verifiche dei risultati: la qualità del modello, da sola, non determinerà la scelta del fornitore. È il senso dell’osservazione di Aaron Levie, amministratore delegato di Box, citato dall’Economist: esperienza d’uso e capacità commerciale possono contare più di un vantaggio nei benchmark. Nelle attività che richiedono ore o giorni di esecuzione autonoma, naturalmente, l’affidabilità tecnica dei modelli torna a pesare molto.

Utili di Anthropic: positivo il risultato rettificato, ancora negativo quello contabile

La crescita non coincide ancora con una redditività operativa stabile. Nei primi nove mesi del 2026 Anthropic ha perso 1,260 miliardi di dollari a livello operativo secondo i principi contabili GAAP, ma ha registrato un risultato operativo rettificato positivo per 4,081 miliardi. La differenza dipende soprattutto dall’esclusione di compensi basati su azioni e di altri oneri non monetari. Nel secondo trimestre il risultato operativo GAAP era positivo per 974 milioni; nel terzo è tornato negativo per 567 milioni, pur con ricavi in aumento.

Anthropic | risultati operativi trimestrali 2026 | miliardi di dollari Voce I trim. II trim. III trim. Ricavi 4,731 11,555 16,956 Risultato operativo GAAP −1,667 +0,974 −0,567 Risultato operativo rettificato* −0,617 +2,235 +2,463 * Misura non GAAP che esclude, tra le altre voci, compensi azionari e alcuni contributi in azioni. Sono risultati operativi, non utili netti. Fonte: Anthropic, prospetto Sec S-1/A del 17 novembre 2026, pp. 164 e 169.

Un’altra cifra del prospetto può trarre in inganno: la perdita netta contabile dei primi nove mesi del 2026 è di 104 miliardi di dollari. Gran parte dipende dalla rivalutazione al valore corrente di strumenti finanziari convertibili, che da sola pesa per circa 94,3 miliardi quando cresce la valutazione della società. Non rappresenta una perdita operativa di pari importo né un esborso di cassa equivalente. Per misurare la sostenibilità industriale saranno più utili l’evoluzione dei margini operativi, la generazione di cassa e il costo effettivo della capacità di calcolo.

I 900 miliardi di impegni sul calcolo: perché la valutazione scommette sul 2030

Il prospetto rende tangibile il prezzo della crescita. Anthropic dichiara 900,9 miliardi di dollari di impegni contrattuali, in larghissima parte relativi a infrastrutture e capacità computazionale. Di questi, circa 451,6 miliardi sono previsti entro la fine del 2030 e altri impegni si estendono fino al 2045. Circa 70,7 miliardi cadono nei dodici mesi successivi al 30 settembre 2026. Non è una spesa già sostenuta tutta insieme: sono contratti che impegnano l’azienda a lungo e che possono pesare anche quando il calcolo acquistato viene utilizzato meno del previsto. (Prospetto Sec, sezione sugli impegni).

La società deve quindi fare due cose simultaneamente: vendere più AI e abbassare il costo necessario per fornirla. Nel terzo trimestre 2026 Anthropic attribuisce parte del peggioramento del risultato operativo all’impiego di capacità computazionale acquistata con impegni brevi, più costosa di quella assicurata con contratti pluriennali. I grandi gruppi cloud sono, allo stesso tempo, fornitori di infrastruttura, canali commerciali e investitori. Questo intreccio accelera la distribuzione dei modelli, ma costringe a leggere con attenzione sia le transazioni finanziarie sia il valore economico effettivamente creato.

Secondo le proiezioni riferite da Financial Times e The Economist, Goldman Sachs, banca capofila del collocamento, immagina per Anthropic oltre 600 miliardi di ricavi nel 2030, mentre William Blair, estranea al sindacato di collocamento, formula una stima molto più bassa, intorno a 414 miliardi. OpenAI, sempre secondo l’Economist, ha prospettato ai finanziatori un obiettivo di 446 miliardi per quell’anno. Sono traiettorie previsionali, non ricavi già contrattualizzati; dipendono dall’adozione degli agenti e da prezzi, costi unitari e disponibilità di infrastrutture che possono cambiare profondamente. La stessa Anthropic riconosce nel prospetto: “Ci aspettiamo che il tasso di crescita dei ricavi diminuisca nel tempo”. La valutazione iniziale equivale intanto a circa 28 volte i 53 miliardi di ricavi previsti per il 2026 da Goldman Sachs.

OpenAI contro Anthropic: due modelli industriali e una concorrenza più ampia

La maggiore forza di Anthropic nelle applicazioni di coding ha portato la società a concentrare ricerca, prodotti e distribuzione sui clienti professionali. OpenAI segue un modello più esteso: ChatGPT come porta d’accesso di massa, Codex e API per il lavoro aziendale, insieme a nuove forme di monetizzazione dei consumatori. L’Economist stima per ChatGPT 1,2 miliardi di utenti settimanali e quasi 100 milioni di abbonati paganti; la scala della distribuzione consumer potrebbe favorire l’adozione nei luoghi di lavoro, ma comporta anche costi e concorrenza differenti, da Google agli assistenti personali.

OpenAI, peraltro, non è ferma. A novembre The Information ha descritto una ripresa delle vendite alle imprese e ricavi trimestrali nell’ordine dei 10 miliardi di dollari, accompagnati però da perdite operative ancora ingenti. Gli effetti dei ribassi dei prezzi e dei progressi di Codex saranno visibili con maggiore precisione quando la società renderà pubblici dati finanziari confrontabili con quelli del rivale. La quotazione di Anthropic introduce, nel frattempo, una verifica periodica pubblica che OpenAI da azienda privata non è ancora chiamata a sostenere allo stesso modo.

Dopo l’Ipo Anthropic, quali risultati misureranno il mercato degli agenti AI

Le prossime comunicazioni trimestrali renderanno misurabile il percorso che separa il successo degli assistenti per programmatori da un mercato di agenti in grado di gestire processi completi. Più clienti paganti fuori dall’IT, ricavi ricorrenti distribuiti fra reparti, margini operativi e flussi di cassa saranno segnali più solidi del solo numero di utenti o del ritmo di crescita annualizzato. Per le imprese che acquistano AI, la competizione potrebbe produrre modelli migliori e prezzi più bassi; per i loro fornitori, potrebbe rendere più difficile finanziare l’infrastruttura già promessa. L’Ipo porta questa tensione, finora negoziata soprattutto nei round privati, davanti agli investitori di Borsa.