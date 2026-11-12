OpenAI ha chiuso il terzo trimestre 2026 con circa 10 miliardi di dollari di ricavi, in crescita di quasi il 50% rispetto ai tre mesi precedenti. Il risultato operativo rettificato resta però fortemente negativo: una perdita di 10,9 miliardi di dollari. I numeri, comunicati agli investitori il 10 novembre, sono stati riportati dal Wall Street Journal.
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OpenAI contro Anthropic: i dati di bilancio a confronto
OpenAI ha raggiunto circa 10 miliardi di dollari di ricavi nel terzo trimestre 2026, con una perdita operativa rettificata di 10,9 miliardi. Anthropic ha fatturato 16,96 miliardi, utile operativo 2,5 miliardi: il divario cresce a vantaggio di Anthropic. Cosa dicono i dati sul business dei due leader dell’AI
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