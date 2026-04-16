Alexa+ arriva in Italia, l’assistente diventa agente: ecco cosa può fare

Alexa+ arriva ufficialmente in Italia e segna un passaggio netto nella strategia di Amazon sull’intelligenza artificiale. L’assistente vocale, finora basato su comandi rigidi e risposte predefinite, evolve in un sistema generativo capace di comprendere il contesto, mantenere memoria e portare a termine azioni complesse.

La novità è disponibile sui dispositivi Echo di nuova generazione. Chi possiede già uno speaker compatibile può richiedere l’accesso anticipato attraverso il programma early access. L’attivazione sarà progressiva, secondo una logica già adottata dall’azienda per altri servizi basati su intelligenza artificiale.

L’introduzione arriva in un momento in cui i chatbot conversazionali hanno modificato le aspettative degli utenti. Strumenti come ChatGPT hanno abituato a interazioni più fluide e contestuali. Alexa+, nelle intenzioni di Amazon, rappresenta la risposta a questo cambiamento.

Alexa+ è arrivata

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Dal comando alla conversazione

Il cambiamento più evidente riguarda la modalità di interazione. Alexa+ abbandona la logica delle parole chiave e introduce un linguaggio naturale continuo.

L’utente non deve più ripetere il comando di attivazione a ogni richiesta. Dopo il primo “Alexa”, la conversazione prosegue in modo fluido, finché non si verifica una pausa significativa o si conclude l’azione. Questo riduce l’attrito nell’uso quotidiano e avvicina l’esperienza a quella di un dialogo umano.

Anche il tono della voce è stato aggiornato. L’assistente modula la risposta in base al contesto, con una maggiore capacità di adattamento. La gestione dei profili diventa centrale: Alexa+ riconosce preferenze individuali, abitudini e informazioni personali, come gusti musicali o restrizioni alimentari.

Un sistema che agisce, non solo risponde

La novità più rilevante è il passaggio da assistente a “agente”. Alexa+ non si limita a fornire informazioni, ma può eseguire operazioni.

Durante le dimostrazioni ufficiali, Amazon ha mostrato scenari concreti: inviare documenti via email e poi interrogarli a voce, impostare promemoria basati su contenuti letti, organizzare eventi o gestire acquisti direttamente tramite comandi vocali.

Questa capacità si basa sull’integrazione con servizi esterni attraverso API. L’assistente può quindi interagire con piattaforme di prenotazione, mobilità o servizi domestici, trasformando la richiesta in un’azione completa.

Giacomo Costantini

Giacomo Costantini, responsabile di Alexa in Italia, ha indicato alcune integrazioni già previste: servizi per la casa, la mobilità e il tempo libero, con l’obiettivo di ampliare rapidamente l’ecosistema. “Ho avuto il privilegio di lavorare con i clienti italiani da quando abbiamo portato Alexa qui nel 2018”, scrive Costantini in un post LinkedIn. “I numeri raccontano una storia incredibile: oltre 40 miliardi di interazioni negli ultimi tre anni. Più di 7 milioni di ‘ti voglio bene’ solo nel 2025. I clienti italiani non usano semplicemente Alexa, le sono affezionati. Per questo abbiamo ricostruito Alexa da zero con l’intelligenza artificiale generativa per creare qualcosa di genuinamente italiano, pensato per le nostre case”, prosegue il responsabile di Alexa in Italia. “Alexa+ capisce le nostre espressioni locali, le nostre abitudini, il nostro senso dell’umorismo. Sa che non si ordina un cappuccino dopo una certa ora. È integrata con i servizi che gli italiani usano ogni giorno, può controllare la casa, a breve prenoterà anche il ristorante per noi, tutto attraverso una conversazione naturale.”

Il ruolo delle partnership

L’efficacia di Alexa+ dipende in larga parte dalla rete di partner. Amazon ha avviato accordi con diverse piattaforme per rendere l’assistente capace di operare nel mondo reale.

Tra i primi servizi in arrivo ci sono piattaforme per prenotazioni e servizi on demand. Il primo partner annunciato è TheFork, che consentirà la prenotazione di ristoranti direttamente tramite voce. Seguono integrazioni con servizi per trasporti, benessere e assistenza domestica.

Questo approccio replica una strategia già vista nel settore degli smartphone: il valore non è solo nel dispositivo o nel software, ma nell’ecosistema di applicazioni e servizi.

Un momento della conferenza stampa di presentazione di Alexa+ in Italia

La tecnologia dietro Alexa+

Alexa+ non si basa su un singolo modello linguistico. Utilizza Amazon Bedrock, la piattaforma cloud che consente di orchestrare più modelli di intelligenza artificiale.

Tra questi ci sono modelli proprietari, come Amazon Nova, e modelli esterni, tra cui Claude sviluppato da Anthropic. Amazon è tra i principali investitori di Anthropic, secondo dati resi pubblici dalla stessa azienda nel 2023.

Il sistema seleziona di volta in volta il modello più adatto al compito. Questo approccio, definito “multi-LLM”, punta a migliorare precisione ed efficienza rispetto all’uso di un singolo modello.

I modelli non generano solo testo: sono progettati per pianificare ed eseguire azioni. Questo richiede una struttura tecnica più complessa, che combina capacità linguistiche con accesso a servizi esterni.

Una nuova architettura per collegare servizi e azioni

Amazon ha riprogettato Alexa dalle fondamenta per trasformarla in un assistente basato su intelligenza artificiale generativa. La nuova versione Alexa+ si basa su un’architettura che integra e coordina diversi modelli linguistici avanzati, servizi digitali e dispositivi connessi, superando il limite dei sistemi precedenti centrati su comandi rigidi e funzioni isolate.

Uno dei principali ostacoli tecnici riguardava la capacità dei modelli linguistici di interagire in modo affidabile con le API, cioè i protocolli che permettono di eseguire operazioni concrete fuori dall’ambiente conversazionale, come prenotare un ristorante o ordinare prodotti. Per questo Amazon ha sviluppato una nuova infrastruttura in grado di orchestrare migliaia di API e di concatenare più azioni in sequenza, rendendo possibile gestire richieste complesse in modo continuo. In pratica, Alexa+ può ricevere una richiesta articolata, suddividerla in passaggi e completarla senza interventi intermedi dell’utente, avvicinandosi al comportamento di un assistente personale umano.

Affidabilità delle risposte e gestione della velocità

Parallelamente, l’azienda ha affrontato un altro limite tipico dei modelli generativi: l’affidabilità delle risposte. I grandi modelli linguistici possono produrre contenuti plausibili ma non sempre accurati, soprattutto quando si tratta di informazioni aggiornate o sensibili. Per ridurre questo rischio, Amazon ha introdotto sistemi di “grounding”, che ancorano le risposte a fonti verificate e dati in tempo reale, e ha stretto accordi con numerose organizzazioni editoriali internazionali per fornire notizie e contenuti informativi affidabili.

Un ulteriore elemento chiave riguarda la gestione della latenza, cioè il tempo di risposta. Le aspettative degli utenti nei confronti di un assistente vocale restano legate alla rapidità, ma i modelli generativi richiedono più tempo di elaborazione rispetto ai sistemi tradizionali. Per bilanciare velocità e qualità, Alexa+ utilizza un sistema di instradamento che seleziona automaticamente il modello più adatto a ogni richiesta, scegliendo tra soluzioni proprietarie e modelli esterni in base al tipo di compito. Questo approccio consente di ottimizzare le prestazioni senza compromettere l’esperienza conversazionale.

Personalizzazione e capacità agentiche

Allo stesso tempo, Amazon ha mantenuto un elemento distintivo del proprio assistente: la personalità. Alexa è stata progettata fin dall’inizio per avere un tono riconoscibile, empatico e accessibile, e questa caratteristica è stata preservata anche nella nuova versione, attraverso un lavoro di ottimizzazione dei modelli per garantire coerenza nel linguaggio e nello stile.

A questa dimensione si aggiunge la personalizzazione: Alexa+ è in grado di apprendere nel tempo preferenze, abitudini e informazioni rilevanti per l’utente, sia in modo esplicito, attraverso istruzioni dirette, sia implicito, analizzando i comportamenti ricorrenti. Questo consente di fornire risposte più pertinenti e contestualizzate, aumentando l’efficacia dell’interazione.

Un passaggio ulteriore riguarda l’introduzione delle cosiddette capacità agentiche. In assenza di API strutturate per tutti i servizi digitali, Amazon ha sviluppato sistemi che permettono ad Alexa+ di navigare autonomamente nel web e interagire con interfacce online come farebbe una persona, completando operazioni anche su piattaforme non integrate direttamente.

Alexa+ per l’Italia è stata ottimizzata in Italia

Alexa+ è stata adattata al contesto italiano con un lavoro che va oltre la semplice traduzione. Il punto è interpretare il modo in cui si parla davvero nel Paese, dove una stessa parola può assumere significati diversi a seconda della situazione. Espressioni quotidiane, sottintesi e riferimenti culturali diventano elementi centrali per rendere l’interazione più naturale.

A questo si aggiunge la varietà linguistica del territorio: dialetti e inflessioni regionali influenzano il linguaggio parlato in modo significativo. Per questo lo sviluppo ha richiesto un adattamento specifico.

Il lavoro è stato condotto anche dal Centro di ricerca e sviluppo Alexa di Torino, dove ingegneri e specialisti italiani hanno ottimizzato i modelli linguistici e le tecnologie di comprensione del linguaggio naturale.

L’obiettivo è far sì che l’assistente non interpreti solo le parole, ma anche il modo in cui vengono dette. Questo permette ad Alexa+ di riconoscere riferimenti locali, abitudini e preferenze personali: dalla squadra di calcio seguita alla musica ascoltata, fino ai piatti della tradizione.

In questo modo, le richieste diventano più semplici e implicite. Una domanda come “Quando gioca in casa?” può essere compresa senza ulteriori dettagli, perché il sistema mantiene il contesto e apprende nel tempo le preferenze dell’utente.

Dispositivi e accesso al servizio

Alexa+ è integrata nei dispositivi Echo di nuova generazione (Echo Show 11, Echo Show 8, Echo Dot Max, Echo Studio), dispositivi progettati appositamente per supportare le esperienze di nuova generazione basate sull’intelligenza artificiale generativa, con maggiore potenza di elaborazione, memoria ed edge computing. Restano esclusi i modelli di prima generazione, non più in commercio.

L’assistente è disponibile anche su Fire TV e tramite l’app mobile di Alexa. Amazon ha annunciato l’arrivo a breve di una versione accessibile via browser, che introdurrà anche l’interazione testuale.

Secondo Michele Butti, vicepresidente Alexa International, nel 76% dei casi l’interazione con Alexa+ porta a un’azione concreta. Il dato è stato diffuso durante l’evento di presentazione, senza ulteriori dettagli metodologici.

L’obiettivo dichiarato è rendere l’assistente indipendente dal singolo dispositivo e accompagnare l’utente lungo tutta la giornata.

Modello di business: Prime al centro

Nella fase iniziale Alexa+ è gratuita. In seguito, il servizio resterà incluso nell’abbonamento Prime oppure sarà disponibile a pagamento, con un costo indicato di 23 euro al mese.

Il confronto con il prezzo annuale di Prime, circa 50 euro, evidenzia la strategia commerciale: rafforzare l’attrattività dell’abbonamento.

Amazon ha già adottato questo modello in altri ambiti, integrando servizi aggiuntivi per aumentare il valore percepito di Prime. Alexa+ si inserisce in questa logica, diventando un elemento chiave dell’offerta.

Impatti su utenti e mercato

Per gli utenti, il cambiamento riguarda soprattutto l’esperienza d’uso. L’interazione diventa più naturale e meno frammentata. La possibilità di delegare attività complesse potrebbe ridurre il tempo necessario per operazioni quotidiane.

Per le aziende, Alexa+ rappresenta un nuovo canale di accesso ai servizi. Essere integrati nell’ecosistema significa poter intercettare richieste direttamente dalla voce dell’utente, senza passare da app o siti web.

Questo potrebbe modificare le dinamiche di visibilità online. La scelta del servizio da parte dell’assistente diventa un elemento critico, con implicazioni simili a quelle dei motori di ricerca.

Cosa si può fare con Alexa+



Conversazione naturale e personalizzazione

Alexa+ si usa come una conversazione continua: basta attivarla una volta e poi parlare liberamente, anche cambiando argomento. Puoi chiedere informazioni su qualsiasi tema e ricevere risposte aggiornate da fonti affidabili. Nel tempo impara preferenze, abitudini e dati personali, migliorando suggerimenti e risposte.



Memoria e gestione delle informazioni

Può ricordare dettagli importanti e recuperare contenuti da documenti, email o file caricati. È in grado di rispondere a domande su calendari, appunti, istruzioni o ricette salvate, trasformando queste informazioni in promemoria o azioni concrete.



Organizzazione quotidiana

Gestisce agenda e impegni: riassume il calendario, propone orari liberi, crea eventi e promemoria anche personalizzati per ogni membro della famiglia. Permette di inviare email con la voce e creare annunci domestici, anche indirizzati a stanze specifiche.



Continuità tra dispositivi

Le conversazioni possono iniziare su un dispositivo e continuare su altri, come smartphone o browser, mantenendo il contesto. L’assistente segue l’utente durante la giornata, senza interruzioni.



Intrattenimento su misura

Suggerisce musica, film, libri e podcast in base ai gusti personali. Può trovare contenuti anche da descrizioni approssimative, creare playlist tematiche e fornire informazioni sui brani in riproduzione. Gestisce lo streaming e sposta l’audio tra diversi ambienti della casa.



Smart home e automazioni

Controlla dispositivi domestici con comandi naturali, senza specificare dettagli tecnici. Permette di creare routine complesse con una sola richiesta, anche basate su orari, meteo o calendario. Può regolare luci, temperatura e altri dispositivi interpretando il contesto.



Sicurezza e monitoraggio

Integrata con videocamere domestiche, consente di verificare eventi avvenuti in casa, come consegne o visite, analizzando direttamente i filmati.



Cucina e vita domestica

Suggerisce ricette in base agli ingredienti disponibili e alle preferenze alimentari, aggiornando automaticamente la lista della spesa. Tiene traccia di comunicazioni importanti, come impegni scolastici o spese.



Servizi e prenotazioni

Può prenotare ristoranti, organizzare spostamenti o trovare professionisti, integrandosi con piattaforme esterne. Le operazioni vengono completate direttamente tramite voce.



Shopping intelligente

Aiuta a cercare prodotti, confrontare caratteristiche, leggere recensioni e monitorare prezzi. Può segnalare offerte, completare acquisti automaticamente o suggerire idee regalo personalizzate.



Interazione visiva e creativa

Riconosce oggetti mostrati tramite videocamera e fornisce informazioni o suggerimenti. Inoltre consente di generare immagini su richiesta, modificandole e salvandole per un uso successivo.



Le incognite: privacy e controllo

L’introduzione di memoria contestuale e capacità operative solleva questioni legate alla privacy. Alexa+ deve gestire dati personali, preferenze e informazioni sensibili per funzionare in modo efficace.

Amazon non ha fornito dettagli completi su come verranno trattati questi dati nella versione italiana. In precedenza, l’azienda ha dichiarato di rispettare le normative europee, incluso il regolamento GDPR.

Resta il tema del controllo: quanto autonomia concedere a un sistema che può compiere azioni per conto dell’utente. La definizione dei limiti operativi sarà un elemento decisivo per l’adozione.

Verso un’interfaccia unica

L’evoluzione di Alexa+ si inserisce in una tendenza più ampia: l’intelligenza artificiale come interfaccia principale.

Secondo indiscrezioni riportate da Reuters, Amazon starebbe valutando lo sviluppo di uno smartphone dedicato ad Alexa+. L’idea sarebbe superare il modello basato su app, puntando a un sistema in cui l’interazione vocale e generativa diventa centrale.

Al momento non ci sono conferme ufficiali. Tuttavia, la direzione appare coerente con la strategia di integrazione tra dispositivi, servizi e intelligenza artificiale.

Un passaggio strategico per Amazon

Il lancio di Alexa+ in Italia rappresenta un passaggio rilevante nella competizione tra piattaforme di intelligenza artificiale. Amazon entra in modo più deciso nel segmento degli assistenti generativi, dove operano già altri grandi attori tecnologici.

La differenza principale rispetto ai chatbot tradizionali è l’integrazione con il mondo fisico: casa, servizi, acquisti. Alexa+ non è solo uno strumento di conversazione, ma un punto di accesso operativo.

La diffusione dipenderà dalla qualità dell’esperienza e dalla capacità di costruire un ecosistema solido. La tecnologia è già disponibile. La sua adozione, come spesso accade, sarà guidata dall’utilità concreta percepita dagli utenti.



