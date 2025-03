Al via IFAB 4 Next Generation Talents: formare i professionisti dell’AI e dei big data in Italia

La fondazione IFAB (International Foundation for Artificial Intelligence and Big Data) ha lanciato la terza edizione di IFAB 4 Next Generation Talents, un’iniziativa ambiziosa che mira a formare la prossima generazione di professionisti nel campo dell’intelligenza artificiale e dei Big gata. Il progetto, presentato il 21 febbraio 2025 presso il Tecnopolo di Bologna, coinvolge circa 130 studenti universitari provenienti da diverse discipline, dalle STEM alle facoltà umanistiche.

L’adozione dell’AI può aumentare la produttività del 18%

Questa edizione si inserisce in un percorso di successo che ha già visto la partecipazione di oltre 300 studenti nelle edizioni precedenti, contribuendo in modo significativo a colmare il divario di competenze digitali in Italia. Marco Becca, direttore della Fondazione IFAB, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa citando lo studio AI 4 Italy di The European House-Ambrosetti, che evidenzia come l’adozione dell’intelligenza artificiale generativa potrebbe incrementare la produttività italiana fino al 18%. Per cogliere questa opportunità, è fondamentale formare nuovi talenti capaci di applicare queste tecnologie nel mondo del lavoro.

Il programma IFAB 4 Next Generation Talents si distingue per il suo approccio pratico e multidisciplinare: gli studenti lavoreranno in team su casi di business reali proposti da aziende sponsor, sviluppando soluzioni innovative sotto la guida di mentor aziendali. Questa metodologia permette ai partecipanti di acquisire non solo competenze tecniche, ma anche soft skills essenziali come il lavoro di squadra, la comunicazione e il problem solving in contesti aziendali reali.

Colmare il gap di competenze digitali in Italia

Il progetto IFAB 4 Next Generation Talents si pone come risposta concreta a una necessità urgente del mercato del lavoro italiano: colmare il gap di competenze digitali, in particolare nell’ambito dell’intelligenza artificiale e dei Big data. Lo studio AI 4 Italy, sviluppato da The European House-Ambrosetti, ha evidenziato una carenza allarmante nel tessuto economico italiano: mancano all’appello 3,7 milioni di occupati con competenze digitali di base e 137.000 iscritti in più a corsi di laurea ICT per abilitare l’implementazione di soluzioni di AI generativa.

Questi numeri sottolineano l’importanza cruciale di iniziative come quella promossa da IFAB. Il programma, che si estende su un periodo di cinque mesi, offre agli studenti un’esperienza formativa intensiva e altamente qualificata.

La partecipazione di aziende sponsor di primo piano come Alstom, BPER, Consorzio Nazionale Servizi, CRIF, Illumia, Romagna Acque, SCS Consulting e Tampieri, operanti in settori diversificati quali l’industria, la consulenza, l’energia e la gestione delle risorse idriche, garantisce un’esposizione a problematiche reali e attuali del mondo aziendale. Questo approccio non solo fornisce agli studenti competenze tecniche all’avanguardia, ma li prepara anche ad affrontare le sfide concrete che incontreranno nel loro futuro professionale.

La collaborazione con BOOM, il Knowledge e Innovation hub di CRIF, nell’attività di recruiting e onboarding degli studenti, così come nella formazione dei business mentor delle aziende sponsor, aggiunge un ulteriore livello di qualità e professionalità al programma.

Formazione pratica e multidisciplinare per i talenti del futuro

Il cuore del programma IFAB 4 Next Generation Talents risiede nel suo approccio formativo innovativo e orientato alla pratica. Come spiega Eleonora Barelli, head of education della Fondazione IFAB e program manager di IFAB 4 Next Generation Talents, i partecipanti affronteranno sfide pratiche basate su scenari reali, con l’obiettivo di generare soluzioni innovative e applicabili. Questo metodo di apprendimento esperienziale permette agli studenti di sviluppare non solo competenze tecniche, ma anche capacità critiche di problem-solving e innovazione.

Un aspetto particolarmente rilevante del programma è la sua natura multidisciplinare: coinvolgendo studenti provenienti da diverse facoltà, si crea un ambiente di apprendimento ricco e variegato, dove le prospettive delle scienze umane si fondono con quelle tecnologiche, stimolando la creatività e l’innovazione. Questa interazione tra diverse discipline è fondamentale per affrontare le sfide complesse poste dall’AI e dai Big data nel mondo reale.

Il programma prevede che gli studenti lavorino in team interdisciplinari su progetti concreti proposti dalle aziende sponsor. Questo approccio non solo offre agli studenti l’opportunità di applicare le loro conoscenze teoriche a problemi pratici, ma li espone anche alle dinamiche del lavoro di squadra in un contesto aziendale. La presenza di mentor aziendali garantisce che gli studenti ricevano feedback e guidance da professionisti esperti, arricchendo ulteriormente la loro esperienza formativa.

Al termine del percorso, è prevista una competizione tra i team, con la selezione dei migliori progetti da parte delle aziende sponsor e un premio in denaro per il team vincitore. Questa componente competitiva aggiunge un ulteriore stimolo per gli studenti a dare il meglio di sé e a sviluppare soluzioni veramente innovative.

Collaborazione tra università, imprese e innovazione per lo sviluppo dell’AI

Il successo di IFAB 4 Next Generation Talents si basa sulla sinergia tra mondo accademico, settore privato e innovazione tecnologica. Questa collaborazione tripartita è essenziale per creare un ecosistema formativo che risponda efficacemente alle esigenze del mercato del lavoro nel campo dell’AI e dei Big data. La Fondazione IFAB, grazie al suo network di aziende partner e alla collaborazione con istituzioni accademiche, funge da ponte tra questi mondi, facilitando il trasferimento di conoscenze e competenze.

L’Associazione Big Data, coinvolta come partner scientifico, garantisce la qualità e l’aggiornamento dei contenuti formativi, assicurando che gli studenti siano esposti alle più recenti innovazioni nel campo. Il coinvolgimento di BOOM, il Knowledge e Innovation hub di CRIF, aggiunge un’ulteriore dimensione all’iniziativa. Come sottolineato da Loretta Chiusoli, group chief HR officer di CRIF e managing director di BOOM, questa collaborazione si inserisce in un percorso strategico di open innovation ed employer branding. L’obiettivo è creare un “ponte” tra le aziende in cerca di talenti e i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, promuovendo un approccio innovativo allo sviluppo di progetti creativi.

Questa sinergia non solo beneficia gli studenti, offrendo loro opportunità concrete di inserimento nel mondo del lavoro, ma arricchisce anche le aziende partner, portando nuove idee e prospettive fresche.