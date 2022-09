Lo rileva un rapporto IDC pubblicato di recente. Le applicazioni CRM ed ERM hanno fatto registrare la spesa più alta. La spesa per il software ha superato quella per i servizi e l'hardware, che è però il segmento che cresce più velocemente [...]

Pierluigi Sandonnini giornalista

I ricavi globali per il mercato dell’AI sono aumentati del 20,7% a 383,3 miliardi di dollari nel 2021 rispetto all’anno precedente, con la spesa per il software AI che rappresenta la quota maggiore, secondo un rapporto pubblicato di recente da IDC.

Quest’anno, si prevede che il mercato dell’AI raggiungerà 450 miliardi di dollari e manterrà un tasso di crescita anno su anno nei prossimi cinque anni.

La crescita della spesa per l’AI è guidata da organizzazioni “in tutti i settori e funzioni” che stanno scoprendo i vantaggi della tecnologia, come consentire un migliore processo decisionale e una maggiore produttività.

“La realtà è che l’intelligenza artificiale offre soluzioni a tutto ciò che stiamo affrontando al momento”, ha dichiarato Rasmus Andsbjerg, vicepresidente associato di IDC Data & Analytics.

Software

La spesa per il software AI ha superato quella per l’hardware e i servizi. Le quattro categorie di software AI – piattaforme di intelligenza, applicazioni, software di infrastruttura di sistema e distribuzione di applicazioni – hanno totalizzato oltre 340 miliardi di dollari di valore di mercato nel 2021.

Le applicazioni AI rappresentano quasi la metà della spesa software totale, mentre le piattaforme AI sono cresciute al 36,6%. All’interno delle applicazioni AI, i maggiori investimenti sono andati alle applicazioni AI Customer Relationship Management (CRM) e AI Enterprise Resource Management (ERM), ciascuna comprendente il 16% della categoria. Quasi 300 aziende competono in questa area di interesse.

WHITEPAPER Una guida al deep learning: cos’è, come funziona e quali sono i casi di applicazione Intelligenza Artificiale Robotica

Tuttavia, l’87% degli investimenti in applicazioni di AI è stato in quelle in cui l’AI è integrale ma non necessaria per il funzionamento dell’applicazione. Le applicazioni incentrate sull’intelligenza artificiale hanno occupato il 13% del mercato, con un aumento del 29% su base annua.

Anche la distribuzione del software AI nel cloud è in aumento. Circa la metà degli acquisti di software AI ha utilizzato il cloud e IDC prevede che l’implementazione del cloud supererà le implementazioni on-premise quest’anno.

Servizi

Nel 2021, il mercato dei servizi AI è stato valutato a 24 miliardi di dollari, con un aumento del 22% anno su anno. La quota maggiore è stata la categoria dei servizi IT, per un valore di 18,8 miliardi di dollari e in crescita del 21,9% su base annua, poiché i clienti avevano bisogno di esperti nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale di livello produttivo. Per quanto riguarda l’AI Business Services, è aumentato del 24% poiché le aziende hanno cercato aiuto sulla governance dell’IA, sui processi aziendali e sulle strategie della forza lavoro.

Hardware

Il segmento in più rapida crescita, anche se più piccolo, è stato il mercato dell’hardware AI. Con un valore di mercato di 18,8 miliardi di dollari, il segmento è cresciuto del 39% anno su anno. Le aziende avevano bisogno di creare sistemi di intelligenza artificiale dedicati per gestire le crescenti esigenze di storage ed elaborazione dei set di dati e dei modelli di intelligenza artificiale.

I server AI e lo storage AI sono cresciuti rispettivamente del 39% e del 33% nel 2021, ma gli acquisti di server hanno rappresentato la maggior parte di questo segmento, a 15,6 miliardi di dollari.