Dopo anni di trasformazione e incertezza, l’intelligenza artificiale ora sta cambiando concretamente l’organizzazione del lavoro.

La quota di aziende europee che ha ridotto il personale a seguito dell’utilizzo effettivo o previsto dell’AI è più che raddoppiata rispetto al 2025, passando dal 13% al 28%.

È cresciuta anche la percentuale di organizzazioni che hanno ridotto le assunzioni, dal 13% al 32%. Quasi tutte le imprese censite (94%) indicano inoltre di utilizzare l’AI nelle funzioni HR o nelle attività legali legate al lavoro.

In Italia, l’intelligenza artificiale trova applicazione soprattutto nella formazione e nello sviluppo delle competenze: il 51% delle aziende utilizza l’AI in quest’ambito, rispetto al 47% della media europea.

Il ricorso agli algoritmi per il recruiting e la selezione del personale è invece più contenuto e riguarda il 22% delle imprese italiane, contro il 36% a livello europeo. Un dato che evidenzia un orientamento maggiormente concentrato sullo sviluppo delle competenze rispetto alle attività di selezione.

Le indicazioni di 500 manager e responsabili HR

Sono alcuni dei risultati e delle evidenze che emergono dal ‘2026 European Employer Survey’, la nona edizione dell’indagine annuale realizzata da Littler, il più grande studio legale specializzato in diritto del lavoro, con oltre 2mila avvocati e uffici in tutto il mondo.

L’analisi si basa sulle risposte di quasi 500 dirigenti aziendali, responsabili delle risorse umane e professionisti legali interni, provenienti da tutta Europa, metà dei quali ricopre posizioni di vertice.

L’AI corre, aziende e norme inseguono

La diffusione dell’AI sta procedendo più velocemente rispetto all’adeguamento dei sistemi di governance interni e alle indicazioni normative. Sebbene il 93% delle aziende europee abbia già intrapreso almeno un’iniziativa per prepararsi agli obblighi dell’AI Act, soltanto un quarto ha assegnato internamente una responsabilità specifica per la compliance.

Misure adottate dall’azienda come effetto di un aumento, attuato o previsto, dell’uso dell’AI sul posto di lavoro

“Per le imprese è sempre più urgente dotarsi degli strumenti più aggiornati, evitando di rimanere indietro nell’innovazione”, rilevano Carlo Majer ed Edgardo Ratti, co-managing partner di Littler Italia.

Gli algoritmi e la tendenza a concordare con l’utente

Anche i dipendenti stanno facendo un ricorso crescente all’intelligenza artificiale, comprese le situazioni di contestazione e controversia con il datore di lavoro. Tre quarti delle aziende europee (74% dei casi) segnalano un aumento dell’utilizzo di AI da parte dei lavoratori per preparare o supportare reclami, contestazioni interne o azioni legali rispetto all’anno precedente.

Tra queste organizzazioni, la metà (49%) sta reagendo utilizzando a sua volta strumenti di AI per esaminare tali segnalazioni o predisporre le relative risposte.

Con la sua tendenza a concordare con l’utente e a produrre argomentazioni persuasive, “indipendentemente dal fatto che siano fondate sui fatti e sulla normativa applicabile”, osservano Majer e Ratti, “l’AI continuerà probabilmente a incoraggiare i dipendenti a presentare contestazioni dettagliate. Questo può rendere più difficile per i team HR e legali instaurare un dialogo costruttivo e affrontare le questioni prima che si trasformino in conflitti più ampi”.

Carlo Majer ed Edgardo Ratti, co-managing partner di Littler Italia

Molti cambiamenti normativi, poche certezze

Il 2026 avrebbe dovuto segnare l’entrata a pieno regime di due importanti normative europee destinate ad avere un impatto sul mondo del lavoro.

La maggior parte degli Stati membri Ue ha invece mancato la scadenza di giugno per il recepimento della Direttiva Ue sulla trasparenza retributiva (Pay Transparency Directive, PTD) nella legislazione nazionale, mentre l’Unione Europea ha posticipato a dicembre 2027 l’applicazione delle disposizioni dell’AI Act relative agli utilizzi ad alto rischio.

Si tratta di due ambiti che restano al centro dell’attenzione delle imprese. Circa due terzi dei manager censiti (67%) si aspetta che le evoluzioni normative relative all’intelligenza artificiale incidano sulla gestione del personale nei prossimi 12 mesi, in aumento rispetto al 58% del 2025.

Più della metà (52%) prevede un impatto analogo dalle nuove disposizioni in materia di equità e trasparenza retributiva, con una crescita di 10 punti percentuali in un anno.

Altre implicazioni sul mondo del lavoro

In Italia, il 40% delle aziende si aspetta che i cambiamenti normativi relativi all’equità e alla trasparenza retributiva incidano sulla gestione del personale nei prossimi 12 mesi, una percentuale inferiore alla media europea del 52%. Il dato si colloca al di sotto anche di quello registrato in Germania (69%), Spagna (57%), Regno Unito (51%) e Francia (42%).

Le implicazioni sul mondo del lavoro di questioni che spaziano dalle nuove normative all’adozione tecnologica, fino all’incertezza geopolitica, “occupano uno spazio sempre più rilevante nelle agende dei vertici aziendali e dei consigli di amministrazione”, sottolinea Stephan Swinkels, Littler shareholder e lead of the firm’s Global Practice.

Il fatto che le preoccupazioni legate ai cambiamenti normativi sull’AI superino quelle relative ad ambiti più tradizionali del diritto del lavoro “evidenzia quanto questa tecnologia sia ormai diffusa e quanto stia influenzando praticamente ogni aspetto dell’organizzazione aziendale”, aggiunge Swinkels.

Il 2026 è stato l’anno della consapevolezza

“Guardando indietro, il 2026 potrebbe essere ricordato come l’anno in cui abbiamo smesso di chiederci quando l’AI avrebbe trasformato il lavoro e ci siamo resi conto che questo cambiamento è già in atto”, fanno notare Majer e Ratti: “è significativo che circa un terzo delle imprese stia facendo maggiore ricorso all’intelligenza artificiale per ridurre il fabbisogno di manodopera”.

Resta tuttavia da capire se questa riduzione sarà strutturale nel lungo periodo, e in che misura le nuove attività e responsabilità derivanti dall’adozione dell’AI modificheranno i lavori e ruoli esistenti o ne creeranno di nuovi.

Lo scontro: AI da una parte, contro AI dall’altra

Tra le organizzazioni che hanno adottato provvedimenti con effetti sui lavoratori, più di un terzo segnala opposizioni o controproposte da parte dei dipendenti (38%), contestazioni legali formali (36%), o la pubblicazione di commenti sulle modifiche organizzative sui social media e su altre piattaforme pubbliche (34%).

Quasi la metà (48%) riporta inoltre che i dipendenti utilizzano l’AI per preparare risposte o controproposte, comprese richieste di chiarimento e contestazioni.

Aumento nell’ultimo anno del numero di dipendenti che usano l’AI per preparare o supportare reclami sul posto di lavoro, contestazioni, azioni legali

Insomma, l’AI si diffonde a macchia d’olio e pervade tutto: è la causa del cambiamento nel lavoro e anche del taglio dei posti e di mancate nuove assunzioni, e al tempo stesso viene usata dai lavoratori per contrastare queste conseguenze e per contrapporsi alle misure aziendali.

Determina una situazione inedita, inevitabile e anche un po’ paradossale: è AI da una parte, contro AI dall’altra. Con ogni probabilità, vincerà l’AI.