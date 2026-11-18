L’Italia ha raddoppiato in un anno la quota di imprese che utilizzano l’intelligenza artificiale, ma continua a perdere terreno rispetto ai Paesi europei più avanzati. Secondo l’Istat, nel 2025 il 16,4% delle aziende italiane con almeno dieci addetti ha adottato almeno una tecnologia di AI, contro l’8,2% del 2024. Ancora sotto la media dell’Unione europea, però, arrivata al 20%, mentre Danimarca, Finlandia e Svezia hanno raggiunto rispettivamente il 42%, il 37,8% e il 35%.

Il ritardo italiano riguarda dunque la capacità di trasformare l’innovazione tecnologica in uno strumento diffuso di competitività. Un problema particolarmente rilevante per un’economia caratterizzata da piccole imprese, specializzazioni manifatturiere e una crescita della produttività storicamente debole.

I dati pubblicati da Eurostat nel dicembre 2025 mostrano che, mentre alcuni Paesi europei hanno già coinvolto nell’intelligenza artificiale oltre un terzo delle aziende, l’Italia rimane sotto la media comunitaria.

E poi ci sono i dati della Banca Europea per gli Investimenti (BEI): l’Italia è terzultima nell’Unione europea per uso dell’intelligenza artificiale generativa nelle imprese.

Due classifiche, due misure del ritardo italiano

Il confronto internazionale richiede una distinzione tra la diffusione dell’intelligenza artificiale nella popolazione e il suo impiego nelle attività produttive.

Il Global AI Diffusion Report, pubblicato nel settembre 2026 dal Microsoft AI Economy Institute, colloca gli Emirati Arabi Uniti al primo posto mondiale per utilizzo dell’AI generativa, con una quota del 73,3% della popolazione in età lavorativa. Seguono Singapore con il 64,3%, Irlanda con il 49,9%, Francia con il 49,6% e Norvegia con il 49,4%. L’Italia non compare tra i primi dieci Paesi.

Il rapporto misura la diffusione degli strumenti di AI generativa fra le persone, non la percentuale di imprese che impiegano queste tecnologie. Nel secondo trimestre del 2026 l’utilizzo mondiale ha raggiunto il 18,8% della popolazione fra 15 e 64 anni.

La graduatoria Eurostat considera invece le aziende con almeno dieci addetti. Anche qui l’Italia occupa una posizione arretrata: è preceduta dalla Germania, al 26%, dalla Spagna, al 20%, e dalla Francia, intorno al 18%.

Imprese che utilizzano l’AI nel 2025

Fonte: Eurostat, Artificial intelligence in EU enterprises, 11 dicembre 2025; dati italiani Istat.

La distanza dalla Danimarca supera i 25 punti percentuali. Il divario segnala differenze nella struttura delle imprese, nelle competenze disponibili e nella capacità di realizzare investimenti tecnologici continuativi.

Il peso delle piccole imprese sulla diffusione dell’AI

La prima spiegazione del ritardo italiano riguarda la struttura del sistema produttivo.

Secondo il censimento Istat del 2023, riferito al 2022, tra le imprese con almeno tre addetti quasi l’80% appartiene alla categoria delle microimprese, mentre quelle con almeno 250 dipendenti rappresentano appena lo 0,4%.

Le dimensioni aziendali influenzano profondamente la possibilità di introdurre l’intelligenza artificiale. Una grande impresa può distribuire i costi di sviluppo, formazione e integrazione tecnologica su un’organizzazione articolata. Una piccola azienda deve sostenere investimenti che possono incidere pesantemente sul proprio bilancio.

Anche l’accesso alle competenze è diverso. Le grandi organizzazioni possono impiegare specialisti informatici, analisti dei dati e responsabili della sicurezza. Nelle aziende minori queste funzioni vengono spesso affidate a consulenti esterni oppure rimangono scoperte.

L’Istat conferma il divario: nel 2025 il 53,1% delle grandi imprese italiane utilizzava tecnologie di AI, contro il 15,7% delle piccole e medie imprese comprese nella rilevazione.

La frammentazione produttiva non impedisce l’innovazione, ma rende più difficile sostenere investimenti complessi e trasformare le sperimentazioni in applicazioni stabili.

Giuseppe Tripoli, segretario generale di Unioncamere, sottolinea la necessità di accompagnare soprattutto le imprese più piccole. «L’intelligenza artificiale in Italia è in una fase di prima applicazione nelle aziende». Ricorda gli interventi del sistema camerale: incentivi, voucher, laboratori di sperimentazione, formazione e collaborazioni per rendere disponibili consulenze specialistiche.

L’indagine indica un aumento della quota di aziende utilizzatrici dell’AI dal 13,1% del 2024 al 19,5% del 2025. La diffusione è influenzata dalla maturità digitale, dalla capacità organizzativa e dall’attività di ricerca e sviluppo delle imprese.

Le competenze digitali sono il principale ostacolo

Il fattore che le aziende italiane indicano più frequentemente è la carenza di competenze.

Nell’indagine Istat Imprese e Ict, pubblicata nel dicembre 2025, il 58,6% delle aziende che avevano valutato l’introduzione dell’AI senza poi adottarla segnala difficoltà legate alla disponibilità di personale qualificato.

Lo stesso gruppo di imprese indica altri ostacoli: incertezza legislativa nel 47,3% dei casi, indisponibilità o scarsa qualità dei dati nel 45,2%, preoccupazioni per privacy e protezione delle informazioni nel 43,2% e costi elevati nel 43%.

Queste percentuali non riguardano tutte le imprese italiane, ma quelle che avevano preso in considerazione l’adozione dell’intelligenza artificiale senza realizzarla.

Il problema comincia dalla formazione generale della popolazione.

La relazione della Commissione europea sul Decennio digitale 2025 indica che appena il 45,8% degli italiani possiede almeno competenze digitali di base, contro il 55,6% della media europea rilevata nel 2023.

L’Italia presenta anche una quota relativamente bassa di specialisti delle tecnologie dell’informazione: il 4% degli occupati nel 2024.

L’intelligenza artificiale richiede competenze che vanno oltre la programmazione. Servono lavoratori capaci di interpretare risultati, controllare errori, gestire informazioni e individuare processi nei quali l’automazione produce benefici misurabili.

Il direttore dell’Osservatorio Innovazione Digitale nelle pmi del Politecnico di Milano, Claudio Rorato, richiama l’attenzione sulle condizioni necessarie per introdurre efficacemente l’AI nelle aziende.«Il ritardo più preoccupante non è solo nell’adozione della tecnologia, ma nella capacità di prepararsi al suo impiego».

La ricerca evidenzia che il 76% delle pmi italiane non ha investito e non prevede investimenti nell’intelligenza artificiale. Soltanto il 7% ha avviato programmi strutturati di formazione sull’AI per i collaboratori.

Rorato ritiene che l’utilizzo efficace di queste tecnologie richieda una preparazione precedente all’investimento: processi adeguati, competenze, disponibilità e gestione dei dati, cultura organizzativa.

Confindustria: integrazione difficile e costi elevati

Le difficoltà emergono anche dall‘Indagine Confindustria sul lavoro del 2025, che dedica un approfondimento all’adozione dell’intelligenza artificiale nelle aziende associate.

Il 35,1% delle imprese segnala la complessità tecnica dell’integrazione con i sistemi produttivi. Il 21,3% indica la resistenza al cambiamento del personale, mentre il 17,3% lamenta informazioni insufficienti sulle opportunità offerte dalla tecnologia.

Per quasi un’azienda su tre i costi rimangono eccessivi. Circa un’impresa su quattro incontra difficoltà nella gestione dei dati, soprattutto per quanto riguarda sicurezza e privacy.

La trasformazione richiesta è organizzativa prima ancora che informatica.

Un’azienda manifatturiera può utilizzare algoritmi per prevedere guasti ai macchinari, migliorare il controllo della qualità o pianificare le scorte. Ma ottenere questi risultati richiede dati affidabili, sistemi compatibili e personale capace di intervenire sui processi.

Nel report L’intelligenza artificiale per il Sistema Italia, pubblicato nel giugno 2025, Confindustria raccoglie oltre 240 applicazioni già operative in più di 70 aziende.

Il documento dimostra che esistono esperienze industriali italiane avanzate. Il problema economico riguarda la loro diffusione presso le aziende che non dispongono delle stesse risorse e capacità organizzative.

Emanuele Orsini, presidente di Confindustria: «Il problema non è tecnologico né finanziario – è culturale e formativo». Orsini osserva che l’adozione dell’AI nelle imprese italiane è passata dall’8,2% al 16,4% in un anno, ma rimane sotto la media europea. Sottolinea inoltre che quasi il 60% delle aziende che non hanno investito in AI indica la mancanza di competenze interne come principale ostacolo.

Secondo il presidente di Confindustria, acquistare un software non basta: il personale deve imparare a utilizzarlo e a integrarlo nelle attività aziendali. Chiede quindi una collaborazione più stretta tra imprese, istituzioni e università.

L’ultima Indagine Confindustria sul lavoro, curata da Giovanna Labartino e Giovanni Morleo del Centro Studi Confindustria, indica che il 18,7% delle imprese associate utilizza regolarmente strumenti di intelligenza artificiale, mentre il 37% ne valuta l’introduzione.

Tra le aziende che utilizzano o stanno valutando l’AI, il 49,1% ha intrapreso almeno un’iniziativa sul capitale umano. Il dato consente di affiancare alle dichiarazioni di Orsini un riscontro sulle politiche aziendali.

Indagine Confindustria sul lavoro 2026

Il confronto Italia-Ue: i numeri di riferimento

Paese/area Imprese con almeno 10 addetti che usano AI, 2025 Italia 16,4% Ue27 19,95% Germania 26% Fonte: Istat ed Eurostat

I dati Istat del 15 dicembre 2025 ed Eurostat confermano un divario di circa 3,6 punti percentuali rispetto alla media europea. Nelle grandi imprese italiane l’adozione raggiunge il 53,1%, contro il 15,7% delle pmi. Istat+1

L’indagine Istat individua gli ostacoli segnalati dalle imprese che avevano considerato l’adozione dell’AI senza poi realizzarla: carenza di competenze (58,6%), incertezza sulle conseguenze legali (47,3%), indisponibilità o scarsa qualità dei dati (45,2%) e costi elevati (43%).

Le percentuali si riferiscono a questa specifica categoria di aziende, non a tutte le imprese italiane. Istat

Istat, Imprese e Ict – Anno 2025

Aumento dell’adozione e recupero della produttività

Panetta e Rorato ci dicono perché un aumento dell’adozione non garantisce automaticamente un recupero della produttività. Orsini permette di documentare il peso delle competenze interne, mentre Tripoli introduce gli strumenti che possono sostenere la diffusione dell’AI nelle imprese più piccole.

È importante mantenere distinti gli indicatori: il 16,4% dell’Istat riguarda le imprese con almeno dieci addetti; il dato di Panetta proviene dalle indagini della Banca d’Italia su un diverso universo aziendale; il 19,5% di Unioncamere deriva da valutazioni della maturità digitale; Confindustria e Polimi utilizzano ulteriori campioni e definizioni. Sono risultati complementari, ma non direttamente confrontabili come un’unica serie statistica.

Il problema dei dati e delle infrastrutture aziendali

L’intelligenza artificiale funziona meglio quando può utilizzare informazioni strutturate, aggiornate e accessibili.

Molte imprese italiane hanno digitalizzato singole attività senza integrare completamente produzione, magazzino, amministrazione, vendite e rapporti con i fornitori.

In queste condizioni introdurre un algoritmo può significare prima riorganizzare database, software gestionali e procedure operative.

La digitalizzazione sta comunque avanzando. L’Istat rileva che nel 2025 il 68,1% delle imprese con almeno dieci addetti acquistava servizi cloud di livello intermedio o avanzato. Il 56% utilizzava software gestionali e il 42,7% aveva svolto analisi dei dati nell’ultimo biennio.

Questi risultati mostrano che la base tecnologica necessaria all’intelligenza artificiale si sta ampliando. Tuttavia, il possesso di strumenti digitali non garantisce automaticamente la disponibilità di dati adatti ad addestrare o utilizzare modelli predittivi.

Per un’impresa il beneficio economico deriva dalla capacità di collegare le tecnologie alle decisioni quotidiane, riducendo sprechi, tempi e costi.

Unioncamere: l’adozione cresce a due velocità

Anche Unioncamere registra una diffusione disomogenea dell’intelligenza artificiale.

Un’indagine realizzata con Dintec su oltre 20mila rilevazioni effettuate attraverso lo strumento Selfi4.0 indica che la quota di aziende che dichiarano di utilizzare soluzioni di IA è passata dal 13,1% del 2024 al 19,5% del 2025.

Il risultato utilizza un campione e una metodologia differenti rispetto a Eurostat e Istat, quindi non può essere confrontato direttamente con il 16,4% della statistica ufficiale europea.

La ricerca collega l’adozione dell’AI alla maturità digitale, all’attività di ricerca e sviluppo e alla presenza sui mercati internazionali.

Unioncamere richiama gli incentivi, i voucher, i laboratori di sperimentazione e i percorsi formativi, insieme alle collaborazioni con istituzioni specializzate come l’Istituto italiano di intelligenza artificiale per l’industria.

L’obiettivo è permettere anche alle imprese prive di competenze interne di individuare applicazioni economicamente sostenibili.

Un mercato da 1,8 miliardi, ma l’uso rimane concentrato

Il ritardo nell’adozione convive con una forte crescita della spesa tecnologica.

Secondo l’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, nel 2025 il mercato italiano dell’AI ha raggiunto 1,8 miliardi di euro, con un aumento del 50% rispetto al 2024.

Il 46% del valore proviene da soluzioni di AI generativa o progetti ibridi, mentre il restante 54% riguarda prevalentemente applicazioni di apprendimento automatico.

Lo stesso Osservatorio, nella ricerca presentata nel febbraio 2026, rileva che il 71% delle grandi imprese italiane ha avviato almeno un progetto di intelligenza artificiale. La quota scende all’8% tra le piccole e medie realtà considerate nell’indagine.

Soltanto una grande azienda su cinque utilizza l’AI in modo pervasivo attraverso diverse funzioni.

La crescita del mercato, quindi, non coincide con un utilizzo generalizzato.

Una parte significativa degli investimenti rimane concentrata nelle organizzazioni che hanno già capacità finanziarie e tecniche. Il rischio economico è che la distanza tra imprese innovative e imprese tradizionali aumenti, rafforzando le differenze di produttività.

La produttività è il vero costo del ritardo

Il rapporto tra intelligenza artificiale e produttività è stato analizzato dalla Banca d’Italia nello studio L’impatto economico dell’adozione dell’intelligenza artificiale: evidenza dalle imprese italiane, pubblicato nel marzo 2026 da Tiziano Ropele e Alex Tagliabracci.

La ricerca considera imprese industriali e dei servizi privati non finanziari con almeno 50 addetti.

I risultati indicano un’associazione positiva tra adozione dell’AI, produttività del lavoro e redditività aziendale. L’analisi rileva anche una riallocazione dell’occupazione verso mansioni più qualificate, senza effetti negativi sull’occupazione complessiva nel campione studiato.

Le imprese utilizzatrici prevedono inoltre incrementi più contenuti dei prezzi di vendita, coerentemente con i guadagni di efficienza.

Il potenziale economico riguarda quindi la capacità di produrre più valore con le risorse disponibili.

Per l’Italia, dove la crescita della produttività rappresenta da tempo una debolezza strutturale, una maggiore diffusione dell’AI potrebbe migliorare competitività e margini delle imprese.

I benefici non sono però automatici. Dipendono dalla qualità degli investimenti, dalla formazione dei lavoratori e dalla riorganizzazione delle attività.

Regole europee e incertezza delle imprese

Un ulteriore ostacolo riguarda le regole di utilizzo.

L’AI Act europeo disciplina diversi aspetti dello sviluppo e dell’impiego dell’intelligenza artificiale attraverso obblighi differenziati in base ai rischi.

La regolamentazione può favorire la fiducia degli utilizzatori, soprattutto nei settori più sensibili. Per le imprese più piccole, tuttavia, comprendere gli obblighi applicabili comporta costi di consulenza, formazione e controllo.

L’incertezza legislativa segnalata dalle aziende nell’indagine Istat conferma la necessità di indicazioni operative facilmente accessibili.

Le imprese devono poter distinguere fra applicazioni ordinarie, strumenti che trattano dati personali e sistemi soggetti a requisiti più rigorosi.

Come recuperare terreno: formazione e trasferimento tecnologico

Il recupero del ritardo richiede interventi che permettano alle aziende di utilizzare l’AI nei propri processi, evitando che gli incentivi finanzino soltanto l’acquisto di software.

La Banca d’Italia affronta il problema nel lavoro L’adozione dell’intelligenza artificiale: effetti su produttività e politiche a sostegno, pubblicato nel giugno 2026.

Lo studio, firmato da Luigi Bellomarini e altri ricercatori, propone di ridurre l’incertezza e il rischio percepiti dalle imprese, rafforzare il trasferimento tecnologico dai centri di ricerca al sistema produttivo e sviluppare strutture specializzate nell’integrazione dell’AI.

Gli autori indicano inoltre gli acquisti pubblici di tecnologie e servizi come possibile strumento per stimolare la domanda.

Per le piccole aziende, la disponibilità di competenze esterne condivise potrebbe ridurre i costi iniziali. Università, centri di trasferimento tecnologico, associazioni di categoria e reti d’impresa possono contribuire a sviluppare progetti applicabili a intere filiere.

La formazione deve coinvolgere anche imprenditori e dirigenti, responsabili delle scelte di investimento e dell’organizzazione del lavoro.

L’efficacia delle politiche andrebbe misurata attraverso i risultati economici: produttività, qualità dei prodotti, riduzione degli sprechi, capacità di esportazione e crescita del valore aggiunto.

L’Italia deve trasformare la crescita dell’AI in crescita economica

L’Italia possiede imprese industriali avanzate, competenze tecnologiche specialistiche e un mercato dell’intelligenza artificiale in espansione.

Le ricerche di Istat, Confindustria e Politecnico di Milano confermano che l’adozione sta accelerando.

Il divario internazionale, tuttavia, rimane ampio perché l’innovazione si concentra nelle aziende più strutturate, mentre una parte considerevole del sistema produttivo incontra ostacoli finanziari, organizzativi e professionali.

La Commissione europea, nella relazione sul Decennio digitale 2025, ha riconosciuto i progressi italiani nelle infrastrutture e nei servizi pubblici digitali, ma ha segnalato le difficoltà nell’adozione dell’AI e nello sviluppo delle imprese tecnologiche innovative.

Le conseguenze economiche dipenderanno dalla capacità di estendere l’utilizzo delle nuove tecnologie alla manifattura, ai servizi e alle imprese di minori dimensioni.

Il raddoppio registrato dall’Istat rappresenta un avanzamento significativo. Ma un Paese che passa dall’8,2% al 16,4% di imprese utilizzatrici rimane distante da economie nelle quali l’adozione supera già il 35-40%.

Recuperare questa distanza significa portare l’intelligenza artificiale nei processi produttivi ordinari, trasformando gli investimenti tecnologici in maggiore efficienza, crescita del valore aggiunto e migliori opportunità per i lavoratori.

La posizione italiana nelle classifiche internazionali sarà una conseguenza di questi risultati, non il loro obiettivo.

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