Le Chat, come è realizzato, cosa può fare l’assistente AI di Mistral

Basato sui modelli Mistral più performanti e con la latenza più bassa e sui motori di inferenza più veloci, Le Chat ragiona, riflette e risponde più velocemente di qualsiasi altro assistente di chat: fino a circa 1000 parole al secondo. Mistral chiama questa funzionalità Flash Answers, disponibile in anteprima per tutti gli utenti. Mistral ha presentato anche OCR, un’API di riconoscimento ottico dei caratteri che stabilisce un nuovo standard nella comprensione dei documenti.

Mistral, un assistente AI basato su informazioni eterogenee

Le Chat combina la conoscenza pre-addestrata di alta qualità dei modelli Mistral con informazioni recenti bilanciate tra ricerca web, giornalismo solido, social media e numerose altre fonti per fornire risposte sfumate e basate su prove.

La comprensione di immagini e documenti di Le Chat è alimentata dai migliori modelli di visione e riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) del settore, garantendo un’elevata accuratezza su file arbitrari complessi come PDF, fogli di calcolo, file di registro e immagini intricate, a volte persino indecifrabili.

Le Chat vs other AI assistants - speed

Esecuzione e analisi del codice in loco e generazione di immagini

Mistral sta anche introducendo l’interprete del codice in Le Chat, che consente agli utenti di eseguire l’esecuzione del codice sandbox, analisi scientifiche, creare visualizzazioni ed eseguire simulazioni. Questa funzionalità rende Le Chat uno strumento pratico per convalidare algoritmi ed esplorare approfondimenti sui dati.

La generazione di immagini di Le Chat è alimentata da Black Forest Labs Flux Ultra, attualmente il modello di generazione di immagini leader.

Taylor series code interpreter

Le Chat, i prezzi

In linea con la missione di Mistral AI di democratizzare l’intelligenza artificiale, le Chat offre la maggior parte delle sue funzionalità gratuitamente (modelli più recenti, giornalismo, generazione di immagini, caricamento di documenti e altro), con limiti aggiornati per gli utenti esperti a partire da 14,99 dollari al mese nel livello Pro.

Distribuzioni aziendali su SaaS, on-prem e VPC con modelli personalizzati sotto il cofano

Per i casi d’uso aziendali, Mistral ha lanciato l’anteprima privata di le Chat Enterprise, che consente di distribuire le Chat in ambiente sicuro, connettersi con strumenti personalizzati e utilizzare modelli personalizzati che comprendono al meglio contesto aziendale.

In arrivo connettori dati e agenti multi-step

Mistral promette che presto si potrà collegare le Chat all’ambiente di lavoro (documenti, e-mail, sistemi di messaggistica, database) con controllo di accesso granulare e creare agenti multi-step per automatizzare le parti noiose del lavoro.

Cosa si può fare con Le Chat

Con le Chat è disponibile anche per dispositivi mobili in ambiente Android e iOS.

Dai fatti storici ai concetti scientifici complessi, le Chat fornisce risposte ben ragionate e basate su prove con contesto pertinente e citazioni dettagliate.

Mistral sta introducendo Memories (che verrà presto distribuito a tutti gli utenti), una funzionalità di adesione che aiuta le Chat a imparare e ricordare di più sull’utente e sulle sue preferenze. Ciò consente di utilizzare le Chat per un apprendimento personalizzato, monitorare i progressi verso gli obiettivi e riscoprire conversazioni e intuizioni del passato.

General cited knowledge

Pianificazione

Dai piani di viaggio alle liste di cose da fare, l’accesso completo alle informazioni di le Chat, combinato con le capacità di creazione di documenti e micro-app, aiuta a gestire attività, traguardi ed eventi nella vita di tutti i giorni.

Da sottolineare le Chat Agents: per semplificare le attività quotidiane, monitorare le finanze personali o automatizzare la pianificazione, Le Chat può aiutare a progettare e distribuire micro-app che migliorano la produttività ed efficienza.

Le Chat può aiutare a tradurre, può controllare il meteo e aiutare a preparare i bagagli in modo appropriato. Può leggere le etichette nutrizionali e aiutare a preparare i pasti.

Le Chat aiuta a rimanere in contatto con le ultime novità del mondo, assicurando di non perdere mai un colpo.

Memories le Chat

Utilizzando Memories, Le Chat contestualizza i consigli con una profonda comprensione delle preferenze dell’utente. Tra libri, film, ristoranti, podcast, attività e altro ancora, le Chat può essere considerato affidabile per fornire suggerimenti e consigli entusiasmanti e significativi.

Creare in libertà

Con le sue funzionalità avanzate di generazione di immagini, Canvas a forma libera e la possibilità di creare front-end personalizzati, le Chat può aiutare a dare vita all’immaginazione, attraverso bozze di ricerca, saggi, poster e persino biglietti di auguri.

Con le sue funzionalità avanzate di comprensione dei documenti, le Chat semplifica il caricamento e l’analisi di manuali utente, letteratura scientifica, rendiconti finanziari, foto, scansioni e altro ancora. Se è digitale, è probabile che le Chat possa capirlo e semplificarlo.

Proposal timeline

Per software engineer, analisti e scienzati dei dati

Per i software engineer alla ricerca di un pratico copilota, le Chat è dotato di funzionalità di codifica avanzate, insieme a generazione e completamento del codice migliorati. Le Chat è utilizzato da migliaia di sviluppatori per il debug, la creazione di script, i test, l’ottimizzazione del codice e la demo.

Cloudformation template bug

Le Chat può aiutare a pulire e preelaborare i dati, eseguire analisi statistiche e generare visualizzazioni dei dati. Grazie alla sua capacità di comprendere e interpretare set di dati complessi, le Chat può aiutare a creare modelli predittivi e testare ipotesi. Queste capacità sono supportate dalla nuova funzionalità di interprete del codice di le Chat.

Funzioni aziendali

Dall’analisi finanziaria alla ricerca legale, all’analisi della postura di conformità e all’inserimento dei dipendenti, le Chat supporta un’ampia gamma di funzioni aziendali, consentendoti di aiutare la tua azienda a operare in modo più efficiente. Le Chat può aiutarti a redigere contratti, ispezionare e verificare dichiarazioni e fornire approfondimenti dal corpus di conoscenze aziendali combinato con le ultime informazioni da Internet, pur essendo attento alla privacy, alla moderazione e alla sicurezza delle informazioni.

Financial markets roundup

Vendite, marketing e operazioni con i clienti

Con una comprensione sfumata del tono e della voce e l’accesso a informazioni globali aggiornate, le Chat può aiutare a eseguire ricerche di mercato approfondite, creare bozze personalizzate per la promozione delle vendite, creare testi accattivanti per i social media e ottimizzare i contenuti per la SEO. Le Chat può anche analizzare e rispondere al feedback dei clienti e fornire approfondimenti sul comportamento e le preferenze dei clienti.

Assistente per il lavoro

Le Chat può aiutare con la sintesi delle riunioni, la gestione delle e-mail e la generazione di documenti, aiutando ad aumentare la tua produttività. Con l’automazione delle attività multi-strumento in arrivo a breve, le Chat sarà in grado di aiutare ad automatizzare le attività che richiedono il cambio di scheda e strumento, tra cui la pianificazione di riunioni, la generazione di cose da fare e l’automazione dei follow-up.

Mistral OCR

Circa il 90% dei dati organizzativi mondiali è archiviato come documenti e, per sfruttare questo potenziale, per questo Mistral sta introducendo OCR.

Mistral OCR è un’API di riconoscimento ottico dei caratteri che stabilisce un nuovo standard nella comprensione dei documenti. A differenza di altri modelli, Mistral OCR comprende ogni elemento dei documenti (media, testo, tabelle, equazioni) con una precisione e una cognizione senza precedenti. Prende immagini e PDF come input ed estrae il contenuto in un testo e immagini ordinati e intervallati.

Di conseguenza, Mistral OCR è un modello ideale da usare in combinazione con un sistema RAG che accetta documenti multimodali (come slide o PDF complessi) come input.

Mistral OCR è un modello per la comprensione dei documenti per milioni di utenti su Le Chat e sta rilasciando l‘API mistral-ocr-latest a 1000 pagine/dollaro (e circa il doppio delle pagine per dollaro con inferenza batch). L’API è disponibile sulla suite per sviluppatori la Plateforme e presto arriverà sui partner cloud e di inferenza, nonché in locale.

Punti principali di Mistral OCR



Comprensione all’avanguardia di documenti complessi

Multilingue e multimodale nativi

Benchmark di alto livello

Il più veloce nella sua categoria

Output strutturato, Doc-as-prompt

Selettivamente disponibile per l’auto-hosting per le organizzazioni che gestiscono informazioni altamente sensibili o classificate

Comprensione all’avanguardia di documenti complessi

Mistral OCR eccelle nella comprensione di elementi di documenti complessi, tra cui immagini interlacciate, espressioni matematiche, tabelle e layout avanzati come la formattazione LaTeX. Il modello consente una comprensione più approfondita di documenti complessi come articoli scientifici con grafici, equazioni e figure.

Di seguito è riportato un esempio del modello che estrae testo e immagini da un dato PDF in un file markdown.

Mistral OCR on Alphafold paper

Parametri di riferimento di alto livello

Mistral OCR ha costantemente superato altri modelli OCR leader in rigorosi test di benchmark. La sua superiore accuratezza in diversi aspetti dell’analisi dei documenti è illustrata di seguito. OCR estrae le immagini incorporate nei documenti insieme al testo. Gli altri LLM confrontati di seguito non hanno questa capacità. Per un confronto equo, Mistral li valuta sul proprio set di test interno di “solo testo”, contenente varie pubblicazioni e PDF dal Web:

Model Overall Math Multilingual Scanned Tables Google Document AI 83.42 80.29 86.42 92.77 78.16 Azure OCR 89.52 85.72 87.52 94.65 89.52 Gemini-1.5-Flash-002 90.23 89.11 86.76 94.87 90.48 Gemini-1.5-Pro-002 89.92 88.48 86.33 96.15 89.71 Gemini-2.0-Flash-001 88.69 84.18 85.80 95.11 91.46 GPT-4o-2024-11-20 89.77 87.55 86.00 94.58 91.70 Mistral OCR 2503 94.89 94.29 89.55 98.96 96.12

Nativamente multilingue

Fin dalla fondazione di Mistral, abbiamo aspirato a servire il mondo con i nostri modelli e di conseguenza abbiamo cercato di ottenere capacità multilingue in tutte le nostre offerte. Mistral OCR porta questo aspetto a un nuovo livello, essendo in grado di analizzare, comprendere e trascrivere migliaia di scritture, caratteri e lingue in tutti i continenti. Questa versatilità è fondamentale sia per le organizzazioni globali che gestiscono documenti provenienti da contesti linguistici diversi, sia per le aziende iperlocali che servono mercati di nicchia.

Model Fuzzy Match in Generation Google-Document-AI 95.88 Gemini-2.0-Flash-001 96.53 Azure OCR 97.31 Mistral OCR 2503 99.02

Parametri di riferimento per lingua

Language Azure OCR Google Doc AI Gemini-2.0-Flash-001 Mistral OCR 2503 ru 97.35 95.56 96.58 99.09 fr 97.50 96.36 97.06 99.20 hi 96.45 95.65 94.99 97.55 zh 91.40 90.89 91.85 97.11 pt 97.96 96.24 97.25 99.42 de 98.39 97.09 97.19 99.51 es 98.54 97.52 97.75 99.54 tr 95.91 93.85 94.66 97.00 uk 97.81 96.24 96.70 99.29 it 98.31 97.69 97.68 99.42 ro 96.45 95.14 95.88 98.79

Il più veloce della sua categoria

Essendo più leggero della maggior parte dei modelli della categoria, Mistral OCR è significativamente più veloce dei suoi pari, elaborando fino a 2000 pagine al minuto su un singolo nodo. La capacità di elaborare rapidamente i documenti garantisce un apprendimento e un miglioramento continui anche per gli ambienti ad alta produttività.

Doc-as-prompt, output strutturato

Mistral OCR introduce anche l’uso di documenti come prompt, consentendo istruzioni più potenti e precise. Questa capacità consente agli utenti di estrarre informazioni specifiche dai documenti e formattarle in output strutturati, come JSON. Gli utenti possono concatenare gli output estratti in chiamate di funzioni downstream e creare agenti. Guarda questo notebook di esempio.

Disponibile per l’auto-hosting su base selettiva

Per le organizzazioni con rigorosi requisiti di privacy dei dati, Mistral OCR offre un’opzione di auto-hosting. Ciò garantisce che le informazioni sensibili o classificate rimangano protette all’interno della tua infrastruttura, garantendo la conformità con gli standard normativi e di sicurezza.

Casi d’uso

Alcuni dei principali casi d’uso in cui la tecnologia di Mistral sta avendo un impatto significativo includono:

Digitalizzazione della ricerca scientifica: le principali istituzioni di ricerca hanno sperimentato Mistral OCR per convertire articoli e riviste scientifiche in formati pronti per l’intelligenza artificiale, rendendoli accessibili ai motori di intelligence a valle. Ciò ha facilitato una collaborazione sensibilmente più rapida e ha accelerato i flussi di lavoro scientifici.

Preservazione del patrimonio storico e culturale: le organizzazioni e le organizzazioni non profit che custodiscono il patrimonio hanno utilizzato Mistral OCR per digitalizzare documenti e artefatti storici, garantendone la conservazione e rendendoli accessibili a un pubblico più ampio.

Snellimento del servizio clienti: i dipartimenti del servizio clienti stanno esplorando Mistral OCR per trasformare la documentazione e i manuali in conoscenza indicizzata, riducendo i tempi di risposta e migliorando la soddisfazione del cliente.

Rendere la letteratura in ambito di design, istruzione, diritto, ecc. pronta per l’intelligenza artificiale: Mistral OCR ha inoltre aiutato le aziende a convertire la letteratura tecnica, i disegni di ingegneria, gli appunti delle lezioni, le presentazioni, i documenti normativi e molto altro in formati indicizzati e pronti per la risposta, liberando intelligenza e produttività in milioni di documenti.

Conclusioni

Si può scaricare le Chat dall’App Store o dal Play Store, oppure provarlo su chat.mistral.ai. Non è richiesta alcuna carta di credito.

Per provare le Chat senza limiti si può provare le Chat Pro. Il livello Pro offre un accesso esteso al livello di servizio più veloce, alle ultime funzionalità AI e a tutte le nuove funzionalità. Gli studenti hanno oltre il 50% di sconto.

Se si desidera utilizzare le Chat con i colleghi al lavoro, si può prova le Chat Team. Le Chat Team offre fatturazione e gestione unificate, supporto prioritario da Mistral AI e include crediti la Plateforme.

Per far parte della beta privata per le Chat Enterprise.