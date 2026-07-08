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AI cinese, accesso estero in bilico: impatti per le imprese

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Pechino valuta limiti all’accesso estero ai modelli AI più avanzati, per motivi di cyber security e competitivi. Per le aziende europee che usano Qwen, Doubao, GLM o DeepSeek si apre un problema da gestire

Pubblicato il 8 lug 2026
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Alessandro Longo

Direttore AI4business.it e Agenda Digitale

modelli AI cinesi blocco

La Cina sta valutando nuove restrizioni all’accesso estero ai suoi modelli AI più avanzati. Per le aziende europee che negli ultimi mesi hanno iniziato a usare modelli cinesi per sviluppo software, automazione, customer care, analisi documentale o prototipazione, è una brutta notizia.

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Alessandro Longo
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