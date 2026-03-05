AI, alleata dell’occupazione in Europa

L’intelligenza artificiale è ormai onnipresente e il luogo di lavoro non fa eccezione. Ma sta davvero sostituendo i lavoratori oppure sta creando nuove opportunità? Il dibattito è acceso, anche alla luce dei tagli occupazionali annunciati negli Stati Uniti da grandi gruppi come Amazon e Target, dove l’AI è stata indicata tra i fattori che hanno contribuito alle ristrutturazioni.