L’intelligenza artificiale è ormai onnipresente e il luogo di lavoro non fa eccezione. Ma sta davvero sostituendo i lavoratori oppure sta creando nuove opportunità? Il dibattito è acceso, anche alla luce dei tagli occupazionali annunciati negli Stati Uniti da grandi gruppi come Amazon e Target, dove l’AI è stata indicata tra i fattori che hanno contribuito alle ristrutturazioni.
ricerca bce
AI, alleata dell’occupazione in Europa
Un’analisi basata sull’indagine SAFE della Banca centrale europea su circa 5.000 imprese dell’area euro nel 2025 rivela che l’intelligenza artificiale, almeno per ora, non sta sostituendo i lavoratori. Al contrario, le aziende che investono e utilizzano intensamente l’AI mostrano maggiori probabilità di assumere, soprattutto tra le piccole imprese innovative
