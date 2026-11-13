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Gemini 4 Hydrogen: Google accelera gli agenti AI. Ecco costi e benchmark

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Google lancia Gemini 4 Hydrogen, il modello per agenti e coding con prezzi di 1,50 dollari per milione di token in ingresso e 7,50 in uscita. I test indipendenti misurano prestazioni, tempi e costi rispetto a Carbon e Argon, mentre per le imprese europee contano le condizioni di utilizzo delle API

Pubblicato il 13 nov 2026
gemini hydrogen
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Google ha lanciato l’11 novembre Gemini 4 Hydrogen, un modello progettato per eseguire rapidamente compiti di programmazione, chiamate a strumenti software e attività delegate ad agenti AI. La novità per le imprese è il rapporto tra prestazioni, velocità e costo: Hydrogen raggiunge 51 punti nell’Intelligence Index di Artificial Analysis con ragionamento high e 54 con xhigh, pur costando 1,50 dollari per milione di token in ingresso e 7,50 in uscita.

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