Gemini 4 Hydrogen: Google accelera gli agenti AI. Ecco costi e benchmark

Google ha lanciato l’11 novembre Gemini 4 Hydrogen, un modello progettato per eseguire rapidamente compiti di programmazione, chiamate a strumenti software e attività delegate ad agenti AI. La novità per le imprese è il rapporto tra prestazioni, velocità e costo: Hydrogen raggiunge 51 punti nell’Intelligence Index di Artificial Analysis con ragionamento high e 54 con xhigh, pur costando 1,50 dollari per milione di token in ingresso e 7,50 in uscita.