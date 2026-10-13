AI agentica

Google apre il suo ultimo modello a sviluppatori, aziende e abbonati a pagamento. Argon guida il Vals Index e promette maggiore produttività nel software, nella finanza e nella sicurezza informatica. Prezzi introduttivi fino al 30 novembre; benchmark indipendenti e vincoli europei impongono una valutazione attenta dei costi reali e dei rischi