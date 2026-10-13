Ultimi articoli Intelligenza Artificiale AI Leader AI Generativa Robotica Normative Sicurezza Guide agenti Ai Guide uso software

AI agentica

Google Gemini 4 Argon disponibile per tutti

Indirizzo copiato

Google apre il suo ultimo modello a sviluppatori, aziende e abbonati a pagamento. Argon guida il Vals Index e promette maggiore produttività nel software, nella finanza e nella sicurezza informatica. Prezzi introduttivi fino al 30 novembre; benchmark indipendenti e vincoli europei impongono una valutazione attenta dei costi reali e dei rischi

Pubblicato il 13 ott 2026
Gemini 4 Argon
Aggiungi tra i preferiti su Google

Google porta Gemini 4 Argon sul mercato globale e rafforza la propria offerta di intelligenza artificiale per imprese, sviluppatori e professionisti. Il modello, disponibile dal 13 ottobre 2026, è progettato per affrontare attività complesse che richiedono ragionamento approfondito, analisi di grandi quantità di informazioni e utilizzo coordinato di strumenti software.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Alessandra Castelli

Continua a leggere questo articolo

Aziende

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • Gemini 4 Argon

  • analisi

    Gemini 4 Argon, prezzi e benchmark della nuova AI di Google

    01 Ott 2026

    di Pierluigi Sandonnini

    Condividi
  • Google Gemini 3 prova

  • tecnologia

    Gemini 3 alla prova: cosa dicono veramente i test sul nuovo modello di Google

    26 Nov 2025

    di Giovanni Masi

    Condividi
  • Gemini 3.7 Flash

  • AI agentica

    Google Gemini 3.7 Flash: più potenza, meno costi

    17 Ago 2026

    di Pierluigi Sandonnini

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x