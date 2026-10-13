Google porta Gemini 4 Argon sul mercato globale e rafforza la propria offerta di intelligenza artificiale per imprese, sviluppatori e professionisti. Il modello, disponibile dal 13 ottobre 2026, è progettato per affrontare attività complesse che richiedono ragionamento approfondito, analisi di grandi quantità di informazioni e utilizzo coordinato di strumenti software.
AI agentica
Google Gemini 4 Argon disponibile per tutti
Google apre il suo ultimo modello a sviluppatori, aziende e abbonati a pagamento. Argon guida il Vals Index e promette maggiore produttività nel software, nella finanza e nella sicurezza informatica. Prezzi introduttivi fino al 30 novembre; benchmark indipendenti e vincoli europei impongono una valutazione attenta dei costi reali e dei rischi
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