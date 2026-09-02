La corsa all’adozione dell’intelligenza artificiale nelle imprese sta vivendo un paradosso critico: sebbene le tecnologie siano ampiamente disponibili, la stragrande maggioranza delle organizzazioni fatica a tradurre questa disponibilità in risultati concreti.
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AI, perché il 94% dei progetti pilota fallisce e come invertire la rotta
Mentre la maggior parte delle imprese si ferma a piccoli progetti pilota senza Roi, un ristretto gruppo di realtà leader dimostra che l’impatto economico dell’AI può essere concreto e scalabile. Ecco il percorso per accelerare l’innovazione, secondo l’analisi di McKinsey. I casi di Toyota, DBS Bank, Freeport-McMoRan, Latam Airlines Group
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