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AI, perché il 94% dei progetti pilota fallisce e come invertire la rotta

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Mentre la maggior parte delle imprese si ferma a piccoli progetti pilota senza Roi, un ristretto gruppo di realtà leader dimostra che l’impatto economico dell’AI può essere concreto e scalabile. Ecco il percorso per accelerare l’innovazione, secondo l’analisi di McKinsey. I casi di Toyota, DBS Bank, Freeport-McMoRan, Latam Airlines Group

Pubblicato il 2 set 2026
Stefano Casini

giornalista

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La corsa all’adozione dell’intelligenza artificiale nelle imprese sta vivendo un paradosso critico: sebbene le tecnologie siano ampiamente disponibili, la stragrande maggioranza delle organizzazioni fatica a tradurre questa disponibilità in risultati concreti.

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