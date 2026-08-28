L’intelligenza artificiale sta entrando nei bilanci delle imprese attraverso una voce difficile da isolare: il costo delle decisioni. Stabilire quanto produrre, dove collocare le scorte, quale prezzo applicare, quando intervenire su un impianto o quale progetto finanziare richiede dati, analisi, riunioni, verifiche e autorizzazioni. Sono attività distribuite nell’organizzazione e raramente contabilizzate come un costo autonomo.