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Dai costi ai margini: dove l’AI crea valore nelle aziende

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Il valore economico dell’intelligenza artificiale non nasce soltanto dal taglio dei costi. Secondo McKinsey, le imprese che ridisegnano i processi attorno all’AI possono decidere più rapidamente, utilizzare meglio gli asset e cogliere opportunità prima dei concorrenti. In Italia l’adozione è raddoppiata nel 2025, ma resta sotto la media Ue

Pubblicato il 28 ago 2026
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AI imprese McKinsey

L’intelligenza artificiale sta entrando nei bilanci delle imprese attraverso una voce difficile da isolare: il costo delle decisioni. Stabilire quanto produrre, dove collocare le scorte, quale prezzo applicare, quando intervenire su un impianto o quale progetto finanziare richiede dati, analisi, riunioni, verifiche e autorizzazioni. Sono attività distribuite nell’organizzazione e raramente contabilizzate come un costo autonomo.

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Alessandra Castelli

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