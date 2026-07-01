Nel mondo del Quantum computing, la Cina guida gli investimenti pubblici, mentre gli Stati Uniti puntano su quelli privati e aziendali; IBM ad esempio ha appena varato un investimento di 10 miliardi di dollari in 5 anni.
Quantum computing
Mattei (IBM): “Per le aziende italiane hi-tech c’è grande spazio nel settore del software quantistico”
Il Quantum Ambassador di IBM fa il punto della situazione e traccia le linee di sviluppo della computazione quantistica, rilevando che l’area del software specializzato ha ampi margini di crescita: Italia ed Europa possono ritagliarsi un ruolo importante. E quando (a breve) inizierà il vantaggio quantistico, esploderà la richiesta industriale
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