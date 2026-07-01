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Quantum computing

Mattei (IBM): “Per le aziende italiane hi-tech c’è grande spazio nel settore del software quantistico”

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Il Quantum Ambassador di IBM fa il punto della situazione e traccia le linee di sviluppo della computazione quantistica, rilevando che l’area del software specializzato ha ampi margini di crescita: Italia ed Europa possono ritagliarsi un ruolo importante. E quando (a breve) inizierà il vantaggio quantistico, esploderà la richiesta industriale

Pubblicato il 1 lug 2026
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Stefano Casini

giornalista

Federico Mattei, Quantum Ambassador di IBM Italia
Federico Mattei, Quantum Ambassador di IBM Italia

Nel mondo del Quantum computing, la Cina guida gli investimenti pubblici, mentre gli Stati Uniti puntano su quelli privati e aziendali; IBM ad esempio ha appena varato un investimento di 10 miliardi di dollari in 5 anni.

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