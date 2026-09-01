Un’azienda specializzata nei settori della logistica avanzata, dell’automazione industriale e della manutenzione predittiva come Bertolotti Group ha avviato Gina OnAir, una piattaforma di intelligenza artificiale on-premise sviluppata sulla tecnologia IBM watsonx, che fornisce supporto e assistenza ai processi decisionali strategici e operativi nelle diverse funzioni aziendali.

Il modello sviluppato abilita un cambiamento strutturale orientato alla riduzione delle attività manuali e ripetitive, all’incremento dell’efficienza operativa e della produttività, alla valorizzazione delle competenze specialistiche con un miglioramento misurabile dei principali KPI aziendali, rendendo l’AI un vero acceleratore di innovazione.

L’evoluzione nella gestione di dati, processi e competenze

La nuova piattaforma “rappresenta un’evoluzione nel modo in cui vengono gestiti dati, processi e competenze all’interno dell’organizzazione”, sottolinea Luca Barneschi, amministratore delegato di Bertolotti.

Al centro della soluzione c’è una scelta precisa e distintiva: l’adozione di un’architettura IT completamente on‑premise, progettata per ottenere massimo controllo sui dati aziendali e protezione del know‑how proprietario.

Bertolotti punta così su un modello di sovranità tecnologica fondato “sulla governance consapevole e controllata delle informazioni sensibili, sulla tutela del segreto industriale e della proprietà intellettuale: un’architettura progettata per facilitare l’allineamento ai propri requisiti normativi applicabili, incluso il GDPR”, rileva il Ceo dell’azienda.

Luca Barneschi, amministratore delegato di Bertolotti

Che rimarca: “questa strategia ci consente di operare con sicurezza nei segmenti ad alto valore tecnologico, rafforzando il proprio posizionamento competitivo”.

Le tecnologie che compongono Gina OnAir

Gina OnAir è una piattaforma sviluppata su IBM watsonx.ai e watsonx Orchestrate, basata sulle tecnologie IBM Fusion e Red Hat OpenShift.

L’infrastruttura abilitante di Gina On‑Air “è stata progettata per supportare modelli di intelligenza artificiale avanzati in modalità locale senza compromessi prestazionali”, spiega Giovanni Todaro, director technical sales and client engineering di IBM Italia, “combinando architetture HPC dedicate con un ambiente containerizzato Red Hat OpenShift e piattaforma IBM Fusion, dando vita a un ecosistema scalabile, interoperabile e indipendente, integrato con i sistemi aziendali esistenti”.

Giovanni Todaro, director technical sales and client engineering di IBM Italia

Co-innovazione tra Bertolotti, Uno Informatica e IBM

Il progetto nasce da una collaborazione sinergica tra Bertolotti, Uno Informatica e IBM: le attività di co‑innovazione, dal design thinking alla prototipazione fino alla messa in produzione, hanno permesso di trasformare l’innovazione teorica in applicazioni concrete e immediatamente operative, validando un modello industriale replicabile.

Con Gina On‑Air “compiamo un passo concreto verso un modello di impresa data‑driven, in cui l’intelligenza artificiale diventa parte integrante dei processi decisionali e operativi”, osserva l’amministratore delegato di Bertolotti.

La visione aziendale di sovranità tecnologica

La scelta di un’architettura on‑premise “riflette la nostra visione di sovranità tecnologica: vogliamo mantenere il pieno controllo sui dati e sul nostro know‑how, garantendo al tempo stesso sicurezza e conformità. Grazie alla collaborazione con IBM e Uno Informatica, abbiamo trasformato l’AI in un acceleratore reale di efficienza, competitività e valorizzazione delle competenze, ponendo le basi per un’evoluzione industriale continua e scalabile”, fa notare Barneschi.

Il percorso di sviluppo di Gina On‑Air ha preso avvio con il rilascio di un primo agente AI dedicato all’area commerciale, in grado di analizzare automaticamente capitolati complessi (RFI e RFQ), supportare le decisioni attraverso agenti e modelli AI, e digitalizzare il calcolo del workout fee per stimare la probabilità di successo nelle gare.

Il primo passo di una più ampia orchestrazione agentica

Questo primo passo rappresenta il nucleo di una più ampia piattaforma di orchestrazione agentica, destinata a evolversi progressivamente in tutti i reparti aziendali, dall’engineering, con il supporto allo sviluppo e debug del codice PLC, agli acquisti, all’amministrazione e alle risorse umane, con funzionalità di automazione e valorizzazione delle competenze.

Questo progetto “rappresenta uno degli esempi più concreti e virtuosi di adozione dell’intelligenza artificiale enterprise nel segmento delle medie imprese italiane, dimostrando come l’innovazione possa tradursi in un reale vantaggio competitivo e in un’evoluzione industriale guidata dall’AI”, sottolinea il director technical sales di IBM Italia.

Trasformare il potenziale dell’AI in risultati concreti

Il valore “nasce dalla combinazione unica del portfolio tecnologico di IBM, delle sue competenze distintive e della forza dell’ecosistema di partner, che insieme consentono alle imprese di integrare l’AI in modo efficace e sicuro nei propri modelli operativi”, rileva Todaro.

In questo percorso, “IBM affianca le organizzazioni nel trasformare il potenziale dell’AI in risultati concreti, accelerando innovazione, efficienza e crescita”.

L’AI enterprise e agentica integrata nei processi industriali

E Duccio Manganelli, Sales manager di Uno Informatica, sottolinea che Gina On-Air rappresenta “la dimostrazione concreta di come l’AI enterprise possa essere integrata nei processi industriali in modo sicuro, scalabile e strategico”.

“Abbiamo sviluppato un’architettura interamente on-premise che garantisce piena sovranità del dato e tutela del know-how”, osserva Manganelli, “abilitando allo stesso tempo un modello evolutivo basato su agenti intelligenti. Un progetto che unisce innovazione tecnologica e visione industriale, con l’obiettivo di aumentare produttività, efficienza e valore del lavoro”.

Le prospettive di integrazione anche con il quantum computing

Fondato nel 1972 a Incisa Valdarno (Firenze), Bertolotti Group è oggi un gruppo industriale leader a livello globale nella progettazione e costruzione di impianti complessi di handling sui settori della siderurgia, l’aeronautica, la manutenzione ferroviaria e lo sviluppo di veicoli su rotaia.

Bertolotti Industries : produce impianti logistici per l’industria siderurgica e aeronautica

: produce impianti logistici per l’industria siderurgica e aeronautica Bertolotti Rail : produce impianti di manutenzione ferroviaria

: produce impianti di manutenzione ferroviaria Bertolotti ai.works : focalizzata sull’automazione e sul software industriale proprietario, creatrice dei sistemi di guida autonoma AGV e WMS.

: focalizzata sull’automazione e sul software industriale proprietario, creatrice dei sistemi di guida autonoma AGV e WMS. Bertolotti Vehicles: dedicata alla realizzazione di veicoli per la manutenzione delle linee, locomotori di soccorso e trasporto passeggeri.

E la visione di Bertolotti guarda già oltre l’orizzonte attuale: questo progetto rappresenta il primo passo di un percorso evolutivo più ampio da sviluppare in collaborazione con IBM, con prospettive di integrazione anche con tecnologie come il quantum computing per il testing ingegneristico.