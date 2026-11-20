Il debutto di Anthropic al Nasdaq si chiude con un rialzo del 17,1%, ma non basta a fermare le vendite sui titoli tecnologici. Anthropic ha concluso il 20 novembre 2026 la più grande offerta pubblica iniziale della storia: 93,5 miliardi di dollari lordi nell’IPO, ai quali si aggiungono 26 miliardi di un collocamento privato parallelo. Il totale raggiunge 119,5 miliardi di dollari, secondo il comunicato finale della società. L’operazione si chiude dopo il debutto al Nasdaq del 19 novembre, con il titolo salito del 17,1% rispetto al prezzo di collocamento, mentre gli indici tecnologici statunitensi sono arretrati.
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Anthropic debutta in Borsa: +17%, ma Wall Street boccia l’AI
L’azienda che produce Claude conclude l’IPO dopo il debutto al Nasdaq: 93,5 miliardi di dollari lordi dall’offerta pubblica e 26 miliardi dal collocamento privato, per 119,5 miliardi complessivi. L’operazione rafforza la società, ma gli impegni per il calcolo e la volatilità in Borsa mettono alla prova i margini
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