È possibile inserire informazioni riservate dell’azienda, nell’intelligenza artificiale che si utilizza? E se l’AI prende una decisione, chi la controlla?
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Da Confcommercio Milano il primo Codice di condotta sull’uso dell’AI
Per imprese e professionisti associati, la Confcommercio di Milano, Lodi e Monza Brianza ha messo a punto uno strumento pratico di governance all’avanguardia in Italia: “una ‘stella polare’, anche etica, per un utilizzo virtuoso dell’AI in azienda”
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