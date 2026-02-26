Nel 2025 le minacce informatiche in Italia hanno compiuto un salto di qualità. Secondo la ricerca dell’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection del Politecnico di Milano, il 34% delle grandi imprese italiane ha subito attacchi cyber con costi significativi di ripristino e il 3% ha registrato impatti diretti sull’operatività.
Cybersecurity, l’era dell’AI rende le minacce “imprevedibili”: mercato a 2,78 miliardi (+12%)
Nel 2025 oltre un terzo delle grandi imprese italiane ha subito attacchi cyber con costi ingenti. L’intelligenza artificiale alimenta minacce autonome e più sofisticate. NIS2 e nuove norme spingono investimenti, ma solo il 28% delle aziende è davvero cyber-resiliente
