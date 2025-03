Storage: la registrazione magnetica assistita dal calore (HAMR) fa competere gli hard disk con i dispositivi a stato solido (SSD)

Il futuro dell’industria dei dischi rigidi si gioca su un laser più piccolo di un granello di sale. Seagate, azienda attiva nell’archiviazione dati, ha sviluppato questa minuscola fonte di calore per codificare informazioni in quantità sempre maggiori sui piatti magnetici rotanti delle unità a disco rigido. Queste unità, impilate a migliaia nei data center, custodiscono di tutto, dai video domestici ai registri medici. L’innovazione di Seagate, la registrazione magnetica assistita dal calore (HAMR – Heat-Assisted Magnetic Recording), è importante per il futuro dell’azienda, che deve competere con tecnologie più nuove e rapide per sopravvivere nel mercato dell’archiviazione dati.

Sfide e opportunità per i dischi rigidi

Seagate ha iniziato a spedire un’unità grande quanto un libro tascabile che contiene 36 terabyte di dati, l’equivalente di 1.400 film Blu-ray. Nei laboratori, ha già raggiunto quasi il doppio di questa capacità e i suoi dirigenti credono che sia possibile ottenere molto di più. L’arrivo dei nuovi prodotti coincide con l’aumento della domanda di archiviazione dati alimentato dall’intelligenza artificiale. Secondo la società di consulenza IDC, nel 2024 i data center hanno speso circa 40 miliardi di dollari in dispositivi di archiviazione, una cifra destinata a crescere del 31% nei prossimi due anni.

Concorrenza con le unità a stato solido

Mentre i dischi rigidi continuano a evolversi, affrontano la crescente concorrenza delle unità a stato solido, che memorizzano i dati come elettroni, permettendo una lettura e scrittura più veloce. Queste unità, sebbene più costose per terabyte rispetto ai dischi rigidi, hanno visto ridursi il divario di costo e sono diventate lo standard nei computer personali. Alcuni nel settore prevedono che presto domineranno anche i data center, grazie alla loro crescente capacità e minore consumo energetico.

I dischi rigidi per i punti di controllo dell’intelligenza artificiale

I sistemi di intelligenza artificiale richiedono enormi capacità di archiviazione, e con l’aumento delle dimensioni e della complessità dei modelli, cresce anche la necessità di soluzioni di archiviazione scalabili ed economiche. I dischi rigidi, specialmente nelle infrastrutture dei data center, costituiscono la colonna portante dei sistemi di archiviazione dei punti di controllo dell’AI per diverse ragioni:

Scalabilità: i modelli di intelligenza artificiale possono generare petabyte di dati. Grazie ai significativi progressi nella densità d’area, i dischi rigidi forniscono la capacità necessaria per memorizzare i punti di controllo dei processi di addestramento su larga scala e a lungo termine. Efficienza economica: a confronto con le unità SSD, i dischi rigidi offrono un costo per terabyte significativamente inferiore (con un rapporto di 6:1), rendendoli una soluzione più fattibile per archiviare grandi volumi di dati e punti di controllo senza incorrere in spese eccessive. Efficienza energetica e sostenibilità: i dischi rigidi consumano quattro volte meno energia per terabyte rispetto alle unità SSD durante il funzionamento, portando a notevoli risparmi energetici. Inoltre, riducono le emissioni di CO2 per terabyte di dieci volte, rappresentando quindi un’opzione più sostenibile per l’archiviazione di punti di controllo dell’AI su vasta scala nei data center. Durata: i dischi rigidi sono progettati per la conservazione dei dati a lungo termine, assicurando che i dati dei punti di controllo restino accessibili per tutto il tempo necessario. Questo è cruciale per consentire che i modelli di intelligenza artificiale possano essere rivisti, verificati e migliorati nel tempo.

Come già menzionato, in alcuni carichi di lavoro di intelligenza artificiale, i punti di controllo vengono registrati ogni minuto sulle unità SSD, ma solo ogni quinto punto di controllo viene trasferito ai dischi rigidi per la conservazione a lungo termine. Questo approccio ibrido ottimizza sia la velocità che l’efficienza di archiviazione, con le unità SSD che gestiscono le esigenze di prestazioni immediate e i dischi rigidi che conservano i dati necessari per garantire conformità, trasparenza e analisi a lungo termine.

Il futuro dei dischi rigidi

Nonostante la concorrenza, i dischi rigidi continuano a detenere oltre l’80% dello spazio di archiviazione nei data center, secondo IDC. Tuttavia, le unità a stato solido stanno erodendo questa dominanza. Alcuni data center preferiscono ancora i dischi rigidi per funzioni che non richiedono velocità elevate, come l’archiviazione e il backup. IDC prevede che entro il 2028 i dischi rigidi costeranno ancora un quinto delle loro controparti a stato solido e la spesa dei data center per i dischi rigidi raggiungerà i 22 miliardi di dollari, con un aumento del 69% rispetto al 2024.