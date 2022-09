Formazione: nuovo corso per l’automazione e la gestione dell’industria di processo

Al via la prima edizione del percorso di formazione tecnica altamente qualificata: “Tecnico superiore per l’automazione e la gestione dell’industria di processo”. Il corso preparerà i giovani ad accedere al mondo del lavoro, fornendo loro tutti gli strumenti, le conoscenze e le competenze necessarie per realizzare, integrare, controllare, programmare macchine/impianti e sistemi di automazione di processo, destinati all’industria di base e di trasformazione. In più, attraverso 950 ore di tirocinio in azienda, sul totale delle 2.000 ore programmate nei due anni di corso, gli studenti sperimenteranno da vicino, e in prima persona, come opera nel concreto l’industria di processo.

L’iniziativa formativa avrà luogo nella sede di ITS Lombardia Meccatronica, a Sesto San Giovanni (Milano). Per maggiori informazioni e per partecipare alla fase di selezione delle candidature (il corso è a numero chiuso a garanzia di una modalità di lezione applicativa e interattiva), cliccare su questo link.

L’iniziativa di formazione nell’automazione è proposta e sostenuta da Siemens, insieme ad alcune imprese di rilievo sul territorio.

“Investire nelle nuove generazioni è fondamentale”

“Lo sviluppo di questo corso è frutto di una importante collaborazione con Siemens e di un impegno continuo, una strategia mirata a organizzare, strutturare, solidificare le competenze di giovani appassionati che si vogliono approcciare al mondo degli impianti e dei sistemi industriali di processo. Investire nelle nuove generazioni è fondamentale: senza formazione non può esserci né progresso né tantomeno sviluppo.” – afferma l’ing. Raffaele Crippa, Direttore di ITS Lombardia Meccatronica.

“La formazione è una leva cruciale per un progresso reale. Investire nel capitale umano, oltre ad essere un elemento cardine della nostra cultura aziendale, è un impegno imprescindibile per rafforzare il legame così essenziale tra scuola e mondo del lavoro. Con la Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Lombardo per le Nuove tecnologie Meccaniche e Meccatroniche”, oltre a condividere una visione d’insieme, ci impegniamo a supportare attivamente, e nel concreto, le generazioni future; soprattutto grazie alla realizzazione di percorsi formativi mirati, che modellandosi sulle esigenze reali del mercato di riferimento permettono di innalzare i livelli di occupabilità giovanile, a beneficio di tutte le parti coinvolte” – commenta Raffaella Menconi, Responsabile Siemens SCE Italia (Siemens Cooperates with Education).

Il ruolo di Siemens nel corso di formazione in automazione

Siemens è divenuta Socia Partecipante della Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Lombardo per le Nuove tecnologie Meccaniche e Meccatroniche”, meglio conosciuta come ITS Lombardia Meccatronica. Si tratta della più grande in Italia per numero di soci partecipanti (157 associati, di cui 106 imprese), e collabora con circa 500 imprese locate su tutto il territorio nazionale, tra PMI e grandi aziende.

In qualità di Socia della Fondazione, Siemens svolgerà un ruolo attivo nella definizione di percorsi formativi in grado di rispondere al fabbisogno specifico del mercato industriale. Al contempo, metterà a disposizione risorse strumentali e personale tecnico per lo svolgimento di percorsi didattici pianificati congiuntamente. Non ultimo, offrirà tirocini e attività di recruitment e placement a una rosa di diplomati di ITS Lombardia Meccatronica.