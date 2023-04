Call4INNOVIT, candidature fino al 5 maggio per PMI e startup italiane

C’è tempo fino al 5 maggio per partecipare alla Call4INNOVIT del Centro di Innovazione Italiano presso INNOVIT – primo Italian Innovation and Culture Hub di San Francisco – dedicata alle migliori PMI e Startup Italiane. Il termine per proporre le candidature è stato prorogato. Entro questa nuova scadenza le PMI sono chiamate a presentare le proprie soluzioni su tecnologie di frontiera quali cybersecurity, blockchain, IoT e robotics. Nessun vincolo, invece, per le startup, che avranno la possibilità di presentare la propria value proposition, indipendentemente da uno specifico ambito applicativo.

I progetti più promettenti accederanno al percorso di orientamento, formazione e mentorship online della durata di due settimane, al termine delle quali 15 startup e 15 PMI italiane beneficeranno, nel mese di giugno, del programma in presenza, a San Francisco, presso gli spazi di INNOVIT al 710 di Sansome Street.

Qui le startup parteciperanno allo Startup Bootcamp: due settimane di workshop, mentoring e networking, finalizzate allo sviluppo e alla validazione del modello di business. Al termine del percorso, durante il Demo Day, avranno la possibilità di illustrare il proprio progetto ad una qualificata platea di esperti e stakeholder del mondo dell’innovazione.

Le PMI, invece, avranno accesso al percorso Small & Medium Enterprises Traction: una settimana di mentorship, workshop e attività di networking con alcuni dei principali attori del mondo dell’innovazione della San Francisco Bay Area, al fine di creare relazioni di business, di funding e di contaminazione con uno degli ecosistemi che maggiormente contribuisce a definire le traiettorie di innovazione globale.

Maggiori informazioni su Call4INNOVIT a questo link.

Qui si può trovare il bando di partecipazione.