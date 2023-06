Sondaggio Salesforce: l’AI generativa fa risparmiare 5 ore alla settimana

Una indagine condotta da Salesforce rileva che il 68% dei dipendenti dichiara che l’AI generativa li aiuterà a servire meglio i clienti. La ricerca Generative AI Snapshot di Salesforce ha intervistato oltre 4.000 dipendenti a tempo pieno. Ne è emerso che il 73% dei dipendenti ritiene che l’AI generativa introduca nuovi rischi per la sicurezza, anche se la maggior parte utilizza o prevede di utilizzare la tecnologia.

Circa il 67% dichiara che l’AI generativa li aiuterà a ottenere di più dagli altri investimenti tecnologici, come altri strumenti di AI e modelli di apprendimento automatico.

Un risparmio di 5 ore alla settimana

I dipendenti stimano di risparmiare in media 5 ore alla settimana – l’equivalente di un mese o 32,5 giorni all’anno per i dipendenti a tempo pieno – utilizzando l’AI generativa.

Nonostante l’interesse a utilizzare strumenti come ChatGPT per migliorare i propri flussi di lavoro, oltre la metà dei dipendenti dichiara che i risultati dell’AI generativa sono parziali e imprecisi (rispettivamente 59% e 54%).

I dirigenti e i C-level sono i gruppi più numerosi ad ammettere di saper utilizzare strumenti di AI generativa con dati affidabili, con l’83%, seguiti dagli amministratori delegati, con il 79%. La percentuale più bassa è stata quella di coloro che non hanno responsabilità di gestione, con appena il 29%.

In termini di requisiti per l’utilizzo dell’AI generativa, il 60% degli intervistati dichiara che è necessaria una supervisione umana, mentre il 59% afferma che le aziende dovrebbero adottare misure di sicurezza più efficaci. Circa il 58% dei dipendenti intervistati dichiara che la fiducia nei dati dei clienti è un requisito per l’utilizzo di strumenti come ChatGPT, mentre lo stesso numero afferma che l’introduzione di linee guida etiche è un’esigenza imprescindibile.

“L’AI generativa ha il potenziale per aiutare le aziende a connettersi con il proprio pubblico in modi nuovi e più personalizzati”, dichiara Paula Goldman, chief ethical and humane use officer di Salesforce. “Man mano che le aziende abbracciano questa tecnologia, devono assicurarsi che esistano linee guida e guardrail etici per uno sviluppo e un utilizzo sicuri e protetti dell’AI generativa”.