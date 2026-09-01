Il 27 agosto Anthropic ha aperto diecimila posti per scienziati di tutto il mondo, accesso gratuito al piano Standard di Claude o quindici dollari al mese per il Premium, come ha già raccontato bene questa testata. I dettagli del programma, principal investigator, crediti fino a 50mila dollari, il Model Hardware Standard che porta l’AI dentro i laboratori fisici, meritano la cronaca che hanno avuto. Meritano anche una domanda che la cronaca non pone quasi mai: perché un’azienda che punta a un’IPO da 2.000 miliardi di dollari regala il proprio prodotto più costoso proprio alle persone che, oggi, non possono pagarlo?

La risposta non sta nei numeri del programma. Sta in chi lo riceve.

Non è filantropia, è un investimento a lunghissimo termine

Un dottorando che oggi usa Claude Science per analizzare dati genomici non genera fatturato. Genera qualcosa che vale di più: un’abitudine. Tra cinque, dieci anni, quel dottorando dirigerà un laboratorio, entrerà in un’azienda farmaceutica, siederà in un comitato tecnico che decide quale piattaforma AI acquistare per un intero reparto R&D. Porterà con sé lo strumento con cui ha imparato a pensare da ricercatore, non necessariamente il migliore in assoluto, ma quello che conosce, quello su cui non deve più fare lo sforzo cognitivo di reimparare tutto da capo.

Il software ha già scritto questo copione, e lo ha scritto più volte. Microsoft ha regalato Office alle scuole per decenni prima ancora di avere concorrenti seri, Adobe ha praticamente svenduto Creative Cloud agli studenti di design mentre difendeva il prezzo pieno con le agenzie, GitHub ha reso Copilot gratuito per chi aveva un’email universitaria mesi prima di monetizzarlo davvero con le imprese. Nessuna di queste aziende inseguiva un ritorno immediato su quegli utenti. Inseguiva il momento in cui quegli utenti sarebbero diventati chi firma i contratti.

La differenza tra uno studente e un principal investigator

C’è però una distanza precisa tra il land grab di GitHub sugli studenti e quello di Anthropic sui laboratori, ed è una distanza che va nella direzione opposta a quella che ci si aspetterebbe. Il programma non è aperto a chiunque abbia una casella email universitaria. È costruito attorno alla figura del principal investigator, chi già dirige un gruppo di ricerca, chi ha già autorità di spesa e di scelta degli strumenti per l’intero laboratorio. Non si sta seminando tra gli studenti nella speranza che qualcuno, un giorno, diventi rilevante. Si sta parlando direttamente a chi il potere decisionale ce l’ha già, offrendogli di estenderlo gratis a postdoc e dottorandi.

È una scommessa più raffinata di quanto sembri a prima vista. Anthropic non compra soltanto l’abitudine dei singoli ricercatori di domani. Compra, oggi, l’infrastruttura decisionale dei laboratori di oggi, con l’idea che chi guida quel laboratorio porterà lo stesso strumento nella prossima istituzione, nella prossima azienda spin-off, nel prossimo comitato di cui farà parte.

Il tempo dell’offerta, dodici mesi di promozione, coincide quasi esattamente con la finestra minima in cui un’abitudine professionale diventa difficile da disfare, e la clausola che riporta un gruppo alle condizioni commerciali normali dopo novanta giorni di inattività dice, con la franchezza dei documenti contrattuali, che l’azienda sta misurando l’uso reale, non regalando una licenza dimenticabile.

Il precedente che l’industria del software ha già dimostrato

Vale la pena guardare a cosa è successo nell’ultimo mezzo secolo di software statistico, perché il parallelo non è decorativo. SPSS è entrato nelle facoltà di psicologia e sociologia negli anni Ottanta e ci è rimasto per generazioni, non perché fosse il pacchetto tecnicamente più elegante, ma perché intere coorti di ricercatori hanno imparato a pensare i propri dati attraverso la sua sintassi. Stata ha fatto lo stesso in economia. GraphPad in biologia sperimentale.

Cambiare strumento da adulti, dopo avere costruito flussi di lavoro, pubblicazioni, script personalizzati attorno a un software, costa tempo che un ricercatore raramente ha voglia di spendere: è più semplice restare, e pagare, per anni.

Claude Science punta esattamente a questo tipo di radicamento, ma con un’ambizione più larga di qualunque pacchetto statistico del secolo scorso, perché non copre una tecnica, copre l’intero processo: letteratura, codice, dati, grafici, manoscritto, e ora, con il Model Hardware Standard, persino la strumentazione fisica del laboratorio. Chi impara a fare ricerca dentro quell’ambiente non impara a usare un tool, impara un modo di lavorare che porterà con sé ovunque vada.

La linea che Anthropic non attraversa, e perché conta

C’è un dettaglio che rende la strategia più credibile, non meno, ed è la restrizione che Anthropic mantiene proprio sulle discipline dove la posta scientifica ed economica è più alta. Biologia e chimica restano sotto controlli più severi: Fable 5 continua a bloccare attività professionali considerate a duplice uso, alcuni lavori di virologia, tossicologia, progettazione molecolare, anche mentre l’azienda corteggia apertamente i biologi con abbonamenti gratuiti. Sta negoziando con il governo americano un sistema di accesso controllato ai modelli più avanzati proprio per questi professionisti.

La tensione è reale, e Anthropic sembra averla accettata come costo necessario. Rinunciare a un’adozione più rapida e meno filtrata nella sottodisciplina che promette il ritorno economico più alto, farmaceutica e scienze della vita, in cambio della reputazione di essere il fornitore che i laboratori più sensibili possono permettersi di far entrare senza temere un incidente di sicurezza. È la stessa logica di fiducia che l’azienda ha costruito nell’enterprise generalista, applicata qui a un pubblico che, per mestiere, sa riconoscere quando uno strumento è stato progettato con cautela e quando no.

Cosa succede quando la scienza pensa con il vocabolario di un solo fornitore

Resta un rischio che meritava di entrare nel dibattito accademico più di quanto sia entrato finora. Uno strumento non è mai neutro rispetto a cosa aiuta a pensare: le domande che uno scienziato formula, i dati che sceglie di incrociare, le ipotesi che gli vengono in mente per prime, dipendono anche da cosa il software che ha davanti gli rende facile fare. Se un’intera generazione di ricercatori impara a ragionare scientificamente dentro l’ecosistema di un solo fornitore, il vocabolario concettuale di intere discipline rischia di restare modellato dalle scelte di progettazione di quell’azienda, non da un confronto aperto tra strumenti diversi.

È la stessa domanda che l’industria farmaceutica si è già posta discutendo la dipendenza da un singolo fornitore di software di laboratorio, qui applicata a una scala molto più ampia. Per le università che oggi valutano se accettare i posti gratuiti, la domanda giusta non riguarda soltanto il risparmio immediato sul budget. Riguarda quanto valga, per un’istituzione che dovrebbe difendere il pluralismo del metodo scientifico, dipendere per l’intero ciclo della ricerca da un fornitore che, generosamente, ha deciso di farsi pagare più avanti.