I robot umanoidi hanno imparato a correre più velocemente di un uomo, a boxare, giocare a calcio, superare ostacoli e coordinarsi in esercizi di gruppo. Le immagini arrivate in agosto dai World Humanoid Robot Games di Pechino hanno mostrato quanto rapidamente stia avanzando la tecnologia. Il 25 agosto 2026 un Tiangong Ultra ha percorso i 100 metri in 8,86 secondi, sotto i 9,58 secondi con cui Usain Bolt stabilì nel 2009 il primato mondiale umano. Il risultato, riferito da Reuters e Channel News Asia, ha migliorato anche il precedente primato robotico di 9,39 secondi registrato pochi giorni prima.

La velocità, però, non misura ancora il valore economico di queste macchine. Durante le competizioni di Pechino i robot hanno mostrato limiti molto più evidenti quando hanno dovuto eseguire azioni quotidiane che richiedono precisione, adattamento e manipolazione: sparecchiare un tavolo, utilizzare piccoli oggetti o collegare un caricatore a un’automobile.

Il mercato della robotica suggerisce infatti una traiettoria diversa da quella raccontata dai video virali. Le macchine che oggi generano produttività e investimenti sono soprattutto robot industriali specializzati, bracci meccanici, sistemi mobili per la logistica e altre piattaforme progettate per una funzione precisa.

Lo spettacolo degli umanoidi muove anche la Borsa

L’interesse finanziario per i robot dalle sembianze umane è comunque cresciuto rapidamente. Unitree Robotics, uno dei principali produttori cinesi del settore, è diventata uno dei simboli della nuova corsa tecnologica.

La società aveva presentato domanda per la quotazione allo Star Market di Shanghai nel marzo 2026. Secondo la documentazione diffusa dalla Shanghai Stock Exchange il 25 maggio, Unitree puntava a raccogliere circa 4,2 miliardi di yuan. Nel 2025 aveva registrato ricavi per 1,699 miliardi di yuan, circa 250 milioni di dollari, e un utile rettificato attribuibile agli azionisti di circa 590 milioni di yuan.

La successiva quotazione di agosto ha attirato una domanda molto superiore all’offerta. Al termine della prima seduta la capitalizzazione aveva raggiunto circa 51 miliardi di dollari, prima di una forte correzione delle azioni nei giorni successivi.

Immagine: Unitree Robotics

La valutazione riflette aspettative che vanno molto oltre i ricavi attuali. Gli investitori stanno cercando di attribuire un prezzo a un mercato che potrebbe includere fabbriche, logistica, assistenza domestica, sicurezza e raccolta di dati destinati ai modelli di intelligenza artificiale.

Negli Stati Uniti Elon Musk ha alimentato aspettative ancora più elevate attorno a Optimus, il robot umanoide di Tesla. Musk ha descritto ripetutamente Optimus come un prodotto potenzialmente più importante delle automobili della società e ha collegato il progetto a valori economici nell’ordine di migliaia di miliardi di dollari. Sono previsioni del fondatore di Tesla, non stime indipendenti di mercato, e dipendono dalla capacità di portare robot autonomi, affidabili ed economicamente sostenibili nella produzione di massa.

Il mercato vero è già dentro le fabbriche

Il confronto con la robotica industriale aiuta a ridimensionare l’entusiasmo. Nel 2024 sono stati installati nel mondo circa 542 mila robot industriali, secondo il rapporto World Robotics 2025 dell’International Federation of Robotics, IFR. Si tratta di più del doppio delle installazioni registrate dieci anni prima. Alla fine dello stesso anno erano in funzione complessivamente 4,664 milioni di robot industriali.

Queste macchine raramente assomigliano a un essere umano. Sono bracci meccanici che saldano una carrozzeria, sistemi che assemblano componenti elettronici, robot che movimentano scatole oppure apparecchi utilizzati in procedure mediche e attività di precisione.

Il vantaggio economico deriva proprio dalla specializzazione. Una macchina costruita per eseguire uno o pochi movimenti può costare meno, consumare meno energia e garantire maggiore affidabilità rispetto a un sistema umanoide dotato di decine di articolazioni.

Riprodurre il corpo umano significa gestire equilibrio, locomozione, mani, dita e numerosi assi di movimento. Ogni componente aggiunge motori, sensori, software e possibilità di guasto. In una linea produttiva, dove il valore dipende dalla ripetibilità e dai tempi di inattività, l’aspetto antropomorfo offre quindi un vantaggio soltanto quando l’ambiente o il compito sono già progettati per una persona.

La Cina concentra il 54% delle nuove installazioni

La geografia del mercato è altrettanto importante. La Cina ha installato 295 mila robot industriali nel 2024, il 7% in più rispetto al 2023 e il livello più alto mai registrato in un singolo Paese. Quelle installazioni rappresentavano il 54% del totale mondiale. Alla fine del 2024 nelle fabbriche cinesi erano operativi 2,027 milioni di robot industriali.

Il Giappone, secondo mercato mondiale per stock installato, ne aveva circa 450.500. La Cina dispone quindi di un parco industriale automatizzato circa quattro volte e mezzo più grande. Nel 2024, inoltre, i produttori cinesi hanno conquistato per la prima volta la maggioranza del proprio mercato nazionale: il 57% dei robot installati nel Paese proveniva da fornitori locali, contro il 47% dell’anno precedente.

L’espansione riguarda settori diversi. Sempre secondo IFR, nel 2024 l’elettronica cinese ha installato circa 83 mila robot. L’automotive ne ha aggiunti 57.200 e l’industria dei metalli e dei macchinari 54.600, con una crescita del 31% rispetto all’anno precedente. Nell’alimentare le installazioni sono salite dell’86%, a 8.900 unità.

Il dato indica che la robotizzazione cinese non riguarda più soltanto automobili e smartphone. I produttori locali stanno entrando nei comparti con margini più bassi e produzioni tradizionalmente difficili da automatizzare.

Automazione e demografia spingono l’Asia

Una parte degli investimenti asiatici nasce dalla struttura demografica. Cina, Giappone e Corea del Sud devono affrontare l’invecchiamento della popolazione e una progressiva riduzione della forza lavoro disponibile.

Uno studio pubblicato nel 2026 sul Journal of Population Economics da ricercatori della Xiamen University e della Fudan University ha analizzato il rapporto tra invecchiamento e automazione in Cina. Gli autori stimano che la pressione demografica possa spiegare circa il 17,5% dell’incremento nell’adozione di robot industriali osservato nel periodo esaminato.

La Corea del Sud mantiene intanto uno dei sistemi produttivi più automatizzati del mondo. I dati IFR relativi al 2024 indicano circa 1.220 robot ogni 10 mila addetti alla manifattura. Il Giappone ne conta 446 e gli Stati Uniti 307.

Robotizzare la produzione permette alle economie con una popolazione in età lavorativa in diminuzione di sostenere una parte della capacità produttiva senza aumentare nello stesso rapporto il numero degli occupati.

Questo non significa che ogni robot sostituisca direttamente un lavoratore. L’effetto dipende dal settore, dall’organizzazione aziendale e dalle competenze richieste. L’automazione può eliminare alcune mansioni, modificarne altre e creare domanda per tecnici, programmatori, manutentori e integratori di sistemi.

Stati Uniti forti nel software, Cina nell’hardware

La competizione tecnologica tra Washington e Pechino attraversa ormai l’intera filiera. Le aziende statunitensi mantengono una posizione molto forte nei modelli di intelligenza artificiale, nel cloud e nel software necessario a far percepire e interpretare l’ambiente ai robot.

La Cina ha invece costruito una catena industriale estesa per motori, sensori, batterie, componentistica e assemblaggio. Secondo un’analisi pubblicata da Business Insider nell’agosto 2026, dirigenti del settore statunitense stimano che alcune componenti robotiche possano costare in Cina tra cinque e dieci volte meno rispetto alla produzione negli Stati Uniti.

Washington considera questa dipendenza anche un problema di sicurezza nazionale. Il 28 luglio 2026 la Federal Communications Commission ha aggiunto alla propria Covered List i dispositivi robotici avanzati prodotti all’estero.

La misura riguarda nuovi modelli di robot umanoidi, quadrupedi e altri sistemi mobili terrestri e impedisce loro di ottenere l’autorizzazione FCC necessaria per importazione, commercializzazione e vendita, salvo approvazioni condizionate previste dalle autorità statunitensi. La decisione non blocca automaticamente i modelli già autorizzati.

La FCC ha motivato il provvedimento con rischi legati alla sicurezza nazionale e alla possibilità che robot dotati di videocamere, microfoni e sensori raccolgano informazioni sensibili o possano essere controllati da soggetti ostili. La politica commerciale entra così direttamente nella costruzione della futura industria robotica.

Il vero capitale degli umanoidi potrebbe essere nei dati

Gli umanoidi potrebbero però trovare una funzione economica diversa dal semplice lavoro manuale. Uno dei problemi più difficili della robotica basata sull’intelligenza artificiale è la scarsità di dati sul mondo fisico.

I grandi modelli linguistici vengono addestrati utilizzando enormi quantità di testi, immagini, video e altre informazioni digitali. Un robot deve invece comprendere peso, attrito, profondità, forza, equilibrio, resistenza degli oggetti e conseguenze fisiche delle proprie azioni.

Susanne Bieller

Susanne Bieller, segretaria generale dell’International Federation of Robotics, ha indicato proprio nella mancanza di dati di addestramento uno dei principali ostacoli allo sviluppo del settore, secondo quanto riportato dal Financial Times.

Le aziende stanno cercando di colmare il deficit attraverso simulazioni e dati sintetici. L’industria dei veicoli autonomi utilizza già ambienti virtuali per generare miliardi di situazioni di guida senza percorrerle fisicamente.

Altre società stanno raccogliendo informazioni direttamente dai lavoratori, registrando le azioni eseguite durante attività manuali.

È un metodo prezioso per addestrare sistemi capaci di replicare gesti umani, ma apre problemi di proprietà dei dati, privacy, sorveglianza sul lavoro e sicurezza.

Dai robot che eseguono ai robot che imparano

L’obiettivo più ambizioso è la cosiddetta embodied AI, l’intelligenza artificiale incorporata in una macchina capace di percepire l’ambiente e intervenire materialmente.

Un modello linguistico può descrivere come afferrare una tazza. Un robot deve calcolare dove si trova, stimarne la forma, decidere quanta forza applicare e correggere il movimento se l’oggetto scivola. Ogni errore produce nuovi dati che possono essere utilizzati per migliorare il modello.

Questa capacità potrebbe trasformare gli umanoidi in strumenti di raccolta e produzione di informazioni prima ancora che in sostituti generalisti dei lavoratori.

Anche il confine tra software e macchina sta diventando meno netto. Il 28 agosto 2026 Anthropic ha annunciato di avere sviluppato uno standard che permette agli agenti basati su Claude di controllare direttamente apparecchiature scientifiche e robotiche, compresi microscopi, laser e bracci meccanici. Il sistema viene sperimentato con istituzioni di ricerca e aziende biotecnologiche.

La direzione è economicamente rilevante: l’intelligenza artificiale esce dagli schermi e comincia ad azionare macchine fisiche.

La produttività conterà più delle sembianze umane

I World Humanoid Robot Games hanno mostrato progressi tecnologici notevoli. Oltre duemila robot appartenenti a 666 squadre e provenienti da 16 Paesi hanno partecipato alla seconda edizione dei giochi di Pechino. Le competizioni comprendevano 51 discipline, dagli sport alle prove pensate per simulare logistica, servizi alberghieri e attività domestiche.

La corsa degli umanoidi offre però una misura incompleta della maturità del settore. Correre per cento metri richiede equilibrio e potenza. Lavorare otto ore in un magazzino richiede affidabilità, precisione, sicurezza, manutenzione ridotta e un costo compatibile con il valore prodotto.

È su questi parametri che si formeranno i ricavi più consistenti.

Per ora la robotica industriale parte con un vantaggio enorme: dispone già di milioni di macchine operative, clienti identificabili e applicazioni con ritorni economici misurabili. IFR stima inoltre che il mercato cinese possa registrare una crescita media vicina al 10% annuo fino al 2028.

Gli umanoidi dovranno dimostrare di poter competere con macchine più semplici oppure trovare lavori nei quali il corpo umano rappresenta realmente un vantaggio. La loro funzione più importante potrebbe intanto essere quella di insegnare alle intelligenze artificiali come funziona il mondo fisico.

In quel caso i robot diventerebbero economicamente preziosi prima ancora di diventare operai universali. Non perché assomigliano alle macchine immaginate dal cinema, ma perché possono trasformare movimenti, errori e interazioni con l’ambiente in dati utilizzabili da un’intera generazione di sistemi autonomi.

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Posso anche adattare lo stesso pezzo a un taglio più da Sole 24 Ore, più finanziario oppure più focalizzato sulla competizione Cina-Usa.