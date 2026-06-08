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Perché Google paga SpaceX per i chip AI: il nuovo mercato del compute

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Google userà circa 110mila GPU Nvidia fornite da SpaceX per 920 milioni di dollari al mese al fine di sostenere la domanda di servizi AI. La mossa segnala la trasformazione di SpaceX in fornitore di infrastruttura digitale, mentre i grandi cloud restano vincolati dalla capacità fisica

Pubblicato il 8 giu 2026
Google SpaceX potenza AI

Google pagherà SpaceX 920 milioni di dollari al mese per accedere a capacità di calcolo destinata all’intelligenza artificiale. Il contratto, depositato da SpaceX alla Securities and Exchange Commission il 5 giugno 2026, copre il periodo da ottobre 2026 a giugno 2029 e riguarda circa 110mila GPU Nvidia, insieme a CPU, memoria e altri componenti collegati. Se resterà in vigore per tutta la durata prevista, il valore complessivo si avvicinerà ai 30 miliardi di dollari.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Pierluigi Sandonnini
Pierluigi Sandonnini

Senior web editor di Nextwork360. Oltre trent’anni di esperienza giornalistica, maturata in diversi settori della tecnologia: audio video, tv digitale, telecomunicazioni, internet, intelligenza artificiale.

Dal 2020 gestisce il sito Ai4business.it, coordinando la redazione, curandone i contenuti e scrivendo articoli.

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