Intelligenza Artificiale AI Leader AI Generativa Robotica Normative Sicurezza

Normative

Parlamento europeo: regole più severe per proteggere il diritto d’autore nell’era dell’AI

Home Intelligenza Artificiale
Indirizzo copiato

Gli eurodeputati vogliono maggiore trasparenza sull’uso delle opere, remunerazione equa per i creatori, nuove licenze e la possibilità di escludere contenuti dall’addestramento dei sistemi. Al centro anche la protezione del settore della stampa

Pubblicato il 11 mar 2026
diritto d’autore intelligenza artificiale

Il Parlamento europeo ha approvato nuove raccomandazioni per rafforzare la tutela delle opere creative nell’era dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è proteggere il diritto d’autore e il settore creativo dall’uso non autorizzato dei contenuti durante l’addestramento dei sistemi di AI generativa.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Pierluigi Sandonnini
Pierluigi Sandonnini

Senior web editor di Nextwork360. Oltre trent’anni di esperienza giornalistica, maturata in diversi settori della tecnologia: audio video, tv digitale, telecomunicazioni, internet, intelligenza artificiale.

Dal 2020 gestisce il sito Ai4business.it, coordinando la redazione, curandone i contenuti e scrivendo articoli.

Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • Anthropic sentenza

  • scenari

    Diritto d'autore, per Anthropic una vittoria a metà: le implicazioni della sentenza

    25 Giu 2025

    di Giovanni Clericò

    Condividi
  • regole AI Usa

  • scenari

    Gli Stati Uniti preparano regole più severe sull’AI dopo lo scontro con Anthropic

    09 Mar 2026

    di Alessandra Castelli

    Condividi
  • AI Overviews Fieg

  • scenari

    Google AI Overviews: quando l’innovazione rischia di diventare abuso

    24 Ott 2025

    di Carlo Impalà e Michele Loconsole

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x