Il Parlamento europeo ha approvato nuove raccomandazioni per rafforzare la tutela delle opere creative nell’era dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è proteggere il diritto d’autore e il settore creativo dall’uso non autorizzato dei contenuti durante l’addestramento dei sistemi di AI generativa.
Parlamento europeo: regole più severe per proteggere il diritto d’autore nell’era dell’AI
Gli eurodeputati vogliono maggiore trasparenza sull’uso delle opere, remunerazione equa per i creatori, nuove licenze e la possibilità di escludere contenuti dall’addestramento dei sistemi. Al centro anche la protezione del settore della stampa
