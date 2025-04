Papa Francesco: “l’intelligenza artificiale è un prodotto del potenziale creativo umano, un dono di Dio”

Papa Francesco ha affrontato il tema dell’intelligenza artificiale in diversi interventi e messaggi, sottolineando sia le opportunità che i rischi legati a questa tecnologia, con un forte richiamo all’etica e alla dignità umana.

L’AI come dono e strumento potente ma da governare

Il Papa ha riconosciuto che l’intelligenza artificiale è un prodotto del potenziale creativo umano, un “dono di Dio” se usata con discernimento, capace di apportare benefici in molti ambiti come la medicina, il lavoro, la cultura e la comunicazione. Tuttavia, è anche uno strumento “affascinante e tremendo” che deve restare nelle mani dell’uomo e non diventare un potere autonomo o incontrollato.

Nel suo discorso al Forum Intergovernativo del G7 a Borgo Egnazia (Puglia), il 14 giugno 2024, il papa affermava: “Mi rivolgo oggi a Voi, leader del Forum Intergovernativo del G7, con una riflessione sugli effetti dell’intelligenza artificiale sul futuro dell’umanità. La Sacra Scrittura attesta che Dio ha donato agli uomini il suo Spirito affinché abbiano ‘saggezza, intelligenza e scienza in ogni genere di lavoro’ ( Es 35,31). La scienza e la tecnologia sono dunque prodotti straordinari del potenziale creativo di noi esseri umani.

Ebbene, è proprio dall’utilizzo di questo potenziale creativo che Dio ci ha donato che viene alla luce l’intelligenza artificiale.

Quest’ultima,come è noto,è uno strumento estremamente potente, impiegato in tantissime aree dell’agire umano: dalla medicina al mondo del lavoro, dalla cultura all’ambito della comunicazione, dall’educazione alla politica. Ed è ora lecito ipotizzare che il suo uso influenzerà sempre di più il nostro modo di vivere, le nostre relazioni sociali e nel futuro persino la maniera in cui concepiamo la nostra identità di esseri umani.”

Il discorso INTEGRALE di Papa Francesco al G7 sull'Intelligenza Artificiale

L’importanza dell’algoretica

Francesco ha introdotto il concetto di algoretica, un’etica degli algoritmi basata sui valori della Dottrina sociale della Chiesa, come dignità della persona, giustizia, solidarietà e sussidiarietà. Ha promosso la Rome Call for AI Ethics, una piattaforma globale e plurale che riunisce culture, religioni e organizzazioni internazionali per sostenere una moderazione etica nell’uso dell’AI.

Rischi di un paradigma tecnocratico e della cultura dello scarto

Il Papa ha messo in guardia contro il rischio che l’AI rafforzi un paradigma tecnocratico, che riduce la realtà a dati numerici e categorie predefinite, escludendo altre forme di verità e imponendo modelli culturali e sociali uniformi. Questo può portare a una “cultura dello scarto”, con disuguaglianze crescenti tra nazioni avanzate e in via di sviluppo, e tra classi sociali dominanti e oppresse.

La necessità di mantenere il controllo umano e la dignità

Papa Francesco ha sottolineato che non si può affidare alle macchine la capacità decisionale sulla vita umana, perché ciò comprometterebbe la dignità e la libertà delle persone. Ha chiesto che l’essere umano mantenga sempre uno spazio significativo di controllo sulle scelte e sui programmi di AI.

Un appello alla politica e alla governance etica

Il Papa ha ribadito che spetta alla politica creare le condizioni affinché l’uso dell’AI sia buono e fruttuoso, promuovendo una cultura dell’incontro e non dello scarto, e garantendo che i programmi di AI siano ordinati al bene di ogni essere umano. Ha inoltre evidenziato l’importanza di un approccio multidisciplinare e globale per uno sviluppo etico degli algoritmi.

Questioni sollevate sull’impatto dell’AI sulla comunicazione e l’informazione

Nel messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, il Papa ha posto 11 domande critiche sull’AI, riguardanti la tutela della professionalità, la trasparenza degli algoritmi, la responsabilità delle aziende digitali, la tracciabilità delle fonti e il rischio di un pensiero unico algoritmico.

Papa Francesco e i rischi associati all’intelligenza artificiale

Papa Francesco ha descritto i rischi associati all’intelligenza artificiale soprattutto in termini etici, sociali e politici, evidenziando diverse criticità chiave:

Paradigma tecnocratico : il Papa ha avvertito che l’AI rischia di essere utilizzata per promuovere un paradigma tecnocratico, cioè una visione che considera tutti i problemi risolvibili solo tramite mezzi tecnologici, subordinando la dignità umana e la fraternità alla ricerca dell’efficienza. Questo porta a una riduzione dell’essere umano a mero dato o funzione, con conseguente perdita di senso e di valori profondi.

: il Papa ha avvertito che l’AI rischia di essere utilizzata per promuovere un paradigma tecnocratico, cioè una visione che considera tutti i problemi risolvibili solo tramite mezzi tecnologici, subordinando la dignità umana e la fraternità alla ricerca dell’efficienza. Questo porta a una riduzione dell’essere umano a mero dato o funzione, con conseguente perdita di senso e di valori profondi. Cultura dello scarto e disuguaglianze : l’uso non etico dell’IA può esacerbare disuguaglianze sociali e culturali, creando una “cultura dello scarto” che penalizza le diversità e favorisce modelli dominanti, con il rischio di aumentare conflitti e ingiustizie.

: l’uso non etico dell’IA può esacerbare disuguaglianze sociali e culturali, creando una “cultura dello scarto” che penalizza le diversità e favorisce modelli dominanti, con il rischio di aumentare conflitti e ingiustizie. Manipolazione e controllo sociale : Papa Francesco ha messo in guardia contro l’uso manipolativo dell’AI per influenzare l’opinione pubblica, le scelte di consumo e persino le elezioni politiche, evidenziando il pericolo di forme di controllo sociale basate su algoritmi che possono manipolare le decisioni individuali e generare ingiuste classificazioni tra cittadini.

: Papa Francesco ha messo in guardia contro l’uso manipolativo dell’AI per influenzare l’opinione pubblica, le scelte di consumo e persino le elezioni politiche, evidenziando il pericolo di forme di controllo sociale basate su algoritmi che possono manipolare le decisioni individuali e generare ingiuste classificazioni tra cittadini. Sistemi d’arma autonomi letali : un grave rischio etico è rappresentato dall’impiego dell’AI nei sistemi d’arma autonomi, che possono condurre a una guerra più distaccata e meno responsabile, poiché le macchine non possono essere moralmente responsabili delle loro azioni. Il Papa ha esortato a garantire sempre una supervisione umana significativa in questi ambiti.

: un grave rischio etico è rappresentato dall’impiego dell’AI nei sistemi d’arma autonomi, che possono condurre a una guerra più distaccata e meno responsabile, poiché le macchine non possono essere moralmente responsabili delle loro azioni. Il Papa ha esortato a garantire sempre una supervisione umana significativa in questi ambiti. Perdita di controllo umano e crisi della verità : L’AI, pur essendo tecnologicamente avanzata, non possiede vera intelligenza umana e non può decidere con coscienza o cuore. Il Papa ha sottolineato che affidare decisioni importanti alle macchine rischia di far perdere all’uomo il controllo su sé stesso e di alimentare una crisi della verità nel dibattito pubblico, con algoritmi che possono “allucinare” cioè produrre informazioni false o distorte.

: L’AI, pur essendo tecnologicamente avanzata, non possiede vera intelligenza umana e non può decidere con coscienza o cuore. Il Papa ha sottolineato che affidare decisioni importanti alle macchine rischia di far perdere all’uomo il controllo su sé stesso e di alimentare una crisi della verità nel dibattito pubblico, con algoritmi che possono “allucinare” cioè produrre informazioni false o distorte. Necessità di governance etica e politica: Francesco ha richiamato la responsabilità di governi, aziende e società civile nel valutare criticamente ogni applicazione dell’AI, assicurando che sia orientata al bene comune, alla dignità umana e alla giustizia sociale. La politica deve governare l’AI e non subirla, promuovendo trasparenza, responsabilità e inclusione.

Una cultura dell’incontro anche nel digitale

Papa Francesco ha invitato a promuovere una “cultura dell’incontro” anche nel digitale sottolineando che la rete non deve essere solo un insieme di connessioni tecnologiche, ma un luogo di prossimità umana e dialogo autentico. Ha evidenziato i rischi di una comunicazione superficiale, manipolativa e isolante, che può tradursi in solitudine se manca il vero incontro personale.

Per favorire questa cultura nel mondo digitale, Francesco ha richiamato a:

Coltivare uno spirito di umanità e discernimento, riconoscendo che dietro ogni profilo digitale c’è una persona reale con dignità e bisogni.

Promuovere un ascolto intenzionale e aperto, che permetta di passare dalla semplice percezione dell’altro a un incontro autentico, costruendo relazioni che rinsaldino le comunità locali anche attraverso i social media.

Contrastare la “cultura dello scarto” e i nuovi paradigmi tecnocratici che rischiano di escludere e penalizzare le diversità, favorendo invece l’inclusione e la solidarietà.

Essere cittadini attivi nel digitale, testimoniando valori umani e cristiani con un linguaggio adeguato ai tempi, senza sostituire l’incontro reale ma affiancandolo con la tecnologia.

Riscoprire la comunicazione come una conquista umana più che tecnologica, valorizzando il dialogo e la tenerezza anche online, contro la superficialità e le fake news.

Inoltre, nel contesto della pastorale digitale, il Dicastero per la Comunicazione ha promosso una riflessione che invita i cristiani a diventare “tessitori di comunione” e “missionari dell’incontro”, attraverso un uso consapevole e responsabile dei social media che favorisca la reciprocità, la solidarietà e la costruzione di comunità reali.

